Wiesbaden: Die Polizei-News

Einbruch in Handwerksbetrieb,

Diebstahl aus Wohnwagen, Wiesbaden, Biebrich, Strohschnitterweg, Freitag,

24.11.2023, 18:00 Uhr bis Sonntag, 26.11.2023, 09:00 Uhr

(he)Im Verlauf des vergangenen Wochenendes kam es in Biebrich zu einem Einbruch

in ein Handwerksbetrieb, bei dem ein Gesamtschaden von circa 120.000 Euro

entstand. Der oder die Täter gelangten mutmaßlich über ein im Strohschnitterweg

gelegenes Tor auf das Gelände der Firma und drangen von dort gewaltsam in einen

Lagerraum ein. Hier entdeckten sie den Schlüssel des Firmen-Lkw, eines

Mitsubishi CANTER in weiß mit einem Kranaufbau in rot, amtliches Kennzeichen:

WI-PO 44. Dieser wurde mutmaßlich von den Tätern genutzt, um weitere auf dem

Gelände befindliche Maschinen aufzuladen. Mit dem Fahrzeug gelang den Tätern

sodann unerkannt die Flucht. Im gleichen Tatzeitraum wurde aus einem im

Strohschnitterweg abgestellten Wohnwagen eine Geldbörse, ein Ladegerät sowie

etwas Münzgeld im Gesamtwert von circa 30 Euro entwendet. Ob die Straftaten von

denselben Tätern begangen wurden, ist Gegenstand der Ermittlungen. Diese hat die

Wiesbadener Kriminalpolizei aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (0611)

345-0 um Hinweise.

Versuchter Einbruch in Wohnung – Einbrecher überrascht? Wiesbaden,

Hans-Bredow-Straße, Samstag, 25.11.2023, 17:30 Uhr bis 17:45 Uhr

(he)Am vergangen Samstag kam es in der Hans-Bredow-Straße in Wiesbaden zu einem

versuchten Einbruch in eine Wohnung. Mutmaßlich wurde der Täter von den

heimkehrenden Bewohnern überrascht und kurz gesehen. Das betroffene Ehepaar

stieg gegen 17:45 Uhr vor ihrer Wohnanschrift aus dem Auto und wurde

währenddessen auf einen, sich nach ihrem Dafürhalten merkwürdig verhaltenden

Mann aufmerksam. In ihrer Wohnung angekommen stellten die Geschädigten dann

fest, dass während ihrer Abwesenheit versucht worden war ein Fenster ihrer

Wohnung aufzuhebeln. Ein Eindringen in die Wohnung gelang jedoch nicht.

Personenbeschreibung: Ca. 1,75m bis 1,80m groß, schmale bis sportliche Figur, 23

35 Jahre alt, europäischer Phänotyp, braune Haare (Haupthaar etwas länger),

brauner Bart, schwarze North Face Kapuzenjacke, dunkle Jeans / Cargohose (mit

Taschen an den Seiten). An dem Fenster entstand ein Sachschaden von mehreren

Hundert Euro. Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um

Hinweise.

Einbruch in Wohnung,

Wiesbaden, Stanleystraße, Samstag, 25.11.2023, 12:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Am vergangenen Samstag kam es in der Stanleystraße in Wiesbaden zu einem

Einbruch in eine Erdgeschosswohnung, bei dem die Einbrecher einen Gesamtschaden

von mehreren Hundert Euro verursachten. Zwischen 12:00 Uhr und 22:00 Uhr drangen

die Täter gewaltsam durch die Terrassentür in das Wohnungsinnere ein und

durchsuchten sämtliche Zimmer. Mit ihrer Beute gelang ihnen unerkannt die

Flucht. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und

bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise zu der Tat.

Einbruch in Einfamilienhaus,

Wiesbaden, Delkenheim, Odenwaldstraße, Freitag, 24.11.2023, 07:45 Uhr bis 11:45

Uhr

(he)Am Freitag, dem 24.11.2023 stiegen unbekannte Täter in Delkenheim in ein

Einfamilienhaus ein und verursachten einen Gesamtschaden von mehreren Tausend

Euro. Zwischen 07:45 Uhr und 11:45 Uhr drangen die Einbrecher gewaltsam in das

in der Odenwaldstraße gelegene Haus ein und durchsuchten die Innenräume. Mit

Uhren, Schmuck und Bargeld gelang ihnen unerkannt die Flucht. Die

Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

Meldungen vom Wochenende

Betrunken ins Gleisbett,

Wiesbaden, Gibber Straße, Freitag, 24.11.2023, 22:10 Uhr

(am)Ein betrunkener Autofahrer kam am Freitagabend am Bahnübergang in der Gibber

Straße von der Straße ab und landete im Gleisbett.

