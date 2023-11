Bergstrasse

Geparkter Pkw beschädigt

Lorsch (ots) – Am Samstag (25.11.) beschädigte ein noch unbekannter

Verkehrsteilnehmer zwischen 8:00 Uhr und 9:30 Uhr einen braunen Hyundai Tucson,

der in der Peterstraße (Einbahnstraße) am linken Fahrbahnrand abgestellt war.

Der Schaden am hinteren Bereich der Beifahrerseite beläuft sich auf über 1000

Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Heppenheim

unter der Telefonnummer 06252-706555 entgegen.

Biblis: Kriminelle zapfen Diesel ab/Polizei sucht Zeugen

Biblis (ots) – Nachdem bislang unbekannte Kriminelle im Zeitraum zwischen

Freitagmittag (24.11.) und Montagmorgen (27.11.) mehrere Hundert Liter Diesel

abgezapft haben, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sie sich an zwei Baustellenfahrzeugen,

die an einer Baustelle im Bereich eines Verbindungswegs von der Landesstraße

3261 zu einem dortigen Kieswerk abgestellt waren, zu schaffen. Die Unbekannten

erbeuteten circa 500 Liter Diesel. Zudem demontierten und entwendeten sie zwei

Arbeitsscheinwerfer von einem der Fahrzeuge und flüchteten im Anschluss mit

ihrer Beute. Insgesamt werden die Schäden auf über rund 1400 Euro geschätzt.

Wer Verdächtiges beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann,

wird gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer

06252/706-0 zu melden.

Unfallzeugen gesucht

Bürstadt (ots) – In der Nacht zum Montag (27.11) beschädigte ein noch

unbekannter Autofahrer, beim Abbiegen von der Wilhelminenstraße in die

Marktstraße, einen dort parkenden grünen VW Golf. Der Autofahrer entfernte sich

anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter

nachgekommen zu sein. Der Sachschaden beträgt mindestens 1000 Euro. Hinweise auf

den Unfall nimmt die Polizeistation in Lampertheim unter der Telefonnummer

06206/9440-0 entgegen.

Biblis: Auto aufgebrochen/Wer hat Beobachtungen gemacht?

Biblis (ots) – Am Sonntagmorgen (26.11.), zwischen 9.30 und 10.05 Uhr, brachen

Kriminelle einen in der Nato-Straße geparkten Mercedes auf. Die Täter

verschafften sich mit Gewalt Zugang zum Fahrzeug und stahlen die darin

befindliche Handtasche samt Inhalt. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf

mehrere hundert Euro.

Das Kommissariat 21/22 aus Heppenheim ermittelt und bittet um Hinweise.

Verdächtige Wahrnehmungen können unter der Rufnummer 06252/706-0 mitgeteilt

werden.

Bensheim: Einbruch in Einfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen

Bensheim (ots) – In der Burgstraße ereignete sich am Samstag (25.11.), in der

Zeit zwischen 19.10 und 20.40 Uhr, ein Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder

die unbekannten Täter nutzten das Dach, um in das Haus einzusteigen. Die

ausgelöste Alarmanlage veranlasste die Kriminellen offenbar aber zur Flucht ohne

Beute. Sie hinterließen allerdings einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Die Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat in dem angegebenen

Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Burgstraße gesehen?

Für sachdienliche Hinweise kontaktieren Sie bitte das K 21/22 der

Kriminalpolizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bensheim (ots) – Am Montag (20.11.) um 15:45 Uhr, beschädigte eine noch

unbekannte Fahrradfahrerin beim Überqueren der Gartenstraße, unmittelbar nach

der Unterführung am Bensheimer Bahnhof, einen weißen Mitsubishi im Heckbereich.

Dieser befand sich zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalles in Höhe eines dortigen

Fußgängerüberweges. Die Fahrradfahrerin entfernte sich anschließend von der

Unfallstelle ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachgekommen zu sein. Der

Sachschaden beträgt mindestens 100 EURO. Hinweise auf die Unfallverursacherin

nimmt die Polizeistation in Bensheim unter der Telefonnummer 06251 / 8468-0

entgegen.

Darmstadt

Polizeipräsidium Südhessen: Mach mit bei der COP Challange

Unter diesem Motto veranstaltet die Einstellungsberatung des Polizeipräsidiums Südhessen am Dienstag (5.12.) von 16 bis 20 Uhr,im Polizeipräsidium Südhessen, Klappacher Straße 145, die COP Callenge für junge Leute, die Interesse am Polizeiberuf haben.

