Karlsruhe: 7. deutsch-französisches Naturfoto-Festival 2023 7ème Festival franco-allemand de photo nature

Karlsruhe. Mitte November endete das überaus erfolgreiche 7. deutsch-französische Naturfoto-Festival mit der Bilderschau in Karlsruhe. Die Ausstellungen und Veranstaltungen fanden an allen drei Orten (Bad Bergzabern, Wissembourg, Karlsruhe) sehr große Resonanz.

In Karlsruhe konnten die Ausstellungsbesucher*innen aus 60 Werken von 12 Fotograf*innen ihre Lieblingsfotos wählen. Insgesamt wurden in den drei Ausstellungswochen 1052 gültige Stimmen abgegeben.

Und das sind die Top4 der Publikumslieblinge:

Platz 1 (63 Stimmen): Entenküken schwimmt zum Sonnenuntergang neben seiner Mama • Karlsruhe

• Sony Alpha 1 | Sony 100-400mm GM 400mm I f/5.6 I 1/1000s I ISO 500 • © Jan Wittmer

Platz 2 (51 Stimmen): Eichörnchen • Karlsruhe • ILCE – 6400 I 400mm I f6.3 I 1/320s I ISO 1250 • ©

Tobias Werner

Platz 3 (49 Stimmen): Möwe beim Aufstieg aus dem Meer • Ostseeküste • Sony A7IV I Sony FE 200-

600mm I 600mm I F6.3 I 1/2500s I ISO 1000 • © Astrid Fleckenstein

Platz 3 (49 Stimmen): Wiedehopf bei der Fütterung seiner Jungen • Kaiserstuhl • Nikon D 850 I

500mm I F5.6 I 1/3200sec • © Christian Schlomann

(Foto: Naturschutzzentrum Rappenwört)