Ein 55 Jahre alter Mann aus Wiesbaden befuhr gegen 22:10 Uhr mit seinem Pkw

Dacia die Gibber Straße in Richtung Äppelallee. Beim Abbiegen auf den dortigen

Bahnübergang kam der Fahrer von der Straße ab und landete mit seinem Fahrzeug im

Gleisbett. Der Zugverkehr wurde daraufhin sofort gestoppt, was zu erheblichen

Verspätungen im Bahnverkehr führte. Das Fahrzeug musste durch einen

Abschleppdienst aus dem Gleisbett geborgen und abgeschleppt werden. An dem Dacia

entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5000,- EUR. An der Bahnanlage entstand laut

Auskunft der Deutschen Bahn kein Schaden. Der Zugverkehr konnte nach der

Unfallaufnahme wieder aufgenommen werden. An der Unfallstelle stellten die

Beamten fest, dass der Fahrer unter Alkoleinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab

einen Wert von knapp 0,9 Promille.

Der Mann musste deshalb mit zum Polizeirevier, wo er sich einer Blutentnahme

unterziehen musste und der Führerschein sichergestellt wurde.

Körperverletzung mit Messer

Wiesbaden, Moritzstraße Sonntag, 26.11.2023, 01:08 Uhr

Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen vor einem Speiselokal in

der Moritzstraße in der Nähe der Adelheidstraße wurde eine Person durch

Messerstiche schwer verletzt.

(cw)Am frühen Sonntagmorgen kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung

zwischen circa 15 Personen in der Moritzstraße vor einem Gastrobetrieb. Vor

Eintreffen der Polizei hatten sich alle Personen teils mit PKW entfernt.

Kurze Zeit später wurde ein 19-jähriger Wiesbadener mit Stichverletzungen in

einem Wiesbadener Krankenhaus vorstellig. Gegenüber den sofort entsandten

Streifen gab die Person an, dass diese Verletzungen aus der Auseinandersetzung

in der Moritzstraße stammen.

Aufgrund seiner Verletzungen wurde die Person stationär in der Klinik

aufgenommen. Das zuständige 1. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen

aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) / 345 –

2140 auf dem 1. Polizeirevier zu melden.

Kontrollmaßnahmen Sicheres Wiesbaden

Stadtgebiet Wiesbaden Freitag, 26.11. und Samstag, 27.11.2023

Auch an diesem Wochenende führten die Landes- und Stadtpolizei Wiesbaden wieder

gemeinsame Kontrollen in Wiesbaden durch. Dabei wurden Messer und Btm

aufgefunden.

(cw)In den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag führten

Kräfte der Stadtpolizei Wiesbaden und der Landespolizei im Rahmen des Programms

„Gemeinsam Sicheres Wiesbaden“ gemeinsam Kontrollen im Stadtgebiet Wiesbaden

durch. Besonderen Schwerpunkt legten die Kontrollkräfte auf den

Innenstadtbereich, rund um die Reisinger Anlagen, den Schlachthof und den

Schelmengraben. Auch wurden gemeinsame Fußstreifen in der Fußgängerzone und in

der Waffenverbotszone durchgeführt.

Insgesamt konnten 77 Personen kontrolliert werden. Dabei konnten ein sog.

Multitool bei einer Kontrolle innerhalb der Waffenverbotszone sowie ein

verbotenes Einhandmesser aufgefunden werden. Ebenfalls wurden geringe Mengen

Betäubungsmittel aufgefunden.