Bei dieser Veranstaltung kannst du deine körperliche Fitness und deinen kriminalistischen Spürsinn unter Beweis stellen. Ihr tretet in Teams gegeneinander an und müsst unter anderem einen Dunkelparcour und Teile des Sporttests durchlaufen, aber auch auf Spurensuche gehen. Belohnt werden die gemeisterten Aufgaben mit wertvollen Punkten, wodurch sich die Gruppen platzieren und es am Schluss eine Siegerehrung gibt.

Wir freuen uns auf Eure Anmeldungen, wenn ihr sportlich, zudem motiviert seid, gerne im Team arbeitet und die Einstellungsvoraussetzungen der Polizei Hessen erfüllt oder anstrebt.

Alle Infos zur Veranstaltung und Anmeldung findet ihr auf unserer Internetseite: https://k.polizei.hessen.de/1128524655

Darmstadt: Bei Farbschmierereien erwischt / Polizei nimmt drei Jugendliche vorläufig fest

Darmstadt (ots) – Während drei Jugendliche am Donnerstagabend (23.11.) gegen

20:30 Uhr eine Hauswand mit schwarzer Farbe beschmierten, alarmierte ein

aufmerksamer Passant sofort die Polizei. Als die drei Jugendlichen das Weite

suchten, verfolgte der aufmerksame Anrufer sie und teilte der Polizei den

aktuellen Standort mit. So konnten ein 15- und ein 16-jähriger Tatverdächtiger

nur kurze Zeit später von einer Streife des 1. Polizeireviers in Darmstadt

vorläufig festgenommen werden. Im Zuge weiterer Ermittlungen wurden auch die

Personalien des dritten 15-jährigen Tatverdächtigen bekannt. Die drei

Jugendlichen werden sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen. Ersten

Schätzungen zufolge beläuft sich der verursachte Schaden auf rund tausend Euro.

Darmstadt: Festnahme nach Einbruch in Baustelle

Darmstadt (ots) – Bei zwei 18 und 34 Jahre alten Männern klickten am späten

Samstagabend (25.11.) im Darmstädter Stadtteil Bessungen die Handschellen. Gegen

22 Uhr hatten Zeugen über Notruf die Polizei alarmiert und mitgeteilt, dass zwei

Personen auf das Baustellengelände in der Noackstraße eingedrungen wären.

Umgehend wurden daraufhin mehrere Polizeistreifen zur Tatörtlichkeit gesandt.

Vor Ort konnten die Polizeikräfte die beiden Tatverdächtigen, die beide aus

Bensheim kommen, im Gebäude ausmachen und vorläufig festnehmen. Nach bisherigen

Erkenntnissen gelang es ihnen nicht, etwas zu entwenden. Für weitere

polizeiliche Maßnahmen kamen die Festgenommenen mit auf die Wache. In dem

eingeleiteten Verfahren müssen sich beide jetzt strafrechtlich verantworten.

Darmstadt: Versammlung auf dem Luisenplatz

Darmstadt (ots) – Am heutigen Sonntag (26.11.) kam es im Bereich der Darmstädter

Innenstadt zu einer angemeldeten und genehmigten Versammlung.

Bei der pro-palästinensischen Versammlung, die von 13 bis 15.30 Uhr auf dem

Luisenplatz stattfand, nahmen in der Spitze rund 650 Teilnehmerinnen und

Teilnehmer teil.

Im Laufe der friedlichen Kundgebung kam es zu Verstößen einzelner Teilnehmenden

und daraus resultierenden polizeilichen Maßnahmen. Im Rahmen der Versammlung

haben die eingesetzten Beamtinnen und Beamten unter anderem eine Frau

kontrolliert, die während der Versammlung ein Plakat mit verfassungsfeindlichem

Inhalt hochgehalten haben soll. Darauf befanden sich nach aktuellem

Kenntnisstand Symbole einer kürzlich verbotenen Vereinigung. Wegen des Verdachts

des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen leitete die

Polizei ein Ermittlungsverfahren ein, stellte das Plakat sicher und nahm die

22-Jährige für weitere polizeiliche Maßnahmen vorläufig fest.

