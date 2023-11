Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Ober-Mörlen – A 5: Spielautomaten auf Raststätte geknackt –

Unbekannte Diebe machten sich gestern Abend an Spielautomaten auf der Tank- und Rastanlage Wetterau-Ost zu schaffen. Die Täter suchten das in Fahrtrichtung Kassel gelegenen Rasthaus auf, hebelten ein Fenster auf und stiegen ein. Um 23.54 Uhr lösten sich beim Aufbrechen eines Automaten den Alarm aus. Bis zum Eintreffen einer Streife hatten sie einen zweiten Automaten geknackt und waren geflohen. Angaben zur Höhe der Beute können noch nicht gemacht werden. Zeugen, die die Täter um kurz vor Mitternacht dort beobachteten, werden gebeten sich mit der Polizeiautobahnstation Mittelhessen in Butzbach unter Tel.: (06033) 7043-5010 in Verbindung zu setzen.

Niddatal-Assenheim: Räder aus Schuppen erbeutet –

Mit zwei Fahrrädern der Marke Cube suchten Diebe in der Georg-Büchner-Straße das Weite. Auf dem Grundstück eines Reihenhauses brachen die Unbekannten in einen Schuppen ein und griffen sich die beiden Bikes. Der Wert der beiden Räder beläuft sich auf ca. 2.500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, in der Zeit von 23.30 Uhr bis 06.45 Uhr, in der Georg-Büchner-Straße beobachtet oder kann sonst Angaben zum Verbleib der Fahrräder machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Nidda: Lack zerkratzt –

Auf rund 3.000 Euro schätzt die Polizei den Lackschaden, den ein Unbekannter an einem in der Bachgasse geparkten Volvo zurückließ. Zwischen Sonntagabend, gegen 19.00 Uhr und Montagfrüh, gegen 04.00 Uhr stand der graue SUV in Höhe der Hausnummer 10. Mit einem spitzen Gegenstand trieben die Täter Kratzer in den Lack der Beifahrerseite. Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.

Büdingen: Geldbörse aus Audi erbeutet –

Ein roter Audi Kombi rückte am Dienstagabend in den Fokus unbekannter Autoaufbrecher. Sie brachten eine Scheibe des A 4 zum Platzen und griffen sich aus der Ablage der Fahrertür eine Geldbörse samt Bargeld, Personaldokumente und Kundenkarten. Der Wert der Beute liegt bei rund 150 Euro. Die Aufbruchschäden summieren sich auf ca. 500 Euro. Zeugen, die die Täter zwischen 18.00 Uhr und 19.40 Uhr an dem in der Bismarckstraße geparkten Kombi beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06042) 96480 mit der Polizeistation in Büdingen in Verbindung zu setzen.

Friedberg: Versuchter Einbruch endet mit Festnahme –

Der Versuch gewaltsam in einen Lebensmittelmarkt in der Fauerbachstraße einzudringen, endete für einen 45-Jährigen im Polizeigewahrsam. Am Dienstagabend, nach Ladenschluss, befand sich noch eine Mitarbeiterin im Büro des Marktes. Gegen 23.10 Uhr vernahm sie einen lauten Schlag und entdeckte an der Eingangstür einen Mann, der offensichtlich versuchte in das Geschäft einzudringen. Er hatte bereits die Schiebetür zum Eingangsbereich gewaltsam überwunden und machte sich an der Innentür des Windfangs zu schaffen. Die Mitarbeiterin löste den Alarm aus und sogleich machten sich mehrere Streifen auf den Weg in die Fauerbachstraße. Als der Einbrecher die Polizisten wahrnahm und diese den Windfang betreten wollten, warf er dort abgestellte Aufsteller in Richtung der Ordnungshüter. Der 45-Jährige ließ nicht mit sich reden und wurde immer aggressiver. Letztlich überwältigte ein Polizeidiensthund den Mann. Der Friedberger erlitt leichte Bisswunden an der Hand und trug eine Platzwunde am Kopf zurück. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung des Einbrechers – zu weiteren Untersuchungen ging es in ein Krankenhaus. Ein Bereitschaftsstaatsanwalt ordnete eine Blutentnahme an. Zudem verbrachte der 45-Jährige nach seiner medizinischen Versorgung die Nacht im Polizeigewahrsam. Auf den Friedberger kommt nun unter anderem ein Strafverfahren wegen versuchten Einbruchs zu.

Friedberg: Einbruch in Kita scheitert –

Auf Beute aus der Kita „Farbklex“ hatten es Einbrecher in der zurückliegenden Nacht abgesehen. Zwischen Dienstagabend, gegen 20.30 Uhr und Mittwochmorgen, gegen 06.45 Uhr suchten die Diebe die in der Straße „Im Mühlfeld“ gelegene Kita auf und hebelten an einer Tür. Sie schafften es nicht einzudringen und ließen einen Schaden in Höhe von rund 300 Euro zurück. Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.