Die Ordnungsbehörden der Landeshauptstadt Wiesbaden und Polizei werden weiterhin

kooperieren und gemeinsame Kontrollen durchführen und in der Innenstadt präsent

sein.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Betrüger erfolgreich,

Niedernhausen, Montag, 20.11.2023 bis Sonntag, 26.11.2023

(wie) In der letzten Woche haben Betrüger eine Frau aus Niedernhausen um eine

Menge Geld gebracht. Die Verbrecher kontaktierten die Frau per WhatsApp und

gaukelten ihr vor, dass es sich um ein Kind der Angeschriebenen handeln würde.

Nachdem das Vertrauen hergestellt war, baten die Betrüger um Überweisungen von

mehreren Tausend Euro. Diese führte die Frau auch aus, im guten Glauben dem

eigenen Nachwuchs zu helfen. Am Sonntag flog der Schwindel schließlich auf.

Die Polizei appelliert bei solchen Nachrichten äußerst sensibel zu reagieren und

sich nicht zu übereilten Geldüberweisungen überreden zu lassen. Sollte Ihnen

eine Rufnummer nicht bekannt vorkommen, antworten Sie nicht und blockieren sie

diese. Seien Sie misstrauisch, sollte Ihnen der angebliche Verwandte von einer

„neuen Rufnummer“ berichten und klären Sie dies erst bei weiteren Verwandten ab.

Im Zweifel sollte die Polizei verständigt werden. Sollten Sie durch eine

derartige Betrugsmasche geschädigt worden sein, bittet die Polizei ausdrücklich

darum, sich bei den zuständigen Polizeidienststellen zu melden. Im Zweifel rufen

Sie bei Ihrer Polizei an, wir helfen gerne.

Einbruch in Bleidenstadt,

Taunusstein-Bleidenstadt, Lindenstraße, Freitag, 24.11.2023, 17:00 Uhr bis

Sonntag, 26.11.2023, 10:10 Uhr

(wie) In Beidenstadt sind am Wochenende Unbekannte in ein Wohnhaus eingebrochen

und haben Gegenstände daraus gestohlen. Die Einbrecher begaben sich in einem

unbeobachteten Moment auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in der

Lindenstraße und hebelten ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes auf. Im

Inneren durchsuchten die Täter alle Räumlichkeiten und entwendeten schließlich

Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Danach entkamen die Einbrecher

unerkannt mit ihrer Beute. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei unter der

Rufnummer 06124/ 7078-0 entgegen.

In Sportgeschäft eingestiegen,

Oestrich-Winkel, Mühlstraße, bis Samstag, 25.11.2023, 23:30 Uhr

(wie) Am Samstagabend ist in Oestrich in ein Sportgeschäft eingebrochen worden.

Bisher Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Verkaufsräumen in

der Mühlstraße. Aus dem Inneren entwendeten die Einbrecher anschließend einen

Laptop, eine Kamera und diverse Verkaufsartikel im Wert von circa 10.000 EUR.

Zudem hinterließen sie einen Schaden in Höhe von circa 2.500 EUR am Gebäude. Die

Polizei bittet unter der Rufnummer 06722/9112-0 um Hinweise.

Heckscheibe eigeschlagen,

Niedernhausen-Oberseelbach, Lochmühle, Samstag, 25.11.2023, 11:25 Uhr bis 13:15

Uhr

(wie) In Oberseelbach ist am Samstag die Heckscheibe eines Pkw eingeschlagen

worden. Eine 59-Jährige hatte einen schwarzen Fiat Doblo auf einem Parkplatz

eines Sportparks an der Straße „Lochmühle“ abgestellt. Als sie gegen 13:15 Uhr

zu diesem zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein Unbekannter die

Heckscheibe des Pkw zerstört hatte. Der Sachschaden wird auf 2.000 EUR

geschätzt. Unter der Rufnummer 06126/ 9394-0 bitten die Ermittler um Hinweise.

Zeugenaufruf nach Gefährdung im Straßenverkehr, B42, Gemarkung Eltville,

Freitag 24.11.2023, 19:50 Uhr

(da)Am Freitag gelang es der Polizei in Eltville, einen betrunkenen Autofahrer

an der Weiterfahrt zu hindern. Gegen 19:50 Uhr meldeten aufmerksame Zeugen dem

polizeilichen Notruf einen grünen Jaguar F-Pace, der mit erheblichen

Fahrauffälligkeiten auf der B42 in Höhe Rüdesheim fuhr. Hierbei sei es auch

bereits fast zu einem Verkehrsunfall mit einem weiteren Fahrzeug gekommen. Eine

Streife der Polizeistation Eltville konnte das Fahrzeug samt Fahrer zeitnah

antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Ein freiwillig angebotener

Atemalkoholtest führte hierbei den Grund für die Fahrauffälligkeiten zu Tage.