Während der Versammlung kollabierte eine Versammlungsteilnehmerin und benötigte

medizinische Hilfe. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Abklärung in

ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Darmstadt-Dieburg

Griesheim/Reinheim: Weitere Einbrüche in Kindertagesstätten / Wer kann Hinweise geben?

Griesheim/Reinheim (ots) – In der Zeit zwischen Freitag (24.11.), 21:00 Uhr, und

Montag (27.11.), 06:50 Uhr, hebelten Kriminelle gewaltsam eine Tür zu einer Kita

in der Raiffeisenstraße in Griesheim auf. Die Eindringlinge brachen Spinde der

Mitarbeiter sowie mehrere Geldkassen auf. Unerkannt flüchteten sie mit ihrer

Beute und ließen einen Schaden zurück, der sich aktuellen Ermittlungen zufolge

auf mehrere tausend Euro beläuft.

In einer Kindertagesstätte in der Straße „Am Schwimmbad“ in Reinheim schlugen

Kriminelle zwischen Sonntagmittag (26.11.) und Montagmorgen (27.11.) zu. Durch

ein eingeschlagenes Fenster verschafften sich die Diebe Zugang zum Innenraum, um

dort aus einem Büroraum Bargeld zu entwenden. Mit einem angerichteten Schaden

von rund tausend Euro machten sie sich unbemerkt aus dem Staub.

Ob ein Zusammenhang mit den Taten vom 17. November besteht (wir haben

berichtet), bedarf weiterer Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei aus Darmstadt bitte die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann

sachdienliche Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern geben? Die Ermittler sind

unter der Telefonnummer 06151/969-0 erreichbar.

Groß-Zimmern: Wettbüro im Fokus Krimineller / Polizei sucht Zeugen

Groß-Zimmern (ots) – Das Kriminalkommissariat 41 in Darmstadt ermittelt nach

einem Einbruch in ein Wettbüro in der Wilhelm-Leuschner-Straße und sucht Zeugen.

Am Montag (27.11.) um 05:38 Uhr warf ein unbekannter Mann eine Scheibe eines

Wettbüros ein, entwendete eine Geldkassette und flüchtete anschließend. Der

Unbekannte ist circa 1,70 Meter groß, schlank und war dunkel gekleidet. Außerdem

trug er eine OP-Maske. Der verursachte Schaden wird aktuellen Ermittlungen

zufolge auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06151/969-0

entgegengenommen.

Mühltal: Einbrecher steigt in Wohnung ein / Kriminalpolizei sucht Zeugen

Mühltal (ots) – Zwischen Freitagnachmittag (24.11.) und Samstagmorgen (25.11.)

nutzten Unbekannte die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in der

Gewannstraße aus. Gewaltsam hebelten sie eine Tür auf, um in den Innenraum des

Hauses vordringen zu können. Im Anschluss flüchteten die Kriminellen unbemerkt.

Wie hoch der Schaden ist, den die ungebetenen Gäste hinterließen, ist noch nicht

abschließend geklärt.

Sachdienliche Hinweise zu den mutmaßlichen Täten können unter der Telefonnummer

06151/969-0 an das zuständige Kommissariat (K 21) gegeben werden.

Seeheim-Jugenheim: Polizei ermittelt und sucht Zeugen nach Wohnungseinbruch

Seeheim-Jugenheim (ots) – Zwischen 16 und 22 Uhr verschafften sich Kriminelle am

Freitag (24.11.) gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße „Am

Landbach“ und durchwühlten mehrere Räume. Anschließend stahlen sie sich

unerkannt davon und hinterließen einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Das mit den weiteren Ermittlungen beauftragte Kriminalkommissariat 21 aus

Darmstadt nimmt Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 06151/969-0

jederzeit entgegen.

Erzhausen: Alkoholisierter Randalierer hält Polizeistreife auf Trab

Erzhausen (ots) – Weil ein 31-jähriger alkoholisierter Mann am Samstagabend

(25.11.) im Rahmen eines Einsatzes auf Polizeibeamte losging, diese massiv

beleidigte und bedrohte, wird er sich nun unter anderem wegen des Verdachts des

Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte in einem Ermittlungsverfahren

verantworten müssen.

