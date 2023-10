Bretten – Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Autodiebstahl in Neibsheim

Karlsruhe – Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht auf Dienstag

einen im Brettener Stadtteil Neibsheim am Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Die

Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen.

Bisherigen Feststellungen zufolge machten sich die Diebe offenbar gegen 04:00

Uhr an dem in der Straße „Lange Gasse“ geparkten Toyota zu schaffen und fuhren

anschließend mit dem gestohlenen SUV davon.

Ersten Ermittlungen zufolge dürften die Täter mit dem Fahrzeug in Richtung

Lauterbourg/Frankreich geflüchtet sein.

Bei dem entwendeten Geländewagen handelt es sich um einen grauen Toyota RAV4 mit

Karlsruher Zulassung und defektem linken Frontscheinwerfer.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben,

werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 mit dem

Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Mutmaßlicher Drogendealer in Untersuchungshaft

Karlsruhe – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein mutmaßlicher Drogenhändler ist am Mittwochnachmittag in einer Wohnung in

Karlsruhe-Durlach vorläufig festgenommen worden und befindet sich mittlerweile

auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe in Untersuchungshaft.

Beamte des Polizeireviers Durlach erhielten einen Hinweis, wonach sich eine

größere Menge Betäubungsmittel in einer Gefriertruhe im Keller eines

Mehrfamilienhauses befinden sollte. Mit einem anschließend erwirkten

Durchsuchungsbeschluss durchsuchten die Ermittler die Wohnung und Kellerräume

eines 28-jährigen Mannes. Hierbei stießen die Polizisten auf insgesamt über 11

kg Amphetamin und weitere Betäubungsmittel und verschreibungspflichtige

Medikamente. Der Straßenwert des aufgefundenen und sichergestellten Rauschgifts

wird mit etwa 100.000 Euro beziffert.

Den 28-jährigen mutmaßlichen Täter nahmen die Beamten daraufhin vorläufig fest.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

A5/Bietigheim – Ein Leichtverletzter, hoher Sachschaden und Stau nach Lkw-Unfall auf der A5

Karlsruhe – Ein Leichtverletzter, ein Sachschaden in Höhe von rund 150.000

Euro sowie mehrere Kilometer Stau sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls mit zwei

beteiligten Lkw in der Nacht auf Donnerstag auf der Bundesautobahn 5 nahe des

Rastplatzes Silbergrund.

Nach ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei fuhr ein Sattelzug gegen 01:30 Uhr

auf dem rechten Fahrstreifen der A5 in Richtung Süden. Zwischen den

Anschlussstellen Karlsruhe-Süd und Rastatt-Nord geriet der 31-jährige Lkw-Fahrer

aus bislang unbekannter Ursache auf Höhe des Rastplatzes Silbergrund offenbar zu

weit nach rechts und fuhr einem auf dem Beschleunigungsstreifen verbotswidrig

parkenden Lastwagen auf. Der 31-jährige Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht

verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 54-Jährige

Fahrer des parkenden Sattelzugs blieb unverletzt.

Beide Sattelzüge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Zudem wurden durch den Unfall mehrere Elemente der Schutzplanke beschädigt.

Da die Bergungs-und Reinigungsarbeiten auf dem rechten und mittleren

Fahrstreifen bis etwa 08:00 Uhr andauerten, bildete sich im morgendlichen

Berufsverkehr ein Stau mit einer Länge von bis zu 7 Kilometern.