Ein Wert von über 1,8 Promille sorgte dafür, dass dem Mann die Weiterfahrt

untersagt wurde und er die Beamten zur Polizeistation begleiten musste. Hier

wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Polizei sucht nun nach dem oben

genannten Fahrzeug samt Fahrerin bzw. Fahrer, welches fast mit dem Jaguar

zusammengestoßen war. An der Autobahnausfahrt Schierstein sei der oben genannte

nunmehr Beschuldigte auf die Grorother Straße in Richtung Söhnleinstraße

eingefahren. Gleichzeitig sei ein bisher unbekanntes Fahrzeug von Frauenstein in

Richtung Söhnleinstraße unterwegs gewesen. Der Jaguar habe hier dem unbekannten

Fahrzeug die Vorfahrt genommen. Ein Unfall sei nur um Haaresbreite verhindert

worden. Die Polizei bittet nun die unbekannte Fahrerin bzw. den Fahrer, sich bei

der Polizeistation Eltville unter der Rufnummer (06123) 9090-0 zu melden und als

Zeugin bzw. Zeuge zur Verfügung zu stellen.

Busfahrer kehrt zu Unfallstelle zurück, Taunusstein, Neuhof, Limburger

Straße, Sonntag, 26.11.2023, 00:37 Uhr

(jn)Ein Busfahrer, der sich nach einem schadensträchtigen Unfall in der Nacht

zum Sonntag zunächst von der Unfallstelle im Taunussteiner Ortsteil Neuhof

entfernt hatte, ist kurz darauf zurückgekehrt. Gegen ihn wurde ein

Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet. Derzeitigen Erkenntnissen

nach befuhr der 62-jährige Fahrer eines Busses um 00:37 Uhr den Kreisel im

Bereich Bundesstraße 275 / Aarstraße und verließ diesen in die Limburger Straße.

Dabei kam er auf winterglatter Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er

eine Straßenlaterne touchierte und gegen zwei geparkte Pkw sowie einen Poller

stieß. Gleichwohl ein erheblicher Schaden in Höhe von mindestens 20.000 Euro

entstanden war, setzte er seine Fahrt zunächst fort und kehrte erst wenige

Minuten später zur Unfallstelle zurück. Gegen den 62-Jährigen wird nun aufgrund

einer Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Meldungen vom Wochenende

Einbruch in Einfamilienhaus,

Hünstetten-Wallbach, Am Eichert, Freitag, 24.11.2023, 11:00 Uhr bis 19:30 Uhr

(si)Am Freitag brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Hünstetten-Wallbach ein. Den Spuren am Tatort zufolge betraten die unbekannten Täter das Grundstück in der Straße „Am Eichert“ zwischen 11:00 Uhr und 19:30 Uhr. Die Einbrecher schoben den Rollladen der Terrassentür hoch und hebelten diese auf. Anschließend betraten sie das Haus und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie verließen den Tatort im Anschluss ohne Beute. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei in Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus, Taunusstein-Niederlibbach, Kriemhildstraße, Freitag, 24.11.2023, 12:30 Uhr bis Samstag, 25.11.2023, 19:25 Uhr

(si)Zwischen Freitagmittag und Samstagabend versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Taunusstein-Niederlibbach einzubrechen. Die unbekannten Täter betraten zwischen 12:30 Uhr am Freitag und 19:25 Uhr am Samstag das Grundstück in der Kriemhildstraße. Hier beschädigten sie die Außenbeleuchtung des Hauses und hebelten anschließend ein Kellerfenster auf. Möglicherweise wurden die Einbrecher bei der Tatausführung gestört, da sie den Tatort verließen, ohne das Haus zu betreten. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 250 Euro beziffert. Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Einbruch in Mehrfamilienhaus,

Eltville am Rhein, Hattenheim, Zeilstraße, Freitag, 24.11.2023, 15:00 Uhr bis 21:40 Uhr

(si)Am Freitag brachen Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Die unbekannten Täter brachen am Freitag zwischen 15:00 Uhr und 21:40 Uhr in Eltville am Rhein, im Ortsteil Hattenheim in eine Erdgeschosswohnung in der Zeilstraße ein. Den Spuren am Tatort zufolge schlugen sie die Scheibe eines Fensters zur Wohnung ein und öffneten dieses. Die Einbrecher betraten die Wohnung im Anschluss durch das geöffnete Fenster und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie entwendeten aufgefundenes Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei in Eltville unter der Rufnummer (06123) 9090-0 entgegen.

