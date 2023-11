Verkehrsunfall

Eichenzell. Bei einem Unfall am Sonntag (19.11.) entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.500 Euro. Eine 55-jährige Opel-Fahrerin befuhr gegen 12:15 Uhr in Eichenzell die B 27 aus Richtung Fulda kommend in Fahrtrichtung Eichenzell und wollte an der Abfahrt Löschenrod nach links auf die L 3430 in Richtung Eichenzell abbiegen. Hierbei verlor die Opel-Fahrerin aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und touchierte die gegenüberliegende Schutzplanke.

Verkehrsunfall

Fulda. Ein 50-jähriger Skoda-Fahrer aus Hünfeld wurde bei einem Unfall am Sonntag (19.11.) leicht verletzt. Er befuhr gegen 18:15 Uhr in Fulda die Leipziger Straße in Fahrtrichtung Weimarer Tunnel. In Höhe der Alfred-Dregger-Allee musste er sein Fahrzeug an der dortigen Ampel anhalten. Ein nachfolgender 63-jähriger Toyota-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Hierbei zog sich der Skoda-Fahrer leichte Verletzungen zu. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.700 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Rotenburg. Am Samstag (18.11.), in der Zeit von 18.45 bis 20.15 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen ordnungsgemäß geparkten silbernen BMW im Bereich des Außenspiegels der Fahrerseite, welcher in der Straße „Obertor“ am Fahrbahn stand. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 2.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw gestohlen

Eichenzell. In der Landgräfin-Anna-Straße stahlen Unbekannte in der Nacht zu Freitag (17.11.) einen weißen Audi A4 mit dem amtlichen Kennzeichen FD-M 1042. Das Auto im Wert von rund 20.000 Euro stand auf einem Abstellplatz vor einer Garage. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Vereinsheim

Großenlüder. Unbekannte brachen am frühen Freitagmorgen (17.11.), gegen 5.20 Uhr, in ein Vereinsheim in der Sudetenstraße ein. Die Täter hebelten dazu eine Tür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie stahlen Bargeld und hinterließen rund 150 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch in Selbstbedienungsladen

Flieden. In der Marienstraße versuchten Unbekannte in der Nacht zu Freitag (17.11.), gegen 3.20 Uhr, in einen Selbstbedienungsladen einzubrechen. Nach derzeitigem Kenntnisstand handelte es sich um einen männlichen Täter im Alter zwischen 16 und 20 Jahren, der eine auberginefarbene Jacke und eine übergroße Sturmhaube mit blauen Streifen trug. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Aufbruch von Container

Eichenzell. In der Straße „Im Oberfeld“ im Ortsteil Löschenrod versuchten Unbekannte in der Nacht zu Freitag (17.11.) auf einem Firmengelände einen Container aufzubrechen und verursachten hierbei rund 250 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Flieden. Ein Einfamilienhaus in der Konrad-Trageser-Straße wurde am Freitag (17.11.), zwischen 13.30 Uhr und 20.30 Uhr, zum Ziel von Einbrechern. Die Täter hebelten hierzu ein Badezimmerfenster auf. Beim Öffnen fiel eine Vase zu Boden, woraufhin die Täter vermutlich flüchteten. Es entstand rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Farbschmierereien

Fulda. Am Freitag (17.11.), gegen 16.30 Uhr, wurde festgestellt, dass Unbekannte eine Mauer in der Straße „Am Heiligenfeld“ mit Farbe beschmiert hatten. Die Schmierereien in Form eines Schriftzugs stehen nach derzeitigen Erkenntnissen im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

E-Scooter gestohlen

Fulda. Unbekannte stahlen am Freitag (17.11.) von einem Fahrradparkplatz in der Neuenberger Straße einen E-Scooter mit dem Versicherungskennzeichen 433 JBL im Wert von rund 240 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Raub

