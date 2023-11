Korbach: Die Polizei-News

Volkmarsen – Diebstahl von zwei Autos vom Gelände eines Autohauses, Polizei bittet um Hinweise

In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten unbekannte Täter zwei Autos der Marke Kia von dem Gelände eines Autohauses in der Straße Am Stadtbruch in Volkmarsen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter gelangten auf das Gelände des Autohauses, wo sie versenkbare Ausfahrtsperren manipulierten und beschädigten. Von dem Gelände entwendeten sie einen schwarzen Kia Sportage. An diesem brachten sie zuvor WA-Kennzeichen an, die sie von einem anderen Auto gestohlen hatten. Die Täter stahlen einen zweiten schwarzen Kia Sportage, an dem sich WA-Kennzeichen befanden.

Es entstand ein Gesamtschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Korbach hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Tel. 05631-9710.

Frankenberg – Einbrecher in zwei Wohnhäuser

Am Samstag brachen bisher unbekannte Täter in zwei Wohnhäuser in Frankenberg ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Bei einem Wohnhaus in der Rosenthaler Straße nutzten die Täter die Abwesenheit der Bewohner von 16.15 bis 19.15 Uhr aus. Sie öffneten gewaltsam eine Balkontür auf und konnten so in das Haus gelangen. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume. Sie entwendeten zwei Mobiltelefone und eine Geldbörse mit Bargeld, Kreditkarten und Ausweispapieren. Den Sachschaden schätzten die aufnehmenden Polizeibeamten auf etwa 500 Euro.

Im Teichweg brachen die wahrscheinlich selben Täter in der Zeit von 16.30 bis 23.00 Uhr ein. Auch hier gelangten die Täter durch gewaltsames Öffnen eine Terrassentür in das Wohnhaus und durchsuchten alle Räume. Die Täter stahlen Bargeld, Schmuck, und Kreditkarten. Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere tausend Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Kassel: Die Polizei-News

Zahlreiche Graffitis an Schule in Leimbornstraße gesprüht: Täterhinweise erbeten

Kassel-Niederzwehren: Unbekannte haben im Laufe des Wochenendes eine Schule in der Leimbornstraße in Kassel beschmiert. Die Täter besprühten mehrere Hauswände und eine Tischtennisplatte mit ca. 20 Graffitis in den Farben schwarz, orange, lila und blau. Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, sind unter anderem die Schriftzüge „AFD“ und beleidigende Äußerungen der Antifa zu erkennen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro. Die Farbschmierereien waren am heutigen Montagmorgen gegen 7 Uhr vom Hausmeister der Schule festgestellt worden. Wann genau die Täter am Wochenende agierten, ist bis dato nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung werden bei den Beamten der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt. Zeugen, die Täterhinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

Kostenloser Vortrag der Polizei zum Thema Einbruchschutz für Häuser und Wohnungen in Vellmar

Vellmar (Landkreis Kassel): Kriminalhauptkommissar Markus Gebauer, kriminalpolizeilicher Fachberater des Polizeipräsidiums Nordhessen, wird am kommenden Donnerstag, 23. November 2023, im Rathaus Vellmar einen kostenlosen Vortrag zum Thema „Einbruchschutz für Häuser und Wohnungen“ halten. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, sich dort über die Möglichkeiten einer effektiven Sicherung der eigenen vier Wände in der dunklen Jahreszeit zu informieren. Selbstverständlich wird Herr Gebauer auch auf Fragen der Teilnehmenden eingehen.

Der Vortrag findet am Donnerstag, zwischen 18 und 20 Uhr, im Großen Sitzungssaals des Vellmarer Rathauses, Rathausplatz 1, 34246 Vellmar, statt und kann ohne Voranmeldung besucht werden.

Am Bahnhof in Immenhausen gestohlen: Polizei sucht mit Foto nach Eigentümer von Mountainbike

Immenhausen (Landkreis Kassel): Die Ermittler der Polizeistation Hofgeismar suchen aktuell den noch unbekannten Eigentümer eines mutmaßlich am Bahnhof in Immenhausen gestohlenen Fahrrads und veröffentlichen dazu ein Foto des Mountainbikes. Das Rad hatten die Beamten vor einigen Tagen bei einem Jugendlichen aus Hofgeismar sichergestellt, der in einem Ermittlungsverfahren in anderer Sache polizeilich vernommen wurde. Dabei gab dieser auch an, im September mit einem anderen Jugendlichen zusammen ein Fahrrad am Bahnhof in Immenhausen gestohlenen zu haben. Das besagte Rad, ein schwarzes Mountainbike des Herstellers „Fuji“ mit blauer Aufschrift, stellten die Polizisten anschließend sicher. Den weiteren Ermittlungen und einem Abgleich der Rahmennummer mit dem Sachfahndungsbestand zufolge ist das Rad aber von seinem Eigentümer bislang offenbar nicht als gestohlenen gemeldet worden.