Aktuellen Ermittlungen zufolge soll gegen 20 Uhr ein stark alkoholisierter Mann

vor einem Restaurant in der Rodenseestraße randaliert und bereits Gäste

angegriffen haben. Als die Streife vor Ort eintraf und den 31-Jährigen

kontrollieren wollte, verhielt er sich äußerst unkooperativ, schlug einem

Beamten das Handy aus der Hand und versuchte mehrmals nach diesem zu treten.

Nachdem der alkoholisierte Aggressor vorläufig festgenommen wurde, musste er

eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Zur Ausnüchterung wurde er

anschließend dem Polizeigewahrsam übergeben. Während des gesamten Einsatzes

sprach der 31-jährige Mann mehrfach Beleidigungen gegen die Beamten aus und

bedrohte diese.

DA-Bessungen: Nach Unfallflucht in der Landskronstraße sucht die Polizei Zeugen

Darmstadt (ots) – Am Freitag (24.11.) gegen 07:45 Uhr kam es in der

Landskronstraße Ecke Ludwigshöhstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender

Flucht. Eine 46-jährige Darmstädterin beabsichtigte mit ihrem grauen Mercedes in

die Ludwigshöhstraße nach links abzubiegen und musste an der dortigen Ampel

warten. Als die Ampel auf Grün schaltete, streifte ein weißes Auto den Mercedes

an der rechten Fahrzeugseite. Das weiße Auto wurde von einer älteren Dame

gefahren, die auch nach dem Zusammenstoß kurz im Kreuzungsbereich anhielt, dann

jedoch die Unfallstelle verlassen hat. Der Schaden wird auf ca. 1500 Euro

geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich beim 2. Polizeirevier Darmstadt unter 06151/969-41210

zu melden.

Vollsperrung nach Verkehrsunfall mit Verletzten auf der BAB5

Weiterstadt (ots) – Gemarkung Weiterstadt – Am frühen Abend gegen 17:10 Uhr

befuhr ein 46 Jähriger aus dem Main-Kinzig-Kreis mit seinem PKW die A5 in

Fahrtrichtung Süden. Kurz nach der Anschlussstelle Weiterstadt übersieht er das

Stauende aufgrund der Vollsperrung auf der A67. Er fährt nahezu ungebremst in

die zum Teil stehenden Fahrzeuge. Dadurch werden 7 weitere Fahrzeuge

ineinandergeschoben. Eine 23jährige Fahrerin aus dem Kreis Groß-Gerau, sowie

eine 34 Jährige aus dem Kreis Darmstadt-Dieburg wurden dabei leicht verletzt und

in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Sachschaden wird auf 73.500 Euro

beziffert. Die Autobahn 5 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und

Bergungsarbeiten bis ca. 18:50 Uhr voll gesperrt. Gegen 19:30 Uhr waren alle

vier Fahrspuren wieder frei. Der Verkehr wurde ab dem AK Frankfurt über die A3

und A67 umgeleitet. Im Einsatz waren mehrere Streifenwagen der Autobahnpolizei

und des 3. Polizeireviers Darmstadt, Rettungswagen, Notarzt, die Berufsfeuerwehr

Darmstadt, sowie die Autobahnmeisterei mit Kehrmaschine und Sperrwänden.

Gross-Gerau

Riedstadt: Mutmaßlich entwendeter Roller sichergestellt – Eigentümer gesucht

Nach der Sicherstellung eines mutmaßlich entwendeten Rollers im Stadtteil Goddelau am vergangenen Donnerstag (23.11.) sucht die Polizei nach den rechtmäßigen Eigentümern oder Hinweise zur Herkunft des Zweirads. Das rot-schwarze Kleinkraftrad der Marke Jinan Quingqui Motorcycle war in der Feldgemarkung im Bereich des Wiesenwegs aufgefunden worden. Aufgrund der Gegebenheiten besteht der Verdacht, dass er zuvor entwendet wurde. Erste Ermittlungen zum rechtmäßigen Eigentümer verliefen noch ohne Erfolg. Mit der Veröffentlichung eines Lichtbildes des Rollers hofft das Kommissariat 35, dass sich Zeugen unter der Rufnummer 06142/696-0 melden.