Fulda. In der Nacht zu Sonntag (19.11.) kam es nach derzeitigen Erkenntnissen in der Kapuzinerstraße zu einem Raub. Gegen 4 Uhr wurde ein 33-jähriger aus Fulda nach aktuellem Kenntnisstand von zwei Unbekannten angesprochen und aufgefordert, Geldbörse und Handy auszuhändigen. Als dieser der Aufforderung nicht nachkam, wurde er zu Boden gestoßen, geschlagen und getreten. Der Fuldaer wurde hierbei leicht verletzt. Die Täter können nicht näher beschrieben werden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pedelec gestohlen

Fulda. Am Samstag (18.11.), zwischen 13.15 Uhr und 17.30 Uhr, stahlen Unbekannte auf dem Parkplatz eines Einkaufzentrums in der Straße „Am Rosengarten“ ein graugrünes Pedelec des Herstellers Cube im Wert von rund 2.800 Euro. Das Zweirad stand im rückwärtigen Bereich des Parkplatzes und war mit einem Faltschloss an einem Metallgestänge gesichert. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

E-Scooter gestohlen

Hünfeld. Unbekannte stahlen in der Nacht zu Sonntag (19.11.) vom Hinterhof eines Mehrfamilienhauses einen olivgrünen E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen im Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Farbschmierereien

Alsfeld. Unbekannte beschmierten zwischen Freitag (10.11) und Mittwoch (15.11.) einen Briefkasten sowie eine Mülltonne in der Altenburger Straße mit verfassungswidrigen Zeichen. Hierdurch entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Schotten. Die beiden amtlichen Kennzeichen VB-DD 555 eines schwarzen Opel Corsa stahlen Unbekannte in der Nacht zu Freitag (17.11.). Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz in der Vogelsbergstraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Schuhe gestohlen

Lauterbach. Zwei Paar Schuhe Nike Air Jordan in der Größe 40 stahlen Unbekannte zwischen Dienstagvormittag (14.11.) und Mittwochmorgen (15.11.) aus einem Mehrfamilienhaus in der Mozartstraße. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen standen die Schuhe im Gesamtwert von etwa 150 Euro zur Tatzeit im Hausflur. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen entwendet

Lauterbach. Von einem in der Bleichstraße abgeparkten Renault Twingo entwendeten Unbekannte in der Nacht zur Freitag (17.11.) die beiden amtlichen Kennzeichen VB-MS 114. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz in der Nähe eines Festplatzes. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Einfamilienhaus

Lautertal. Unbekannte verschafften sich zwischen dem 1. September und dem 18. November unerlaubten Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Hinterstraße in Engelrod. Anschließend stahlen sie Weihnachtsdekoration und Werkzeuge im Wert von etwa 300 Euro und flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Pkw

Alsfeld. Mindestens ein unbekannter Täter stahl am Samstag (18.11.), zwischen 5 Uhr und 11.30 Uhr, ein Handy, einen Lautsprecher sowie eine Flasche Wein und Bargeld in noch nicht bekannter Höhe aus einem Ford Kuga. Im Tatzeitraum stand das Auto auf einem Parkplatz in der Straße „An der Hessenhalle“.

Zeugen hatten gegen 13 Uhr einen bislang unbekannten Mann beobachtet, welcher sich längere Zeit auf dem Parkplatz in der Nähe mehrere unterschiedlicher Pkw aufhielt. Er soll eine schwarze Kapuzenjacke, eine dunkelgrüne Hose und weiße Turnschuhe getragen haben. Ob dieser Mann mit der Tat in Verbindung steht, ist aktuell noch unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

Verschließen Sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Abwesenheit und

versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß

abgeschlossen ist

versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß abgeschlossen ist Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Ihrem Pkw

Lassen Sie keine Schlüssel im oder am Fahrzeug oder an anderer

Stelle unbeobachtet zurück

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Wohnung

Rotenburg a.d. Fulda. Unbekannte verschafften sich zwischen Mittwoch (08.11.) und Samstag (18.11.) auf bislang unbekannte Art und Weise Zugang zu einer Wohnung eines Gebäudes in der Straße „Heinrichshof“ in Erkshausen. Anschließend entwendeten die Langfinger eine noch unbekannte Menge an Bargeld und flüchteten unerkannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Hersfeld. Die Eingangstür eines Einfamilienhauses in der Straße „Neumarkt“ hebelten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (19.11.) auf. Anschließend betraten die Einbrecher die Wohnräume unerlaubt und stahlen einen Fernseher im Wert von circa 1.000 Euro. Sie hinterließen zudem Sachschaden von rund 500 Euro, bevor sie unerkannt flüchteten. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg a.d.Fulda (ots)

