Brand in Krankenhaus

Speyer (ots) – Aus bislang unbekannter Ursache brach am Donnerstag (21.09.2023, 16.38 Uhr) im St. Vicentius Krankenhaus in der Holzstraße in Speyer ein Feuer im 2. Obergeschoss aus. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. 13 Patienten wurden während den Löscharbeiten kurzzeitig verlegt.

Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. Die Schadenshöhe wird derzeit auf circa 10.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Ölspur bringt zwei Motorradfahrer zu Fall

Speyer (ots) – Am Donnerstag gegen 23:30 Uhr befuhren ein 52-Jähriger und ein 25-Jähriger auf ihren jeweiligen Motorrädern hintereinander die Straße Am Neuen Rheinhafen und nahmen auf Höhe der Jugendherberge die Linkskurve in die Geibstraße. Da sich in der Kurve eine Verunreinigung durch Öl befand, verloren beide Fahrer die Kontrolle und stürzten jeweils zu Boden.

Hierbei zog sich der 52-Jährige Schmerzen an der linken Körperseite zu und der 25-Jährige trug Hüftschmerzen davon. Der Rettungsdienst musste den 52-Jährigen in ein Krankenhaus verbringen. An den Motorrädern entstand Sachschaden von insgesamt ca. 1.000 Euro.

Die Verunreinigung wurde der Polizei erst aufgrund der beiden Verkehrsunfälle bekannt, obwohl nach Zeugenangaben bereits im Vorfeld weitere Verkehrsteilnehmer beim Befahren der nassen und ölverschmierten Fahrbahn ins Schlingern geraten waren.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise auf den bislang unbekannten Verursacher der Ölspur und nimmt diese telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall bei Rotlicht – PKW kippt um

Speyer (ots) – Am Mittwoch gegen 17:20 Uhr befuhr ein 60-jähriger PKW-Fahrer die Landauer Straße in Richtung Römerberg. Währenddessen bog ein 71-jähriger PKW-Fahrer bei für ihn grün zeigender Ampel von der B39 nach links auf die Landauer Straße in Richtung Speyer ab. Da der 60-Jährige nach eigenen Angaben von der Sonne geblendet wurde, nahm er die für ihn rot zeigende Ampel nicht wahr und kollidierte im Bereich der Anschlussstelle mit der linken Fahrzeugseite des 71-Jährigen.

Infolge des Zusammenstoßes kippte der PKW des 71-Jährigen und blieb auf der rechten Fahrzeugseite liegen. Drei männliche Ersthelfer im Alter zwischen 46 und 63 Jahren richteten mit vereinten Kräften den PKW wieder auf und befreiten den 71-Jährigen. Glücklicherweise trugen beide Unfallbeteiligte nach den ersten Erkenntnissen vor Ort keine Verletzungen davon. Dennoch verbrachte sie der hinzugezogene Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus.

Der Gesamtschaden an beiden PKW liegt bei ca. 9.000 Euro. Da beide PKW abgeschleppt werden mussten, entstanden bis 19 Uhr Beeinträchtigungen des Verkehrsgeschehens.

Daher regelten Polizeibeamte bis zur Bergung der PKW den Verkehr.