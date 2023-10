Frankfurt – Bahnhofsviertel: Räuberische Diebe festgenommen

Frankfurt (ots) – (yi) Am gestrigen Dienstag, den 10.10.2023 kam es im Bereich

der Kaiserstraße zur Festnahme mehrerer Diebe.

Gegen 20:30 Uhr verwickelten die 24 bis 30-jährigen Männer den 32 Jahre alten

Geschädigten in ein Gespräch. Währenddessen entwendete einer der vier Männer dem

32-Jährigen das Handy aus dessen Jackentasche. Entsetzt über den Verlust seines

Handys, versuchte der Beklaute dieses zurückzuerlangen. Um den Diebstahl des

Mobiltelefons weiter zu untermauern, schlugen zwei der vier Aggressoren auf den

32-Jährigen ein, sodass dieser von seinem Versuch das Handy zurückzuerlangen

abließ. Die Diebe entfernten sich anschließend. Die Tat konnte über eine

Videoschutzanlage aufgezeichnet und beobachtet werden.

Mehrere Streifenteams nahmen die Täter kurze Zeit später fest und verbrachten

diese in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main mit dem Ziel der

richterlichen Vorführung.

Reisender im ICE bestohlen

Frankfurt am Main (ots) – Im ICE 127 vom niederländischen Utrecht nach Frankfurt

am Main wurde am Dienstag ein 44-jähriger Mann aus Steinau an der Straße von

einem noch Unbekannten bestohlen. Der Täter hatte vermutlich vor der Einfahrt in

den Frankfurter Hauptbahnhof einen unbeobachteten Moment ausgenutzt, um den

Rucksack des Reisenden zu entwenden. Bei Ankunft in Frankfurt stellte der

44-Jährige den Verlust fest. Den Diebstahl zeigte er wenig später bei der

Bundespolizei an und gab hierbei an, dass sich in dem Rucksack ein hochwertiges

Laptop sowie persönliche Gegenstände befanden. Der Gesamtwert der gestohlenen

Gegenstände bezifferte er auf etwa 4500 Euro.

Kofferdieb im Frankfurter Hauptbahnhof festgenommen

Frankfurt am Main (ots) – Zivilfahnder der Bundespolizei haben am Dienstag einen

22-jähriger wohnsitzlosen Mann festgenommen, der am 07. Oktober im Frankfurter

Hauptbahnhof einem Reisenden den Koffer gestohlen hatte. Aufgrund einer

vorliegenden Täterbeschreibung hatten die Beamten den Täter erkannt,

festgenommen und zur Wache gebracht. Dort wurde nach Feststellung seiner

Personalien ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Zum Verbleib

des Koffers, in dem sich neben persönlichen Gegenständen auch ein hochwertiges

Laptop befand, wollte sich der 22-Jährige nicht äußern. Für heute ist seine

Vorführung beim Haftrichter vorgesehen.