Einbruch in Lagerhalle,

Walluf, Niederwalluf, Im Grohenstück, Samstag, 25.11.2023, 03:23 Uhr

(si)Ein unbekannter Täter brach am Samstagmorgen in die Lagerhalle einer Firma in Niederwalluf ein. Der Täter betrat gegen 03:23 Uhr das Gelände der Firma in Niederwalluf, in der Straße „Im Grohenstück“. Er schlug zunächst eine Fensterscheibe ein und hebelte im Anschluss ein Fenster zu einem Abstellraum auf. Der Täter betrat diesen durch das geöffnete Fenster. Im Inneren des Gebäudes verschaffte sich der Einbrecher gewaltsamen Zutritt zu weiteren Räumlichkeiten. Nach kurzem Aufenthalt in der Lagerhalle der Firma verließ der Täter das Gebäude ohne Diebesgut. Der Einbrecher konnte bei Ausführung der Tat von der Überwachungskamera der Firma aufgenommen werden. Seine Bekleidung wird wie folgt beschrieben:

Mütze

Dunkler Kapuzenpullover, darüber eine dunkle Jacke mit Kragen

Helle Cargohose

Helle Sneaker

Dunkle Handschuhe

Führte eine Taschenlampe mit sich.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei in Eltville unter der Rufnummer (06123) 9090-0 entgegen.

Einbruch in Mehrfamilienhaus,

Hünstetten-Görsroth, Rothstraße, Samstag, 25.11.2023, 16:00 Uhr bis 20:05 Uhr

(si)Am Samstagnachmittag brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Hünstetten-Görsroth ein. Die unbekannten Täter hebelten zwischen 16:00 Uhr und 20:05 Uhr die Terrassentür des Hauses in der Rothstraße auf. Anschließend betraten und durchwühlten die Einbrecher die Räumlichkeiten. Hierbei entwendeten sie Bargeld und Schmuck. Die Täter flüchteten unerkannt vom Tatort. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro beziffert. Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei in Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Motorrad in Hünstetten gestohlen,

Hünstetten-Oberlibbach, Römerstraße, Samstag, 25.11.2023, 01:00 Uhr bis 10:00 Uhr

(si)Unbekannte Täter haben am Samstagmorgen in Hünstetten- Oberlibbach ein Motorrad gestohlen. Das schwarz/graue Motorrad der Marke Kawasaki war zwischen 01:00 Uhr und 10:00 Uhr ordnungsgemäß unter einem Carport in der Römerstraße geparkt. Von dort wurde es durch unbekannte Täter auf unbekannte Art und Weise gestohlen. Hinweise zu dem Motorraddiebstahl nimmt die Polizei in Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Sachbeschädigung an Opel in Taunusstein, Taunusstein-Hahn, Forsthausstraße, Freitag, 24.11.2023, 21:15 Uhr bis Samstag, 25.11.2023, 11:30 Uhr

(si)Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Opel in Taunusstein-Hahn zerkratzt. Der weinrote Opel Adam war in der Zeit von Freitag, 21:15 Uhr bis Samstag, 11:30 Uhr in der Forsthausstraße ordnungsgemäß auf einem Parkstreifen geparkt. Hier haben unbekannte Täter den Pkw auf Fahrer- und Beifahrerseite zerkratzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Sachbeschädigung an Fiat in Niedernhausen, Niedernhausen-Oberseelbach, Lochmühle, Samstag, 25.11.2023, 11:25 Uhr bis 13:15 Uhr

