Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Speyer (ots) – Am 14.11.2023 gegen 14:30 Uhr, fuhr eine 17-jährige Fahrradfahrerin auf dem Radweg in der Theodor-Heuss-Straße in Richtung Kurt-Schumacher-Straße. An der Einmündung zur Straße Am Woogbach bog eine in gleicher Richtung fahrende 88-jährige Autofahrerin nach rechts in die Straße ein und übersah hierbei die bevorrechtigte Fahrradfahrerin.

Die 17-Jährige musste stark abbremsen um einen Zusammenstoß zu verhindern und verlor deshalb auf der mit Laub bedeckten, regennassen Fahrbahn die Kontrolle über das Rad und stürzte. Zu einer Berührung zwischen den Fahrzeugen kam es nicht.

Eine unabhängige Zeugin konnte den Unfall beobachten und verblieb bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort. Die Autofahrerin fuhr zunächst weiter, kam nach einiger Zeit nochmal an der Unfallstelle vorbei und konnte durch den zufällig anwesenden Kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Speyer angehalten werden.

Die 88-Jährige hatte nach eigenen Angaben den Sturz der Radfahrerin nicht bemerkt. Hinweise auf eine Fahruntauglichkeit der Autofahrerin ergaben sich vor Ort nicht. Die Radfahrerin verletzte sich bei dem Sturz leicht an beiden Kniegelenken, eine Behandlung durch den Rettungsdienst war vor Ort nicht notwendig.

Die Fahrzeuge wurden bei dem Unfall nicht beschädigt. Gegen die Autofahrerin wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

Bei Ladendiebstahl erwischt und weiteren Diebstahl eingeräumt

Speyer (ots) – Am 13.11.2023 gegen 15 Uhr, löste die Diebstahlsicherung eines Bekleidungsgeschäfts in der Maximilianstraße beim Verlassen von 3 Jugendlichen aus. Die drei Mädchen wurden daraufhin von einer Mitarbeiterin angesprochen und räumten den Diebstahl diverser Kleidungsteile ein. Die zwei 14-Jährigen und die 12-Jährige verstauten die Ware im Gesamtwert von 95 Euro zuvor in einem Rucksack einer der 14-Jährigen.

Die hinzugerufene Polizei fand schließlich bei der Durchsuchung der mitgeführten Sachen der Jugendlichen weitere Neuware eines Drogeriemarktes im Wert von knapp 60 Euro. Die Mädchen gaben zu, auch diese Ware kurz zuvor aus einem Drogeriemarkt in der Maximilianstraße auf dieselbe Art und Weise entwendet zu haben.

Die Waren wurden Mitarbeitern der jeweiligen Geschäfte wieder ausgehändigt. Die drei Mädchen wurden ihren Eltern übergeben und entsprechende Verfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Einbruch in Gaststätte

Speyer (ots) – In der Zeit vom 13.11.2023 um 22 Uhr – 14.11.2023 gegen 11 Uhr, brachen unbekannte Täter gewaltsam in eine Gaststätte in der Tullastraße ein. Mit einem unbekannten Hebelwerkzeug wurde zunächst ein Außengitter eines Fensters aufgehebelt und schließlich das dahinter befindliche Fenster beschädigt.

Die unbekannten Täter entwendeten aus dem Schankraum der Gaststätte einen Bedienungsgeldbeutel sowie Bargeld aus einem offenen Behältnis. Insgesamt wurde eine mittlere, dreistellige Summe an Bargeld entwendet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Wer hat nahe der Gaststätte „Gartenlaube“ verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel: 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de