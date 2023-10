Ehringshausen: Kühlschrank und Sperrmüll entsorgt –

Nach einer illegalen Müllentsorgung in der Nähe der Autobahnmeisterei bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Am Samstagmorgen, gegen 11.00 Uhr entsorgte ein Unbekannter im Bereich der Unterführung einen weißen Kühlschrank und Sperrmüll. Nach ersten Erkenntnisse benutzte der Umweltsünder einen gelben Transporter bzw. Bus, ähnlich eines Postfahrzeugs. Die Ermittler der Herborner Polizei suchen Zeugen und fragen: Wer kann Angaben zur Herkunft des Kühlschrankes oder des Sperrmülls machen? Wer hat den Umweltsünder beim Abladen an der Unterführung der Straßenmeisterei beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Haiger, Dillenburg und Herborn: Regeltreue kontrolliert –

Unterstützt von Kolleginnen und Kollegen der Bereitschaftspolizei kontrollierten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des regionalen Verkehrsdienstes Lahn-Dill am gestrigen Dienstag in Haiger, Dillenburg und Herborn die Regeltreue im Straßenverkehr.

Vormittags führten sie Geschwindigkeitsmessungen mit Anhaltekontrollen in der Kasseler Straße in Dillenburg und in der Burger Landstraße in Herborn durch. Am Nachmittag rückten die Fahrerinnen und Fahrer in der Haigerer Bahnhofstraße ins Visier der Ordnungshüter. An allen drei Kontrollstellen gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h.

Auf der Kasseler Straße beschleunigte ein Dacia-Fahrer aus dem Westerwald auf 71 km/h. Auf den Schnellfahrer kommen nun ein Bußgeld von 115 Euro sowie ein Punkt in Flensburg zu. Grundsätzlich hielten sich die Verkehrsteilnehmer an das geltende Tempolimit – wenn sie zu schnell fuhren, dann mit moderaten Geschwindigkeitsüberschreitungen, die lediglich ein Verwarnungsgeld und keine Punkte für die Betreffenden zur Folge hatten. Zudem gingen den Polizistinnen und Polizisten Gurtmuffel ins Netz sowie Fahrerinnen und Fahrer, die ihre Finger nicht von ihren Handys lassen konnten. Die Fahrt auf einem nicht versicherten E-Scooter hat für eine 43-jährige Haigererin Folgen: auf sie kommt ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu. Im Laderaum eines Transits monierten die Verkehrsexperten einen gefüllten aber nicht gesicherten Benzinkanister. Für den 65-jährigen Ehringshäuser am Steuer des Fords wird ein Bußgeld wegen des Verstoßes gegen die Ladungssicherung von Gefahrgut fällig.

Herborn: Parkplatzrempler am Hintersand –

Auf dem Hintersandparkplatz beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer einen weißen Mitsubishi. Der „Spacestar“ stand am Freitagnachmittag vergangener Woche (06.10.2023), zwischen 15.00 Uhr und 16.15 Uhr auf dem Parkplatz. Beim Rangieren prallte der Unbekannte gegen die hintere Stoßstange des Mitsubishi. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Bischoffen-Wilsbach: Fleischwurstköder ausgeworfen –

Im Oberweidbacher Weg warfen Unbekannte mit Tabletten gespickte Fleischwurst auf ein Grundstück. Der Besitzer entdeckte den mit weiß/gelben Tabletten versehenen Köder und übergab ihn der Polizei. Angaben zum Wirkstoff der Tabletten können nicht gemacht werden. Ein Hund, der mutmaßlich einen der Köder fraß, wirkte apathisch und orientierungslos. Die Herborner Polizei ermittelt wegen des Verdachtes eines Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz und sucht Zeugen: War hat am 04.10.2023 (Mittwoch), zwischen 16.00 Uhr und 16.30 Uhr beobachtet, wie Gegenstände in der Oberweidbacher Straße auf ein Grundstück geworfen wurden? Zeugen werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit den Herborner Ordnungshütern in Verbindung zu setzen.

Sinn-Fleisbach: Fußballer und Schiri beklaut –

Am Samstagnachmittag schlugen Diebe am Fleisbacher Sportheim zu. Während eines Spiels zweier Damenmannschaftendrangen die Täter, zwischen 16.30 Uhr und 17.45 Uhr, in die Fußballerinnen- und in die Schiedsrichterkabine ein und durchsuchten die Sporttaschen nach Beute. Ihnen fielen unter anderem Geldbörsen samt Bargeld in die Hände. Der Wert der gestohlenen Gegenstände kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die die Diebe am Samstagnachmittag am Sportheim beobachteten oder die sonst Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Greifenstein-Beilstein: Biker stürzt –

Auf der kurvenreichen und abschüssigen Strecke zwischen Beilstein und Herborn-Merkenbach verunglückte am Dienstagabend ein Motorradfahrer. Der 35-jährige Breitscheider war gegen 18.45 Uhr dort mit seiner Honda unterwegs. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über seine Maschine und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Besatzung eines Rettungswagens übernahm seine Erstversorgung und brachte ihn zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus. Er trug leichte Verletzungen davon. Die Schäden an seiner Honda beziffert die Polizei auf mindestens 10.000 Euro.

Lahnau: A6 Kombi gestohlen –

Mit einem schwarzen Audi A6 Kombi suchten Diebe im Lohweg das Weite. Die Täter überwanden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Diebstahlsperren des Audis und flohen mit dem rund 25.000 Euro teuren Gefährt. Zeugen, die zwischen 22.30 Uhr und 05.00 Uhr die Täter im Lohweg beobachteten oder die Angaben zum Verbleib des Audis mit den Kennzeichen „LDK-SM 624“ machen können, werden gebeten sich bei der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 zu melden.

Wetzlar: Aus Ibiza bedient –

Eine Geldbörse samt Bargeld, Bankkarten und anderen Dokumenten erbeuteten Autoaufbrecher in der Straße „Am Sturzkopf“. Die Täter drückten die nicht komplett geschlossene Scheibe der Beifahrertür nach unten, entriegelten den blauen Seat Ibiza und suchten im Inneren nach Beute. Die Ermittler der Wetzlarer Polizei bitten Zeugen, die die Täter zwischen Montagabend, gegen 22.00 Uhr und Dienstagmorgen, gegen 08.15 Uhr beobachteten, sich unter Tel.: (06441) 9180 zu melden.