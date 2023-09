Wiesbaden: Die Polizei-News

Über Bahngleise vor der Polizei geflüchtet, Wiesbaden,

Mainzer Straße, 12.09.2023, 11.30 Uhr bis 11.50 Uhr,

(pl)Am Dienstagvormittag löste ein 27-jähriger Mann im Bereich des Wiesbadener

Hauptbahnhofs einen Polizeieinsatz aus, welcher zu einer kurzzeitigen Sperrung

der Bahngleise führte. Der Mann sorgte gegen 11.30 Uhr in einem Linienbus für

Ärger. Als er dann an der Haltestelle „Weidenbornstraße“ in der Mainzer Straße

den Bus der Linie 6 trotz Aufforderung des Fahrers nicht verlassen wollte, wurde

die Polizei verständigt. Beim Eintreffen der Polizei ergriff der 27-Jährige die

Flucht und rannte in Richtung Schlachthof auf die Gleisanlage davon. In Folge

dessen mussten die Bahngleise gesperrt werden. Der Flüchtende bewarf die

eingesetzten Polizeikräfte sowie Passanten mit Steinen sowie einem weiteren

Gegenstand und schlug zwei Polizeibeamte mit einer Holzlatte. Gegen 11.50 Uhr

konnte der 27-Jährige schließlich festgenommen und der Bahnverkehr gegen 12.10

Uhr wieder freigeben werden. Durch die Attacke mit der Holzlatte wurden zwei

Polizeibeamte verletzt. Einer der beiden musste aufgrund einer Kopfverletzung in

ein Krankenhaus gebracht werden. Der Festgenommene muss sich nun wegen seines

Verhaltens in entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

Zigaretten und Elektrogeräte aus Einkaufsmarkt entwendet, Wiesbaden,

Glarusstraße, 09.09.2023, 20.20 Uhr,

(pl)Am Samstagabend wurde ein Einkaufsmarkt in der Glarusstraße von einer

Einbrecherin heimgesucht. Die Täterin verschaffte sich gegen 20.20 Uhr Zutritt

in die Filiale und schlug im Verkaufsraum eine Glasvitrine ein, um hieraus

Zigaretten sowie Elektrogeräte zu entwenden. Die Einbrecherin war ca. 1,75-1,80

Meter groß, schlank und trug eine rosafarbene Maske. Hinweise nimmt das 3.

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Ortsschild gestohlen,

Wiesbaden-Igstadt, Hinterbergstraße, 09.09.2023, 16.00 Uhr bis 11.09.2023, 16.40

Uhr,

(pl)Zwischen Samstagnachmittag und Montagnachmittag haben unbekannte Täter ein

Ortsschild des Wiesbadener Vororts Igstadt abmontiert und entwendet. Der Rahmen

und der Mast sind noch vorhanden und unbeschädigt. Das Schild war in der

Hinterbergstraße aus Richtung Kloppenheim kommend aufgestellt. Hinweise nimmt

das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

Unfall beim Abbiegen,

Wiesbaden, Willi-Werner-Straße, Willi-Juppe-Straße, 11.09.2023, 19.30 Uhr,

(pl)Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Willi-Werner-Straße/Willi-Juppe-Straße wurde am Montagabend ein 55-jähriger

Leichtkraftradfahrer schwer verletzt. Eine 59-jährige Autofahrerin war gegen

19.30 Uhr mit ihrem VW Golf von der Ludwig-Erhard-Straße kommend auf der

Willi-Werner-Straße unterwegs und wollte dann nach links in die

Willi-Juppe-Straße einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem

entgegenkommenden Leichtkraftradfahrer. Der 55-Jährige stürzte auf die Fahrbahn

und musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene

Gesamtschaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt.

