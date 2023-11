Frankfurt – Gallus: Schwerer Raub – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (be) Ein bislang unbekannter Mann raubte gestern (21.11.2023)

eine 52-jährige Frankfurterin aus und erbeutete dabei mehrere tausend Euro.

Nach bisherigen Erkenntnissen schloss die Gastronomin ihren Betrieb im

Frankfurter Bahnhofsviertel und machte sich mit den Tageseinnahmen auf den

Heimweg. Nachdem sie gegen 22:50 Uhr vor ihrem Wohnhaus in der Ackermannstraße

aus ihrem Fahrzeug ausgestiegen war, näherte sich ihr von hinten eine männliche

Person und überraschte sie. Zuerst sprühte er ihr Pfefferspray ins Gesicht und

ergriff danach ihre Handtasche. Die Geschädigte setzte sich dagegen so heftig

zur Wehr, dass sie zu Boden fiel. Diese Situation nutzte der Räuber aus, nahm

die Handtasche, in welcher sich die Tageseinnahmen befanden, an sich und

flüchtete über die Tevesstraße. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa

8.500 Euro.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, etwa 175 – 180 cm groß,

schwarze lockige Haare; schwarze Daunenjacke, schwarze Kapuze, schwarze Hose,

schwarze Schuhe, Schal vor dem Mund.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Tatverdächtigen und / oder zum

Tathergang geben können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter

der Rufnummer 069 755-51299 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in

Verbindung zu setzen.

Frankfurt – Bundesautobahn 661: Schwerer Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer

Frankfurt (ots) – (ha) Gestern Morgen (21.11.2023) erfasste eine Autofahrerin

einen Radfahrer im Bereich der Friedberger Landstraße / A 661. Der Mann wurde

hierbei schwer verletzt.

Gegen 10:06 Uhr befuhr der 88-jährige Fahrradfahrer die Fahrradspur, welche im

Bereich der Friedberger Landstraße die Ausfahrspuhr der Autobahn 661 kreuzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen erfasste eine 42-jährige Autofahrerin ihn

unmittelbar seitlich mit ihrer Fahrzeugfront, als er sich auf dem

Kreuzungsbereich befand. Der Mann schleuderte durch den Aufprall über die

Motorhaube auf die Windschutzscheibe und erlitt dabei schwere Verletzungen.

Er kam umgehend in eine naheliegende Klinik. Die Fahrerin des PKW wurde leicht

verletzt.

Frankfurt – Innenstadt: Schockanruf – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (ha) Gestern Abend (21.11.2023) rief ein falscher

Polizeibeamter bei einer 61-jährigen Frau an. Der Betrüger wendete den

sogenannten „Schockanruf“ als Masche an und erbeutete dadurch mehrere tausend

Euro.

Die Geschädigte hielt sich gegen 17:30 Uhr gerade im Bereich der Zeil auf, als

sie den Anruf erhielt. Angeblich hätte ihre Tochter einen Verkehrsunfall mit

einem verletzten Kind verursacht und benötige jetzt Geld um nicht ins Gefängnis

zu kommen.

Die besorgte Frau holte daraufhin 15.000 Euro Bargeld bei einer umliegenden Bank

ab und übergab es in einem Umschlag an einen falschen Polizeibeamten an der Zeil

/ Ecke Porzellanhofstraße. Der Mann entfernte sich dann mit dem Geld.

Täterbeschreibung des Abholers:

Männlich, ca. 35 Jahre alt, schlanke Statur, schwarzer „3-Tage-Bart“; trug eine

Kappe, dunkle Jacke, dunkle Hose und eine dunkle Umhängetasche.

Die Polizei warnt:

Bei dieser Betrugsmasche, auch „Schockanruf“ genannt, nutzen hochprofessionell

agierende Täter gezielt die Schockwirkung aus, die durch die

Nachrichtenübermittlung beim Angerufenen ausgelöst wird. Die Betrüger sind

äußerst kreativ und flexibel. Sie kombinieren die Fallvarianten „falsche

Polizeibeamte“, „Schockanrufer“ und „Enkeltrick“.

Das heißt, Sie haben vielleicht erst Ihren vermeintlichen Verwandten mit

weinerlicher Stimme am Telefon und dann einen vermeintlichen Polizisten,

Staatsanwalt oder Arzt. Solche gemeinsamen oder koordinierten Telefonanrufe gibt

es in der Realität nicht.

Lassen Sie sich daher nicht durch angebliche Notlagen, Unfälle, Krankenhaus-

oder Gefängnisaufenthalte im In- und Ausland unter Druck setzen.

Da im deutschen Rechtssystem keine Kaution hinterlegt werden muss, lassen Sie

sich von dieser Masche nicht in die Irre führen. Versuchen Sie aber auch die

angeblich betroffenen Angehörigen, deren soziales Umfeld und die Polizei

unverzüglich zu kontaktieren.