Mörfelden-Walldorf: Zurückgelassenen Rucksack aus Fahrzeug entwendet

Auf einen zurückgelassenen Rucksack samt Laptop hatten es Kriminelle bei einem Autoaufbruch in der Zeit zwischen Samstagabend (25.11.) und Sonntagnachmittag (26.11.) abgesehen. Die Unbekannten schlugen eine Scheibe an dem grauen Opel ein und entwendeten die Beute. Das Auto war in der Bahnhofstraße abgestellt. Der entstandene Sachschaden dürfte insgesamt etwa 1000 Euro betragen.

Zeugen, denen verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/6960 beim Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim zu melden.

Mörfelden-Walldorf: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

In der Schwarzwaldstraße brachen am Sonntag (26.11), in der Zeit zwischen 16.00 und 18.30 Uhr, unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung ein. Die Kriminellen verschafften sich über den Balkon Zugang in die Räumlichkeiten. Im weiteren Verlauf durchwühlten die Kriminellen die Wohnung. Sie erbeuteten eine Halskette.

Es wird in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. Der Fall wird im Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim bearbeitet. Hinweise können über Rufnummer 06142/696-0 mitgeteilt werden.

Ginsheim-Gustavsburg: 21-Jährigen attackiert und beraubt/Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

Zwei 20 und 26 Jahre alte Männer werden sich nach ihrer vorläufigen Festnahme am Sonntagabend (26.11.) nun in einem Strafverfahren wegen Raubes strafrechtlich verantworten müssen.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die Tatverdächtigen gegen 22.40 Uhr einen 21-Jährigen im Bereich Erzberger Straße/Schwedenschanze zunächst angepöbelt und anschließend geschlagen sowie getreten haben. Sie entwendeten dem Angegriffenen den Rucksack und flüchteten zu Fuß vom Tatort.

Die von Zeugen alarmierten Beamten stellten die Tatverdächtigen im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung im Bereich des Bahnhofs in Gustavsburg. Sie wurden zunächst vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rüsselsheim: Zwei Wohnungseinbrüche/Zeugen gesucht

Am Sonntag (26.11.) ereigneten sich in Rüsselsheim zwei Einbrüche in Wohnhäuser.

Durch die Terrassentür verschafften sich Unbekannte in der Zeit zwischen 15.00 und 19.00 Uhr Zugang in ein Wohnhaus in der Liebknechtstraße. Die Einbrecher erbeuteten Schmuck und Geld.

Ebenfalls über die Terrassentür verschafften sich Kriminelle zudem in der Zeit zwischen 16.30 und 21.00 Uhr, Zutritt zu einem Haus im Dreieichweg. Den ungebetenen Gästen fielen auf der anschließenden Suche nach Wertgegenständen diverse Schmuckstücke in die Hände.

Die Kripo prüft einen Tatzusammenhang. Weitere Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Riedstadt: Cannabisgeruch führt zu Wohnungsdurchsuchung – 29-Jähriger in Haft

Ein 29 Jahre alter Mann muss sich nach einer Wohnungsdurchsuchung und seiner Festnahme am Samstagabend (25.11.) in einem Verfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Gegen 20.30 Uhr wurde die Polizei alarmiert und Cannabisgeruch gemeldet, der mutmaßlich aus der Wohnung des späteren Tatverdächtigen im Stadtteil Erfelden drang. Dies konnte auch durch die verständigten Polizeikräfte wahrgenommen werden, weshalb über die Staatsanwaltschaft Darmstadt eine Wohnungsdurchsuchung angeordnet wurde. Hierbei wurden insgesamt 11 erntefähige Cannabispflanzen und 11 Setzlinge in einer kleinen Indoorplantage sowie eine Armbrust, eine Zwille, Schlagstöcke, Äxte, diverse Messer und Schreckschusswaffen aufgefunden werden. Das Rauschgift wurde beschlagnahmt und auch die anderen Gegenstände in amtliche Verwahrung genommen.

Der 29-Jährige wurde am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einer Haftrichterin beim Amtsgericht vorgeführt, die Untersuchungshaft anordnete. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Kelsterbach: Festgenommener 45-Jähriger nach mehreren Wohnungseinbrüchen in Untersuchungshaft – Bewohner alarmiert Polizei

Ein 45-Jähriger sitzt nach seiner Festnahme infolge mehrerer Einbrüche am Freitagabend (24.11.) in Untersuchungshaft. Bisherigen Ermittlungen zufolge drang der Mann, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, gegen 19 Uhr durch die zuvor aufgebrochenen Fenster in zwei Wohnungen in der Feldbergstraße und Frankfurter Straße ein. Bei der Suche nach Diebesgut erbeutete er unter anderem Schmuck. Bei einer weiteren, gleichgelagerten Tat in der Stegstraße wurde der Bewohner auf den ungebetenen Gast aufmerksam und alarmierte umgehend über Notruf die Polizei.