(si)Unbekannte Täter haben am Samstagmittag die Heckscheibe eines geparkten Fiat in Niedernhausen-Oberseelbach zerstört. Der schwarze Fiat Dublo war in der Zeit zwischen 11:25 Uhr und 13:15 Uhr auf einem Parkplatz eines Sportparks, nahe der Straße Lochmühle ordnungsgemäß geparkt. Hier schlugen unbekannte Täter die Heckscheibe des Fiat ein. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht in Taunusstein – Zeugen gesucht, Taunusstein-Hahn, Kleiststr., Freitag, 24.11.2023, 10:00 Uhr bis 11:45 Uhr

(si)Am Freitagmorgen wurde in Taunusstein-Hahn ein geparkter Pkw bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der Verursacher flüchtete vom Tatort. Zwischen 10:00 Uhr und 11:45 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des REWE-Centers in der Kleiststraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein schwarzes BMW-Cabrio beschädigt wurde. Der BMW stand ordnungsgemäß geparkt auf einem Längsparkplatz, im Bereich der Parkplätze hinter dem Einkaufsmarkt. Hier touchierte ein anderes Fahrzeug den BMW vorne rechts, beim Vorbeifahren. Aufgrund der vorgefundenen Fremdfarbe am BMW wird von einem blauen Unfallfahrzeug ausgegangen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro beziffert. Hinweise zur Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Diebesgut bei Verkehrskontrolle in Eltville aufgefunden, Eltville, Martinsthaler Straße, Samstag, 25.11.2023, 23:30 Uhr

(si)Bei einer Verkehrskontrolle in Eltville wurde ein entwendeter E-Scooter aufgefunden. Gegen 23:30 Uhr fiel einer Streife der Polizeistation Eltville in der Martinsthaler Straße ein junger Mann auf einem E-Scooter auf. Dieser war auf dem Roller unterwegs, ohne dass ein erforderliches Versicherungskennzeichen am Roller angebracht war. Bei einer durchgeführten Kontrolle des 17-jährigen und des Rollers stellte sich heraus, dass der Roller nach Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben war. Der E-Scooter wurde durch die Polizei sichergestellt. Gegen den 17-jährigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kind, Aarbergen-Michelbach, Hauptstraße, Samstag, 25.11.2023, 14:57 Uhr

(si)Am Samstagnachmittag verletzte sich in Aarbergen-Michelbach ein Kind bei einem Verkehrsunfall leicht. Der 9-jährige Junge aus Aarbergen befuhr gegen 14:57 Uhr mit seinem Tretroller die Heerstraße, in Fahrtrichtung Hauptstraße. An der Kreuzung zur Hauptstraße konnte der Junge nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr gegen eine Hauswand. Hierbei verletzte sich der Junge leicht. Er wurde zur ärztlichen Versorgung durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

+++Polizeibeamte bei schwerwiegenden Verkehrsunfall verletzt+++

Bad Schwalbach (ots)

Taunusstein, B54, 26.11.2023, 00:05 Uhr

(ck) In der Nacht zum Sonntag ereignete sich auf der B54 bei Taunusstein ein schwerwiegender Verkehrsunfall bei dem mehrere Beteiligte verletzt wurden, unter ihnen zwei Polizeibeamte. Eine Streife der Polizeistation Bad Schwalbach nahm zunächst auf der Bundesstraße 54 in Höhe der Eisernen Hand in 65232 Taunusstein einen Verkehrsunfall auf. Auf Grund der im gesamten Rheingau-Taunus-Kreis herrschenden Straßenglätte kam es hier zu einem Zusammenstoß von zwei PKW. Während der Unfallaufnahme näherte sich dem Streifenwagen, welcher mit eingeschaltetem Blaulicht die Unfallstelle absicherte, eine 36-Jährige Taunussteinerin mit ihrem PKW VW aus Fahrtrichtung Wiesbaden und ein 27-Jähriger mit seinem PKW Mercedes. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierte der Mercedes mit dem vorrausfahrenden PKW VW und stieß im Anschluss mit dem abgestellten Streifenwagen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Streifenwagen gegen die Leitplanke gedrückt. Die im Streifenwagen befindlichen Kollegen der Polizeistation Bad Schwalbach wurden hierbei glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Fahrerin des VW kam zur weiteren Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus. Der Fahrer des Mercedes blieb unverletzt. Alle beteiligten PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B54 war für den Zeitraum der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Es entstand ersten Schätzungen nach ein Sachschaden von ca. 80.000 EUR.