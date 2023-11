Einbruch in Landhandel; Polizei sucht Zeugen

Frielendorf, Tatzeit: Montag, 20.11.23, 17:30 Uhr – Dienstag, 21.11.23, 07:30 Uhr

Unbekannte sind in einen Landhandel in Frielendorf eingebrochen. Hierbei wurde ein Tresor geöffnet. Die Polizei bittet um Hinwiese von Zeugen.

In der Zeit von Montag, 20. Oktober 2023, 17:30 Uhr, bis Dienstag, 21. November 2023, 07:30 Uhr, betraten die unbekannten Täter das Gelände eines Gewerbeobjektes in der Neuen Bahnhofstraße in Frielendorf. Dort hebelten sie ein Fenster des Gebäudes auf und gelangten dadurch in den Innenbereich des Landhandels. Nach bisherigem Ermittlungsstand fanden die unbekannten Täter einen Tresor vor und öffneten diesen. Sie erbeuteten daraus Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich. Durch den Einbruch entstanden Schäden im oberen vierstelligen Bereich.

Die Ermittlungen werden durch das zuständige Kommissariat 20 der Polizeidirektion Schwalm-Eder geführt. Zeugen, die im Tatzeitraum Beobachtungen dazu gemacht haben, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei in Homberg unter 05681-7740 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.