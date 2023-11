Handtasche entrissen – Zeugen gesucht

Worms (ots) – Am Montag gegen 14:10 Uhr kam es in der Petersstraße zu einem Handtaschendiebstahl. Eine 19-jährige Wormserin war zusammen mit ihrem 7-jährigen Bruder zu Fuß unterwegs, als ihr ein bislang unbekannter Täter joggend entgegenkam und unvermittelt die Tasche aus der Hand entriss. Anschließend flüchtete der Täter über die Färbergasse und Folzstraße, bis die 19-Jährige ihn vor der Kaiser-Passage aus den Augen verlor.

Beschrieben wurde der Mann als ca. 20 Jahre alt und etwa 180-185cm groß. Er soll schwarze Kleidung und eine blaue Basecap getragen haben.

Die Wormser Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei möglich.

Baustellencontainer aufgebrochen

Worms-Pfeddersheim (ots) – 10.11.2023, 14 Uhr – 13.11.2023, 07 Uhr. Am vergangenen Wochenende wurden zwei Baucontainer auf der Kreisstraße 9 zwischen Pfeddersheim und Hohen-Sülzen aufgebrochen. An einem Container wurde die Eingangstür gewaltsam aufgehebelt, an dem Anderen eine der Seitenwände offenbar mit einem Trennschleifer geöffnet.

Nach erster Einschätzung entwendeten der oder die bislang unbekannten Täter Geräte und Werkzeuge im Wert von etwa 10-tausend Euro. Die Wormser Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der PI Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Alzey-Worms

Rücksichtsloses Fahrverhalten in Alzey

Alzey (ots) – Am Freitag 10.11.2023 kam es gegen 22.25 Uhr zu einem schweren Unfall. Ein Heranwachsender aus Gau-Odernheim befuhr im PKW den Rossmarkt in Richtung Obermarkt. In Höhe des Fischmarktes stieß der PKW gegen einen Fußgänger und schleuderte diesen zu Boden. Hiernach stieß der PKW gegen die Fassade eines Hauses.

Der Fahrer flüchtete unmittelbar in die Selzgasse. Der Fußgänger, ein 14-Jähriger aus Alzey, wurde nach bisherigen Informationen schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus in Mainz.

An der Fassade entstand Sachschaden. Am Samstag, 11.11.2023, sollte gegen 02.40 Uhr ein der Zeugenbeschreibung entsprechender PKW in der Friedrichstraße einer Kontrolle unterzogen werden. Anstelle anzuhalten beschleunigte der Gau-Odernheimer das Fahrzeug. In der Einmündung Ernst-Ludwig-Straße/Kaiserstraße verlor er auf Regennasser Straße die Kontrolle über den PKW und stieß in eine Grundstücksmauer.

Der Fahrer und der Beifahrer rannten in unterschiedliche Richtungen davon und konnten nicht mehr eingeholt werden. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. An der Grundstücksmauer entstand Sachschaden.

Es konnte eine Anlaufadresse des flüchtigen Gau-Odernheimers in Alzey ermittelt werden. Dort wurde er gegen 04.40 Uhr angetroffen. Dem Heranwachsenden wurde eine auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Fahrlässiger Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Unter Drogeneinfluss mit dem PKW unterwegs

A 61/Dintesheim (ots) – Anzeichen auf Drogeneinfluss zeigte ein 22-jähriger Fahrer eines PKW, den eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 13.11.2023 gegen 23 Uhr auf dem Parkplatz Langwiese an der A 61 bei Dintesheim kontrollierte.

Da entsprechende Vortests positiv verliefen und der 22-Jährige auch angab, in den Tagen zuvor Drogen konsumiert zu haben, musste er mit zur Dienststelle. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Den jungen Mann erwarten nun ein Bußgeld mit Fahrverbot, sowie eine Strafanzeige.