Rotenburg/F. – Ein grauer Pkw Mercedes A180 einer 66-jährigen Frau aus Frankfurt/Main wurde im Zeitraum von Freitag (17.11.), 16.00 Uhr bis Samstag (18.11.), 11.00 Uhr in der Breitenstraße auf dem Parkplatz „Altes Amtsgericht angefahren und an der Fahrerseite beschädigt. Hierdurch entstand ein Sachschaden von geschätzt 1500,- Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Tel. 06623-9370 oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Versammlungslagen in Fulda

Fulda (ots)

Am heutigen Sonntag (19.11.) kam es im Bereich des Fuldaer Bahnhofs zu zwei angemeldeten und genehmigten Versammlungen.

Bei der Versammlungen unter dem Motto „Frieden und Gerechtigkeit im Nahen Osten“, die von 14 bis 15.45 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz stattfand, nahmen in der Spitze rund 350 Teilnehmerinnen und Teilnehmer teil.

Im Laufe der friedlichen Kundgebung kam es zu Verstößen einzelner Teilnehmer und daraus resultierenden polizeilichen Maßnahmen. Unter anderem stellte die Polizei vor Versammlungsbeginn eine Person fest, die eine Fahne von strafrechtlicher Relevanz mit sich führte. Zudem trugen vereinzelte Teilnehmer Schals, die den Verdacht der Volksverhetzung begründen. Von allen Personen wurden die Personalien erhoben, die entsprechenden Gegenstände sichergestellt und Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und der Volksverhetzung eingeleitet.

In der Bahnhofstraße fand zu dem Thema „Frieden im Nahen Osten – Solidarität und Freundschaft mit Israel“ von etwa 14 Uhr bis 15.50 Uhr ebenfalls eine Versammlung statt, an der rund 20 Personen teilgenommen haben. Aus polizeilicher Sicht verlief diese Kundgebungen störungsfrei und ohne besondere Vorkommnisse.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Bad Hersfeld (ots)

Philippsthal – Am 18.11.23, gegen 15.20 Uhr, befuhr ein 84-jähriger Heringer die Ulsterstraße in Richtung der Straße Am Zollhaus (B62). Ein 43-jähriger Unterbreizbacher befuhr die Straße Am Zollhaus stadtauswärts in Richtung Röhrigshof. Als der Heringer im Einmündungsbereich nach links in Richtung Röhrigshof einbog, übersah er den Vorfahrtberechtigten Unterbreizbacher, es kam zum Zusammenstoß. Der Unterbreizbacher wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4000 Euro.

Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht

Bad Hersfeld (ots)

Am 19.11.23 gegen 07.50 Uhr parkte ein 27-jähriger Hersfelder mit seinem Pkw in Bad Hersfeld in der Straße „Am Kurpark“ am Fahrbahnrand vor einer dortigen Bäckerei. Als er zu seinem PKW zurückkehrte, bemerkte er, dass sein Pkw an der Fahrerseite beschädigt war. Ein bislang Unbekannter war in der kurzen Zeit vermutlich beim Vorbeifahren an den Pkw des Hersfelders gestoßen. Anschließend entfernte er sich unerlaubt in unbekannte Richtung. An dem Pkw des Hersfelders entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel.-Nr.: 06621-9320 entgegen.

