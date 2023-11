Hochsitz in Waldgebiet in Brand gesetzt

Birkenheide (ots) – Im Zeitraum vom 12.11.2023, 13 Uhr bis 14.11.2023, 15 Uhr, wurde im Waldgebiet Birkenheide zwischen Ochsengraben und L 454 ein zur Jagdausübung genutzter Hochsitz durch unbekannte Täter in Brand gesetzt und gänzlich zerstört.

Hierbei wurde durch den oder die Täter ersten Erkenntnissen zufolge auch eine brandbeschleunigende Substanz verwendet, sodass trotz der nass/feuchten Wetterlage auch eine Brandgefahr für den angrenzenden Wald bestanden haben dürfte. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1.500 EUR.

Wer kann Hinweise geben oder hat im betroffenen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht. Zeugen werden gebeten sich an an die Polizeiwache Maxdorf unter Tel: 06237 / 934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Unfallflucht

Mutterstadt (ots) – Am Dienstag 14.11.2023 gegen 07:20 Uhr, fuhr ein 30-jähriger PKW-Fahrer die L530 von Ludwigshafen-Maudach kommend in Richtung Mutterstadt und beabsichtigte auf die B9 in Richtung Speyer abzubiegen. Während dem Abbiegevorgang bog ein dunkler Kleinwagen (Coupé), welcher wartepflichtig war, von der Abfahrt der B9 nach links in Richtung Mutterstadt ab und streifte den PKW des 30-Jährigen.

Der dunkle Kleinwagen, welcher durch den Unfall vermutlich einen Streifschaden am vorderen Stoßfänger auf der Fahrerseite davontrug, hielt hiernach kurz an und entfernte sich daraufhin in Richtung Mutterstadt. An dem PKW des 30-Jährigen entstand Sachschaden von mehreren tausend Euros.

Hinweise zu dem flüchtenden PKW nimmt die Polizei Schifferstadt unter der Tel: 06235 495-0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.

Brand einer Dachterrasse eines Rohgebäudes – Nachtragsmeldung

Beindersheim (ots) – Nach einem Brand auf der Dachterrasse eines Rohbaus am 05.11.2023 in der Danziger Straße in Beindersheim wurde der Brandort durch Brandermittler der Kriminalpolizei Ludwigshafen untersucht.

Es konnte ermittelt werden, dass der Brand im Zusammenhang mit durchgeführten Schweißarbeiten des Eigentümers, an der Dachterrasse entstanden sein dürfte.