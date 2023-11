Landau: Weihnachtskonzert mit LJO-Brass am 26. Dezember 2023

Landau – Am zweiten Weihnachtsfeiertag 2023 ist das Blechbläserquintett LJO-Brass mit einem neuen Weihnachts-Programm zurück in der Stiftskirche Landau! Das Ensemble gestaltet nun zum vierten Mal das Programm des sehr beliebten Traditionskonzerts, welches von der Stiftskirche Landau mit Unterstützung der VR Bank Südpfalz veranstaltet wird.

Die Blechbläser haben in diesem Jahr als musikalischen Gast das in der Pfalz gut bekannte Vokalensemble MannSingt! eingeladen. MannSingt! präsentiert bei diesem Konzert zudem erstmalig seine neue CD „Christmas sung & played“, welche mit Beteiligung von LJO-Brass entstanden ist. Zusätzlich wird die virtuose Organistin und Stiftskantorin Anna Linß das Konzertprogramm bereichern – an der Rieger-Orgel der Stiftskirche Landau.

Das festlich-weihnachtliche Konzertprogramm wird in wechselnden Besetzungen Werke aus mehreren hundert Jahren Musikgeschichte beinhalten – von frühen weihnachtlichen Gesängen über J. S. Bach bis in die klassische Moderne und den Jazz wird ein Feuerwerk der Musik geboten, um die Weihnachtstage musikalisch abzurunden.

Wie in jedem Jahr wird das Konzert einen Benefizzweck erfüllen. Der Reinerlös kommt diesmal vier Empfängern zugute: dem BUND Südpfalz, dem Förderverein „Ein Hospiz für Landau und die Südliche Weinstraße“, der Kirchenmusik in der Stiftskirche und dem Kinderschutzbund Landau-SÜW e.V.

MannSingt! (Foto: Stefan Zürcher, Bern)

Die Mitglieder von LJO-Brass sind: Felix Schauren (Trompete), Jared Scott (Horn), Constantin Hartwig (Tuba), Bruno Wipfler (Posaune) und Johannes Leiner (Trompete).

Die ehemaligen Solo-Blechbläser des Landesjugendorchesters Rheinland-Pfalz („LJO“) haben sich 2007 zu einem Quintett zusammengetan und können nun auf eine mittlerweile 16-jährige Karriere mit etlichen Höhepunkten zurückblicken. Die Mitglieder sind mittlerweile zwischen 29 und 32 Jahren jung und tragen heute noch mit Stolz ihre Herkunft im Namen. Viele Erfolge bei nationalen und internationalen Wettbewerben sowie Konzerte bei renommierten Festivals prägen die bisherige Karriere des Ensembles. Hierzu gehören der Gewinn des Internationalen Jan-Koetsier-Wettbewerbs, Stipendien bei der rheinland-pfälzischen Landesstiftung Villa Musica und der Jürgen-Ponto-Stiftung sowie regelmäßige Konzerte bei Festivals wie dem Mosel Musik Festival, dem Heidelberger Frühling und dem Rheingau Musik Festival.

Trotz der über ganz Deutschland verteilten Arbeitsstätten und Wohnorte sind sich die Mitglieder von LJO-Brass treu geblieben und treffen sich regelmäßig zu gemeinsamen Proben und Konzerten. Dabei haben nicht alle den Weg des Berufsmusikers eingeschlagen: Bruno Wipfler arbeitet als Koordinator des Bürgerrats Klima bei der Landeshauptstadt Stuttgart. Johannes Leiner arbeitet als Mediziner im Bereich Kardiologie in Leipzig. Seit der Spielzeit 2022/23 ist Constantin Hartwig Solotubist der Sächsischen Staatskapelle Dresden. Jared Scott ist Fachlehrer für Horn an der Kreismusikschule Südliche Weinstraße und außerdem als Chorleiter eines Barbershop-Ensembles tätig. Felix Schauren ist seit der Spielzeit 2022/23 als Musikvermittler, Kapellmeister und Chorleiter am Staatstheater Oldenburg angestellt.

Anna Linß (Foto: Michael Kleinespel)

… zu MannSingt!:

Das Vokalensemble MannSingt! hat sich zum Ziel gesetzt, die gesamte Bandbreite der Vokalmusik für Männerstimmen mit Raffinesse und Klangschönheit zur Aufführung zu bringen. Selten gehörte Werke der Alten Musik und zeitgenössische Originalkompositionen gehören ebenso zum Repertoire wie Klassiker der romantischen Männerchorliteratur und wirkungsvolle A-cappella-Arrangements bekannter Popsongs. In seinen originellen, zu wechselnden Themen zusammengestellten Konzertprogrammen deckt das Ensemble eine breite Vielfalt an Stilen und Epochen ab.

Die je nach Besetzung zwölf bis sechzehn Sänger haben ausgebildete Stimmen und sind zu einem großen Teil hauptberufliche Musiker. MannSingt! begann 2007 als Ensembleprojekt von Sängern der Evangelischen Jugendkantorei der Pfalz. Mittlerweile liegen die Wirkungsstätten der Mitglieder über ganz Südwestdeutschland und die Schweiz verstreut. Die musikalische Leitung liegt seit Anfang 2022 in den Händen von Manuell Knoll, derzeit Kirchenmusiker im Praktikum an der Kilianskirche Heilbronn. Der langjährige Ensembleleiter Peter Gortner, seit 2018 Kantor an der Christuskirche Karlsruhe, fungiert weiterhin als künstlerischer Gesamtleiter.

Zu seinem zehnjährigen Bestehen hat MannSingt2017 seine erste CD-Produktion unter dem Titel „Evolution“ vorgelegt, die über www.mannsingt.eu bestellt werden kann. Dort finden Sie auch die aktuellen Konzerttermine und zusätzliche Informationen.

… zu Anna Linß:

Anna Linß, geboren 1988 in Kassel, war von 2014 bis 2017 Kantorin an der Christuskirche Mannheim und Assistentin von Landeskantor Johannes Michel. Sie studierte Kirchenmusik an der Frankfurter Hochschule für Musik und Dar- stellende Kunst und legte die Prüfung im Fach Orgel im Oktober 2012 mit Auszeich- nung ab. Danach studierte sie Künstlerische Ausbildung Orgel und anschließend Konzertexamen, ebenfalls in Frankfurt bei Prof. Martin Lücker. Sie war Stipendiatin des Kuratoriums Bad Homburger Schloss mit Konzertverpflichtung sowie der Frankfurter Bachkonzerte. Anna Linß ist seit Oktober 2017 Stiftskantorin in Landau.

FAKTEN:

Termin

26.12.2023, 17:00, Stiftskirche Landau

Kartenvorverkauf

Lokal: VR Bank Südpfalz, Waffenstraße 15, 76829 Landau Büro für Tourismus Landau, Markstraße 50, 76829 Landau

Online: www.ljo-brass.de



Vorverkauf: Konzertkarten für das Landauer Konzert können in der Geschäftsstelle der VR Bank Südpfalz (Waffenstraße 15) sowie im Büro für Tourismus (Marktstraße 50) gekauft werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, Tickets online bei www.ljo-brass.de zu erwerben.