Mannheim: Abermals Droh-E-Mails an Mannheimer Schulen

Mannheim – Erneut erhielten am Donnerstagmorgen mehrere Schulen in

Mannheim anonyme E-Mails mit bedrohlichen Inhalt. Die Polizei leitete sofortige

Ermittlungen ein und konnte eine konkrete Gefahr für die Schülerinnen und

Schüler ausschließen. Eine jeweilige Evakuierung der Schulzentren war nicht

erforderlich.

Die weiteren Ermittlungen durch die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern

an.

Unfall mit Fahrschulauto

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis – Am Mittwoch um 16.31 Uhr befuhr ein

Fahrschulauto die B 37 in Fahrtrichtung Heidelberg. Als die Ampel auf Orange

umsprang, bremste die Fahrschülerin ihren VW ab. Der hinter ihr fahrende VW

konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, so dass es zu einem Unfall kam. An

beiden Fahrzeugen entstand allerdings nur geringer Sachschaden. Verletzt wurde

glücklicherweise niemand.

Mannheim: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden aufgrund eines missglückten Wendemanövers

Mannheim – Bereits am Dienstag, dem 24.10.23 kam es gegen 16 Uhr in der

Möhlstraße zu einem Unfall, nachdem die Fahrerin eines VW von der rechten

Fahrspur aus wenden wollte und dabei den neben ihr fahrenden Fiat übersah. Bei

dem Unfall wurde die Fahrerin des Fiat leicht verletzt. Aufgrund der Schäden

waren beide Fahrzeuge anschließend nicht mehr fahrbereit. Nach ersten

Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro.

Erste Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt

übernommen.

Mannheim: Angriff auf jungen Mann mit schwerwiegenden Folgen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim – Bereits am letzten Freitag war ein 20-Jähriger mit zwei

Freunden bei einem Eishockey-Spiel. Als er auf dem Rückweg um kurz vor 23 Uhr am

Mannheimer Hauptbahnhof ankam, wurde die Gruppe von Fußballfans angepöbelt und

provoziert. Darauf ließen sich die drei aber nicht ein und liefen in Richtung

Innenstadt weiter. Auf Höhe der Kapuzinerplanken fiel ihnen kurze Zeit später

ein roter Mercedes auf, der sich laut hupend näherte. Plötzlich stiegen aus dem

Auto mehrere Personen aus und rannten in Richtung des 20-Jährigen. Als der

Gruppe klar wurde, dass die Personen direkt auf sie zuliefen, rannten sie davon.

In der Mitte der Kapuzinerplanken hielt der 20-Jährige kurz inne und drehte sich

um. Hinter ihm stand einer der Verfolger, welcher ihm unvermittelt einen

Fausthieb gegen den Kiefer versetzte. Als der junge Mann erneut floh, lief der

Angreifer zusammen mit einem Begleiter zurück zu dem Mercedes, welcher dann

davonfuhr. Der 20-Jährige Mann erlitt durch den Schlag einen Kieferbruch, der

operiert werden musste. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt ermittelt nun

wegen des besonders schweren Falls der Körperverletzung. Unklar ist, ob die Tat

im Zusammenhang mit den zuvor erfolgten Pöbeleien durch Fußballfans steht.

Der Täter wird als 180 -185 cm groß, Mitte 20, mit dunklen Haaren und dunklem

Kinnbart beschrieben. Er trug eine dunkle Jeans sowie eine Daunenjacke.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Telefonnummer 0621-1258-0 zu melden.

Mannheim: Einbruch in Vereinsgebäude – Polizei sucht Zeugen

Mannheim – Um kurz vor 01:30 Uhr wurde der Polizei am Donnerstag ein

Einbruchsalarm in ein Vereinsgebäude am Hans-Reschke-Ufer gemeldet. Vor Ort

stellte eine Streife fest, dass sich eine unbekannte Täterschaft über ein

eingeschlagenes Fenster Zugang ins Innere des Gebäudes verschafft hatte. Zudem

fanden sich Beschädigungen an einer der Zugangstüren. Ob Gegenstände entwendet

wurden, ist nach derzeitigem Erkenntnissen noch unklar. Das Polizeirevier

Mannheim-Innenstadt übernahm die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders

schweren Falls des Diebstahls

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Telefonnummer 0621-1258-0 zu melden.