Aus diesem Grund bitten die Beamten der Polizeistation Hofgeismar den Eigentümer des auf dem Foto zu sehenden Mountainbikes, sich unter Tel. 05671 – 99280 bei der Polizei in Hofgeismar zu melden.

Streife nimmt mutmaßlichen Drogendealer fest: 164 Ecstasy Tabletten und weiteres Rauschgift beschlagnahmt

Kassel-Bettenhausen: Einer Streife des Polizeireviers Ost gelang am gestrigen Sonntagabend die Festnahme eines mutmaßlichen Drogendealers im Kasseler Stadtteil Bettenhausen. Die Beamten waren gegen 20 Uhr auf einer Streifenfahrt in der Eichwaldstraße auf den Mann aufmerksam geworden, der an einer Straßenecke stand und nach Erblicken des vorbeifahrenden Streifenwagens plötzlich schnellen Schrittes davonging. Als sich die Polizisten annäherten, um den Verdächtigen zu kontrollierten, schlug ihnen sofort der verräterische Geruch von Marihuana entgegen. Bei der anschließenden Durchsuchung des 22-Jährigen zeigte sich, dass die Polizisten den „richtigen Riecher“ hatten: In den Taschen des Mannes fanden sie verkaufsfertig abgepacktes Marihuana sowie eine kleine Menge Amphetamine. Bei der im Anschluss durchgeführten Wohnungsdurchsuchung in Kassel bestätigte sich der Verdacht, dass der Festgenommene mit Betäubungsmitteln handeln könnte, denn die Polizisten fanden insgesamt knapp 600 Gramm Marihuana und Haschisch, 164 Ecstasy Tabletten und kleine Mengen Amphetamine, Kokain sowie psychoaktive Pilze. Zudem beschlagnahmten die Beamten zahlreiche Utensilien für die Verpackung sowie den Verkauf des Rauschgifts, mehrere Mobiltelefone sowie mutmaßliches Drogengeld. Die weiteren Ermittlungen gegen den 22-Jährigen wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge werden beim Kommissariat 34 der Kasseler Kripo geführt.

Folgemeldung zum Unfall in Kassel, Weserspitze: Fußgänger im Krankenhaus verstorben

Am Samstag Abend erreichte die Polizei die traurige Nachricht aus dem Krankenhaus, dass der 74- jährige Fußgänger, der am 15.11.2023 von einem PKW erfasst wurde und schwerverletzt ins Krankenhaus eingeliefert wurde, infolge seinen schweren Verletzungen verstorben ist.

Der schwere Unfall hat sich am Mittwoch gegen 10 Uhr ereignet. Nach bisherigen Ermittlungsstand überquerte der Fußgänger die Weserstraße, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Der PKW Führer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und erfasste den Fußgänger, der anschließend auf die Straße stürzte. Zur Klärung des Unfallhergangs war ein Gutachter an der Unfallstelle eingesetzt.

Landkreis Waldeck- Frankenberg, Willingen: Nach Verkehrsunfall mit Personenschaden geflüchtet: Polizei fahndet nach einem dunklen Audi A3

Am 18.11.2023, gegen 19:05 Uhr, kam es in Willingen, Briloner Straße, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Dort wurde eine Frau von einem herannahenden PKW erfasst und schwer verletzt. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Bei dem PKW soll es sich um einen dunklen Audi A3 handeln. Dieser flüchtetet anschließend in Fahrrichtung Brilon. Die schwerverletzte Frau wurde anschließend mittels Rettungswagen in das Krankenhaus nach Brilon verbracht.

Wer Hinweise zu der Unfallflucht oder dem flüchtigen Verursacher geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Korbach unter Tel. 05631- 9710.

Brand eines freistehenden Mehrfamilienhaus in Wabern-Hebel

Am Samstag, 18.11.2023, gegen 13:15 Uhr, kam es zu einem Brand in einem freistehenden Mehrfamilienhaus im Ortsteil Hebel. Durch den Brand wurden drei Personen verletzt und in Krankenhäusern behandelt. Eine Person wurde durch die Feuerwehr mit Hilfe einer Drehleiter aus dem Gebäude gerettet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 200.000 EUR. Die Brandursache ist noch unklar.