Fahrgäste bei Vollbremsung im Linienbus verletzt, Wiesbaden,

Bierstadter Höhe / Kleine Wilhelmstraße, Montag, 11.09.2023, 19.45 Uhr,

(kk)Am Montagabend kam es in der Straße Bierstadter Höhe Ecke Kleine

Wilhemstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Fahrgäste eines

Linienbusses verletzt wurden. Zeugenangaben zufolge habe ein 57-jährige

Autofahrer im Einmündungsbereich der beiden Straßen gewendet, wobei er hierbei

einen herannahenden Linienbus übersah. Um einen Zusammenstoß zwischen dem Pkw

und dem Linienbus zu vermeiden, habe der 51-jährige Busfahrer eine

Gefahrenbremsung eingeleitet. Dadurch konnte ein Zusammenstoß zwischen dem Pkw

und dem Linienbus verhindert werden, jedoch kamen sechs Fahrgäste im

Linienbusses zu Fall und wurden verletzt. Fünf wurden leicht verletzt und nach

ambulanter Behandlung wieder entlassen. Eine 46-jährige Wiesbadenerin wurde

durch den Sturz schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und stationär in

einem Krankenhaus aufgenommen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Fahrzeug zur Nachtzeit aufgebrochen – Handtasche im

Visier, Taunusstein-Hahn, Kesselbachstraße, Dienstag, 12.09.2023, 00:45 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag hat ein Dieb in Taunusstein-Hahn ein Fahrzeug

aufgebrochen. Gegen 00:45 Uhr vernahmen Zeugen aus der Kesselbachstraße

verdächtige Geräusche und entdeckten beim Blick aus dem Fenster eine flüchtende,

dunkelgekleidete Person. Daraufhin verständigten sie die Polizei, welche kurz

darauf feststellte, dass die flüchtende Gestalt in der besagten Straße die

Scheibe eines schwarzen Seat Ibiza aufgebrochen hatte, um an eine darin

befindliche Handtasche zu gelangen. Zwar gelang es dem Täter oder der Täterin

noch die Tasche zu durchsuchen, nicht aber an Diebesgut zu gelangen. Im Rahmen

der Fahndung konnte die Person nicht mehr angetroffen werden. Der Sachschaden am

Pkw beläuft sich auf knapp 600 Euro.

Hinweise in der Sache werden von der Polizeistation Bad Schwalbach

entgegengenommen.

Rückfahrkamera für Diebe interessant, Idstein-Kröftel, Oberemser Straße,

Samstag, 09.09.2023, 14:00 Uhr bis Montag, 11.09.2023, 14:30 Uhr

(fh)Am zurückliegenden Wochenende versuchten Unbekannte die Rückfahrkamera eines

im Idsteiner Vorort Kröftel geparkten Pkw zu stehlen. Am Montagmorgen wies die

Kamera eines Kia Sportage Spuren auf, die auf einen zuvor gescheiterten Versuch

eines Diebstahls deuteten. Offenbar hatte sich ein unbekannter Täter zwischen

Samstag und Montag in die Oberemser Straße begeben, sich mit einem Werkzeug an

der Rückahrkamera zu schaffen gemacht, diese aber nicht ausbauen können. Bei dem

Versuch wurde die Kamera beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund

500 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126)

9394-0 entgegen.

Fahrzeug auf Parkplatz von Hotel angefahren, Niedernhausen, Zum Grauen Stein,

Freitag, 08.09.2023, 20:30 Uhr bis Samstag, 09.09.2023, 16:00 Uhr

(fh)Am Wochenende kam es vor einem Hotel in Niedernhausen zu einer

Verkehrsunfallflucht, von dem Verursacher bzw. der Verursacherin fehlt jede

Spur. Zwischen Freitagabend und Samstagmittag parkte ein grauer Audi A3 in einer

Parkbucht des Hotels in der Straße „Zum Grauen Stein“. In dieser Zeitspanne

stieß eine unbekannte Person mit ihrem Kraftfahrzeug gegen den Audi und

beschädigte ihn an der hinteren rechten Fahrzeugseite. Der Sachschaden wird auf

mindestens 1.000 Euro geschätzt. Da sich die Person weder vor Ort zu erkennen

gab, noch die Polizei informierte, ermittelt die Polizeistation Idstein wegen

Unfallflucht und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.