Mannheim: Festnahme nach Raub auf 31-Jährigen

Mannheim – Am Dienstagabend, um 22:30 Uhr, wurde ein 31-Jähriger Opfer

eines Raubes. Der 31-Jährige befand sich auf dem Nachhauseweg in den

T-Quadraten. In Höhe der S-Quadrate traf er auf einen 20-Jährigen, mit dem er in

Streit geriet. Während des Streites kam ein weiterer 20-Jähriger hinzu, welcher

den 31-Jährigen zunächst auf den Kopf schlug. Der erste 20-Jährige nahm den

31-Jährigen in den Schwitzkasten und in der Folge wurde das Opfer zu Boden

gebracht. Am Boden entriss einer der Tatverdächtigen die Umhängetasche und zog

dem 31-Jährigen zudem noch Bargeld aus der Hosentasche. Die beiden 20-Jährigen

flüchteten, nachdem sie dem Opfer auch noch Kopfhörer und das getragene Cappy

weggenommen haben, in unbekannte Richtung.

Während der Anzeigenaufnahme durch Polizeibeamte des Polizeireviers

Mannheim-Oststadt, wurden diese durch einen Zeugen auf zwei Männer aufmerksam

gemacht, die sich an einem Pkw zu schaffen machten. Bereits eingesetzte Kräfte

des Polizeireviers Käfertal und der Hundestaffel suchten umgehend die

Örtlichkeit in den U-Quadraten auf und kontrollierten die beiden Personen.

Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei den beiden Personen

um die Tatverdächtigen des vorangegangenen Raubes handelte, woraufhin sie

vorläufig festgenommen wurden.

Der 31-Jährige wurde bei dem Überfall leicht verletzt und begab sich selbständig

in medizinische Behandlung. Der Wert der entwendeten Gegenstände beläuft sich

auf einen niederen zweistelligen Eurobereich.

Beide Tatverdächtige wurden am 25.10.23 dem Haftrichter des Amtsgerichts

Mannheim vorgeführt, der jeweils Untersuchungshaft anordnete. Beide

Tatverdächtige wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen

er Staatsanwaltschaft Mannheim und des Dezernats 9.3 der Kriminalpolizei des

Polizeipräsidiums Mannheim dauern an.

Mannheim: Versuchter Totschlag zum Nachteil eines 21-Jährigen

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des

Polizeipräsidiums Mannheim

Mannheim – Die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Dezernat 9.1 der

Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim führen derzeit umfangreiche

Ermittlungen aufgrund des versuchten Totschlags zum Nachteil eines 21-Jährigen

durch.

Bereits in der Nacht von Donnerstag, dem 19.10.23, auf Freitag, den 20.10.23,

gegen 04:15 Uhr, kam es in der Jungbuschstraße zu einer Auseinandersetzung

zweier Personengruppen. Im Rahmen der Auseinandersetzung wurde eine männliche

Person körperlich angegangen und dabei lebensbedrohlich verletzt. Diese musste

im Anschluss in einem umliegenden Krankenhaus notoperiert werden.

Das Kriminalkommissariat Mannheim, Dezernat 9.1, der Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg hat die Ermittlungen eingeleitet. Zu dem oder den Tatverdächtigen,

welche die Verletzungen zugefügt haben sollen, ist bislang nichts bekannt.

Zeugen, die Angaben zu der Tat oder der unbekannten Täterschaft machen können,

werden gebeten, sich bei dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, unter

Tel.-Nr.: 0621/174-4444 zu melden.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.