Sofort herbeigeeilte Streifen nahmen im Zuge der Fahndung den Flüchtigen noch in Tatortnähe fest. Bei seiner Durchsuchung stellten Polizeikräfte das mutmaßliche Diebesgut sicher. Er kam für kriminalpolizeiliche Maßnahmen auf die Wache und verbrachte die Nacht in einer Gewahrsamszelle. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde der 45 Jahre alte Tatverdächtige am Samstag einer Haftrichterin am Amtsgericht vorgeführt. Diese erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Mörfelden-Walldorf: Duo nach Autoaufbruch zweimal festgenommen – Beute und Rauschgift sichergestellt

Unter anderem wegen des Verdachts des Autoaufbruchs sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz müssen sich zwei 18 und 25 Jahre alte Männer nach ihrer Festnahme am Freitag (24.11.) strafrechtlich verantworten.

Polizeistreifen hatten die beiden Tatverdächtigen, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, am Abend im Bereich des Gundhofes auf frischer Tat ertappt, als sie gerade die Seitenscheibe eines geparkten Autos einschlugen. Bei ihrer Festnahme und anschließenden Durchsuchung stießen die Streifenteams auf zwei Smartphones und ein Tablet. Ein Handy konnte einem weiteren Autoaufbruch in der Oderstraße zugeordnet werden. Weiterhin beschlagnahmten die Einsatzkräfte Kleinstmengen Amphetamin. Für polizeiliche Maßnahmen kamen sie zunächst auf die Wache und wurden später wieder auf freien Fuß gesetzt.

Kurz darauf klickten bei ihnen wieder die Handschellen, nachdem sie erneut versucht hatten, in geparkte Fahrzeuge zu gelangen. Zivilfahnder nahmen sie in einem nicht verschlossenen Auto erneut fest. Zur Verhinderung weiterer Straftaten kamen sie über Nacht in eine Gewahrsamszelle.

Groß-Gerau: Polizei nimmt kriminelles Trio nach Einbruch in Forsthaus fest

Polizeistreifen haben mit Unterstützung eines Diensthundes in der Nacht zum Samstag (25.11.) drei junge Männer nach einem Einbruch in ein Forsthaus in der Hauptstraße festgenommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge drangen die Tatverdächtigen gegen 3.30 Uhr durch ein aufgebrochenes Fenster in das Verwaltungsgebäude ein und entwendeten mehrere Monitore, die sie vermutlich zum Abtransport außerhalb des Gebäudes bereitstellten. Bei Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte flüchteten die drei Eindringlinge in ein angrenzendes Waldstück. Hier konnten die drei Tatverdächtigen im Alter von 18 und 19 Jahren im Anschluss mit Unterstützung eines Diensthundes aufgespürt und schließlich festgenommen werden. Die Festgenommenen, die alle aus Groß-Gerau stammen, kamen für eine erkennungsdienstliche Behandlung mit auf die Wache. Hier leiteten die Polizeikräfte ein Verfahren gegen das Trio ein. Ob sie auch für weitere, gleichgelagerte Fälle in jüngster Vergangenheit als Täter in Frage kommen, müssen die Ermittlungen der Kriminalpolizei zeigen.

Die jungen Männer wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt.

Groß-Gerau: Einbrüche beschäftigen Polizei – Wer hat Verdächtiges bemerkt?