Verkehrsunfallflucht in Rotenburg a. d. Fulda

Rotenburg an der Fulda (ots)

Ein bislang unbekannter PKW-Fahrer beschädigte am Samstag, dem 18.11.2023 zwischen 18 – 18:30 h, beim Ausfahren vom Parkdeck des Einkaufszentrums im Waldweg einen Metallpoller. Der PKW kam nach derzeitigem Ermittlungsstand im unteren Bereich der Abfahrtsrampe des Parkdecks zu weit nach links und kollidierte mit einem dort befindlichen Poller. Dieser wurde aus der Verankerung gerissen. Erste Ermittlungen ergaben, dass eine Zeugin sowie ein Busfahrer des Öffentlichen Personennahverkehrs den Vorfall möglicherweise beobachtet haben könnten. Die Polizei bittet diese beiden Personen, sich zu melden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg/F., 06623/9370 oder über die Online-Wache unter: www.polizei.hessen.de

Rotlicht einer Lichtzeichenanlage missachtet und nach Zusammenstoß unerlaubt vom Unfallort entfernt

Fulda (ots)

Bereits am Freitagmorgen (17.11.), ereignete sich gegen 07.50 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen auf der Bardostraße in Höhe des Hauptstützpunktes der Feuerwehr Fulda. Eine 29 – jährige Frau aus dem Raum Hosenfeld befuhr mit ihrem Audi die Sickelser Straße in Fahrtrichtung Fulda. In Höhe des Hauptstützpunktes der Feuerwehr Fulda beabsichtigte die PKW – Fahrerin nach links in die Bardostraße einzubiegen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen missachtete die junge Frau das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und stieß mit dem Renault eines 64 – jährigen Mannes aus Fulda zusammen, der die vorfahrtsberechtigte Bardostraße von Lauterbach kommend in Richtung Fulda – Stadmitte befuhr. Die Hosenfelderin setzte ihre Fahrt fort, ohne den Pflichten eines Verkehrsunfallbeteiligten nachzukommen. Vor Ort konnte das verlorene Kennzeichen der Unfallverursacherin aufgefunden werden; die Unfallverursacherin meldete sich kurze Zeit nach dem Unfall telefonisch bei der Polizei und wollte ihre Unfallbeteiligung bekannt geben. Auf Anweisung der Beamten fuhr sie sodann zurück zur Unfallstelle. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Aus welchem Grund sich die Unfallverursacherin – trotz ihres erheblichen Schadens im Fahrzeugfrontbereich – von der Unfallstelle entfernte, wird Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen sein. Gegen die 29-Jährige wird neben dem Verkehrsverstoß, der zu dem Unfall führte, ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht im Sinne des § 142 StGB eingeleitet.

Unfall mit leicht verletzter Person

Fulda (ots)

Am Samstagnachmittag (18.11.) kam es gegen 16.10 Uhr im Kreuzungsbereich Leipziger Straße / Buttlarstraße / Kurfürstenstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 58-Jähriger aus Hilders befuhr mit seinem Ford die Buttlarstraße in Fulda und beabsichtigte offenbar nach links auf die Leipziger Straße ab zu biegen. Hierbei übersah der Fahrzeugführer vermutlich einen entgegenkommenden Mercedes GLK und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Fahrerin des Mercedes, eine 64-jährige Frau aus dem Landkreis Bad Kissingen, verletzte sich hierbei leicht. Eine weitere Behandlung der verletzten Dame in einem Krankenhaus war zum Glück nicht vonnöten. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 7.500 Euro. Der Mercedes war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit.

Verkehrsunfall in Petersberg – BMW überschlägt sich – Fahrer verletzt

Fulda (ots)

Eine leicht verletzte Person und ein Gesamtsachschaden in Höhe von 30.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag (17.11.2023) gegen 21.10 Uhr in Petersberg in der Straße Steinweg. Ein 24-jähriger Fahrzeugführer aus Fulda befuhr mit seinem PKW BMW 440 in Petersberg die Straße Steinweg aus Fahrtrichtung Marbach kommend in Fahrtrichtung Steinau. In einem Kurvenbereich (Höhe Riegelacker) kam der 24-jährige Fahrer mit seinem PKW zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich im weiteren Verlauf, wo das Fahrzeug dann letztendlich im Graben und auf dem Fahrzeugdach liegend zum Stehen kam. Der Fahrer hatte Glück im Unglück. Mit glücklicherweise nur leichten Verletzungen wurde er vorsorglich zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. An dem BMW des jungen Mannes entstand Totalschaden. Dieser musste durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden.

