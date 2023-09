Landau: Die Polizei-News

Kind angefahren und geflüchtet – Busbahnhof Maximilianstraße HBF

Landau-Hauptbahnhof (ots) – Am Freitag 22.09.2023 gegen 07:30 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Landau am Hauptbahnhof. Ein weißer PKW Audi Kombi, näheres nicht bekannt, fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit von der Paul-von-Denis-Straße kommend auf den Busbahnhof ein.

Der Fahrer dürfte dabei mehrere Personen gefährdet haben, er umfuhr nach Angaben einer Zeugin rasant mehrere stehende und anfahrende Busse. Dabei erfasste er ein 9-jähriges Kind am Bein und flüchtete vom Bahnhofsvorplatz in Richtung Innenstadt/Ostbahnstraße. Das Kind wurde erstversorgt und mit einer schweren Beinverletzung in ein Krankenhaus verbracht.

Der Busbahnhof und der Bahnhofsvorplatz war zu diesem Zeitpunkt von Personen stark frequentiert. Die Polizei Landau bittet im Rahmen der aktuell laufenden Ermittlungen dringend um Zeugenhinweise bezüglich des Vorfalls heute Morgen am Busbahnhof Landau gegen 07:30 Uhr.

Wer kann weitere Hinweise geben zu dem weißen Audi Kombi und/oder wurde selbst gefährdet?! Hinweise bitte an die Polizei Landau, 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de.

Meldung über einen Kinderansprecher

Landau-Mörzheim (ots) – Nachdem am 19.09.2023 ein Mann gemeldet wurde, der in der Johann-Thomas-Schley-Straße aus einem Auto heraus Kinder angesprochen haben und ein Spielzeugpony angeboten haben soll, haben sich zwischenzeitlich mehrere Zeugen, darunter auch der gesuchte Mann, bei der Kriminalpolizei Landau gemeldet.

Das Spielzeugpony habe nach Auskunft der Zeugen schon vor dem 19.09.2023 in der Nähe des Spielplatzes gelegen. Der Mann habe vermutet, dass Kinder vom Spielplatz oder der Kindertagesstätte das Spielzeug verloren haben. Anhaltspunkte auf eine mögliche Straftat ergeben sich derzeit nicht.

Fahrrad – Suche nach Eigentümer

Landau (ots) – Am 28.08.23 gegen 11:30 Uhr, wurde im Prießnitzweg in Landau ein Fahrrad aufgefunden und sichergestellt. Nun sucht die Polizei die Eigentümerin oder den Eigentümer des Fahrrades. Bei dem sichergestellten Fahrrad handelt es sich um ein Trekking-E-Bike der Marke Zündapp, Farbe schwarz.

Neben einem auffälligen Aufkleber am Rahmen befinden sich noch weitere Accessoires an dem Fahrrad. Wir bitten den Besitzer des Fahrrades sich mit der Polizei Landau unter der 06341 / 2870 oder per Email: pilandau@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.