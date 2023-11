Landau: Die Polizei-News

Betriebserlaubnis erloschen

Landau (ots) – Am 14.11.2023 wurde gegen 01:15 Uhr, ein 21-jähriger BMW-Fahrer in Landau in der Maximilianstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass es zu Veränderungen am Fahrwerk kam. Konkret wurden hier nicht zugelassene Fahrwerksfedern verbaut.

Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und die Zulassungsstelle informiert. Der Betroffene gab an, mit seinem BMW unverzüglich bei einer Werkstatt vorstellig zu werden.

Fahrradfahrer übersehen

Landau (ots) – Am 13.11.2023 befuhr gegen 07:10 Uhr, eine 59-jährige VW-Fahrerin den Westring in Landau vom Alten Messplatz kommend und wollte nach links in die Badstraße abbiegen. Hierbei übersah sie einen 75-jährigen Fahrradfahrer, welcher den Westring in entgegengesetzte Richtung befuhr. Bei der Kollision wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt. Er wurde zur weiteren Behandlung mittels Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Am Fahrrad entstand zudem Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Die VW-Fahrerin wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

Bei Schulwegkontrolle Beleuchtung von Fahrrädern kontrolliert

Landau (ots) – Am 13.11.2023 wurden in der Zeit von 07.30-08.00 Uhr im Bereich An 44 in Landau die Beleuchtung der Fahrräder kontrolliert. 9 Fahrradfahrer mussten beanstandet werden.Insbesondere in der dunklen Jahreszeit ist eine intakte Beleuchtung äußerst wichtig.

Daher werden in nächster Zeit weitere Kontrollen hinsichtlich der Thematik „Beleuchtung“ folgen.