Kriminelle haben am Samstag (25.11.) vier Anwesen in Riedstadt und Groß-Gerau ins Visier genommen und Beute gemacht. Zwischen 14 Uhr und circa 23 Uhr drangen bislang noch unbekannte Täter durch die aufgebrochene Terrassentür in eine Wohnung in der Ludwigstraße in Groß-Gerau ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ersten Erkenntnissen zufolge machten sie dabei keine Beute. Der entstandene Sachschaden wird jedoch auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Ebenfalls ohne Diebesgut entkamen ungebetene Gäste gegen 19 Uhr in der Straße „Am Römerhof“ in Groß-Gerau. Zuvor waren sie gewaltsam durch die Eingangstür in das Anwesen eingedrungen. Hier wurden sie durch einen anwesenden Bewohner aufgeschreckt und suchten unerkannt das Weite. In der Hermann-Löns-Straße trieben Einbrecher zudem zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr ihr Unwesen. Durch ein aufgehebeltes Fenster waren sie in das Innere gelangt und hatten hier Schubladen und Schränke nach Wertvollem durchwühlt. Ersten Erkenntnissen zufolge erbeuteten sie eine Kette. Ob auch ein Einbruch am Hanfgraben in Riedstadt auf das Konto der Täter geht, müssen die weiteren Ermittlungen der Rüsselsheimer Kripo zeigen. Zwischen 21 Uhr und 22.30 Uhr verschafften sie sich durch ein aufgebrochenes Fenster Zutritt zum Inneren und suchten hier nach Beute. Was sie genau entwendeten, steht noch nicht abschließend fest.

Hinweise zu den Taten nimmt das Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

Büttelborn: Zeugen nach Einbruch in Kita gesucht

In der Nacht zum Samstag (25.11.) sind bislang noch unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte in der Straße „An den Dreißiggruten“ eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen stiegen die Kriminellen im Schutze der Dunkelheit durch ein eingeschlagenes Fenster in das Innere ein. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob sie hierbei etwas erbeuten konnten, steht aktuell noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750 entgegen.

Rüsselsheim: Wohnungsbrand mit einem Leichtverletzten

Um kurz vor Mitternacht von Samstag auf Sonntag (25./26.11.) meldeten Anwohner einen Brand auf dem Balkon der Dachgeschosswohnung eines Mehrparteienwohnhauses. Der 36-jährige Bewohner der zugehörigen Wohnung konnte sich mit seiner 34-jährigen Frau und den beiden Kindern im Alter von drei Jahren und einem Jahr nach draußen retten. Er hat leichte Brandverletzungen an der Hand erlitten und kam zu deren Versorgung ins Krankenhaus. Die übrigen Hausbewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Den Einsatzkräften der Feuerwehren aus Rüsselsheim, Haßloch und Raunheim gelang es, das Feuer löschen, bevor es auf andere Wohnungen übergreifen konnte. Die Brandentstehung war nach ersten Feststellungen der Feuerwehr im Bereich eines Heizgerätes auf dem Balkon. Die weiteren Ermittlungen dazu erfolgen am Montag durch die Kriminalpolizei. Die Nachlöscharbeiten im Bereich des ebenfalls in Mitleidenschaft gezogenen Dachstuhls sind inzwischen abgeschlossen. Um die Versorgung und vorübergehende Unterbringung der Hausbewohner kümmert sich der Rettungsdienst. Nur die Brandwohnung dürfte vorerst unbewohnbar sein, sodass die anderen Bewohner nachher wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können. Die Höhe des entstandenen Sachschadens schätzt die Feuerwehr auf ca. 200.000EUR. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

Odenwaldkreis

Michelstadt: Toyota C-HR gestohlen/Wer kann Hinweise geben?

Nach aktuellem Kenntnisstand entwendeten bislang unbekannte Kriminelle in der Nacht zum Samstag (25.11.) in der Straße „Stockheimer Hohl“ einen silberfarbenen Toyota C-HR von dem entlang der Bundesstraße 47 gelegenen Gelände eines Autohauses. Zum Zeitpunkt der Tat waren an dem Auto keine Kennzeichen angebracht.

Wer Hinweise auf die Tat oder den Verbleib des Fahrzeugs geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kommissariat K 21/22 in Erbach in Verbindung zu setzen (Telefonnummer: 06062/9530).

Reichelsheim: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

In der Winterkastener Straße in Laudenau brachen am Sonntagabend (26.11), in der Zeit zwischen 17.30 und 20.00 Uhr, Täter in ein Wohnhaus ein. Die bislang noch unbekannten Kriminellen verschafften sich über die Balkontür Zugang in die Räumlichkeiten. Im weiteren Verlauf durchwühlten sie die Wohnung. Gestohlen wurde aber offenbar nichts. Die ungebetenen Besucher hinterließen allerdings einen Schaden von rund 1200 Euro.

Es wird in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. Der Fall wird im Kommissariat 21/22 in Erbach bearbeitet. Hinweise können über Rufnummer 06062/9530 mitgeteilt werden.