Korbach: Die Polizei-News

Waldeck-Sachsenhausen – Einbrecher in Wohnung

Am Dienstag in der Zeit von 6.00 bis 17.45 Uhr brach ein unbekannter Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Wilhelmstraße in Waldeck-Sachsenhausen ein.

Durch gewaltsames Öffnen eines Fensters verschaffte er sich Zutritt zu der Wohnung. Hier durchsuchte er alle Zimmer und entwendete Bargeld, Computerspiele und andere Gegenstände im Gesamtwert von über 1.000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Korbach – Einbrecher in Wohnung ohne Beute

In der Nacht von Montag auf Dienstag brach ein unbekannter Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Korbacher Itterstraße ein. Der Täter blieb ohne Beute, die Polizei bittet um Hinweise.

Der Einbruch wurde am Dienstagabend von einem Bewohner festgestellt. Der unbekannte Täter gelangte auf einen Balkon des Mehrfamilienhauses, wo er die Balkontür aufhebelte. Anschließend durchsuchte er die gesamte Wohnung, konnte aber offensichtlich nichts Wertvolles finden und musste daher ohne Beute flüchten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.