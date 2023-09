Bergstrasse

Lampertheim: Geld aus Verkaufswagen gestohlen

Lampertheim (ots) – In der Nacht zum Dienstag (11.-12.9.) haben Diebe aus einem

in der Römerstraße geparkten Verkaufswagen, den Inhalt der Kasse entwendet. Der

Schaden wird derzeit auf mehr als 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die in diesem

Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim

Kommissariat 42 der Polizeistation Lampertheim, zu melden (Rufnummer

06206/9440-0).

Lorsch: Scheibe eingeschlagen und Beute gemacht

Lorsch (ots) – Wenige Minuten reichten einem noch unbekannten Kriminellen am

Montag (11.9.) aus, um sich gewaltsam Zugang zu einem in einem Waldweg in der

Nibelungenstraße geparkten Auto Zugang zu verschaffen und sich die

zurückgelassenen Wertgegenstände zu schnappen. Die Tatzeit wird nach ersten

Erkenntnissen zwischen 17 Uhr und 17.40 Uhr eingrenzt. Der Täter schlug die

Scheibe ein und gelangte so an seine Beute. Das Kommissariat 21/22 in Heppenheim

ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06252/7060 sachdienliche Hinweise

entgegen.

Bensheim: Zeugen nach Einbruch in Wohnung gesucht

Bensheim (ots) – Auf die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der

Freiherr-von-Stein-Straße hatten es Kriminelle am Montag (11.9.) in der Zeit

zwischen 8 und 15.30 Uhr abgesehen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang

und durchsuchten die Räume nach Wertvollem. Sie wurden fündig und ließen unter

anderem einen Flachbildschirm mitgehen. Die Kripo in Heppenheim hat die weiteren

Ermittlungen übernommen und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise

unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

Biblis: Einbruch in Gartenhütte /Reitsattel, Schubkarre, Werkzeug entwendet / Wer kann Hinweise zum Verbleib geben?

Biblis (ots) – In der Nacht zum Montag (10.-11.9.) hatten es Kriminelle auf eine

Gartenhütte in der Feldgemarkung zwischen Biblis und Jägerhof abgesehen. Sie

verschafften sich gewaltsam Zugang und entwendeten unter anderem einen

Reitsattel und eine Schubkarre. Der Wert der Beute beläuft sich auf mehr als

3000 Euro. Das Kommissariat 42 in Lampertheim hat die weiteren Ermittlungen

übernommen und nimmt Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Beute unter

der Rufnummer 06206/94400 entgegen.

Gemarkung Bensheim – Raubüberfall / Zeugen gesucht

Bensheim (ots) – Kurz nach Mitternacht (12.9) kam es gegen 00.15 Uhr zu einem

Überfall auf die Tank- und Rastanlage Bergstraße – Nord an der BAB 5. Drei

unbekannte, maskierte Täter betraten unter Vorhalt eines Hammers den

Verkaufsraum und forderten von dem allein anwesenden 64-jährigen Mitarbeiter die

Herausgabe des vorhandenen Bargeldes. Nachdem der Mitarbeiter dieses

herausgegeben hat, wurde ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Danach

flüchteten die Täter mit der Beute im Wert von mehreren Hundert Euro zu Fuß in

Richtung Badesee Bensheim. Der Angestellte der Rastanlage erlitt leichte

Verletzungen in Form von Augenreizungen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang

Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 10 der PD

Bergstraße unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Täter 1: männlich, 19-20 Jahre

alt, ca. 165 cm groß, schmale Gestalt, dunkle Sturmhaube, dunkler

Kapuzenpullover mit aufgezogener Kapuze, sprach deutsch mit Jugendslang Täter 2:

männlich, ca. 165 cm groß, etwas kräftiger als der erste Täter, dunkle

Bekleidung, unbekannte Maskierung Täter 3: keine weitere Beschreibung möglich

Darmstadt

Darmstadt: Trickdieb erbeutet Geld – Zeugen gesucht

Ein noch unbekannter Mann hat am Montagmittag (12.9.) im „Schwarzer Weg“ sein Unwesen getrieben und Geld aus einer Wohnung mitgehen lassen. Gegen 12 Uhr soll der Täter bei einer 80-jährigen Wohnungsinhaberin in einem Mehrfamilienhaus geklingelt und vorgeben haben, ein Mitarbeiter des Bauvereins zu sein. Mit dieser falschen Geschichte verschaffte sich der Unbekannte offenbar Zugang zu den Räumen der Dame und entwendete ihr Geld. Im Anschluss flog der Schwindel auf und die Polizei wurde alarmiert. Der Flüchtende wurde als etwa 40 bis 50 Jahre alt und circa 1,70 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Er war von kräftiger Statur und trug zum Zeitpunkt der Tat ein blauweiß gestreiftes, langärmeliges Hemd mit rotem Emblem auf der Brust. Auf dem Kopf trug er eine Kappe in der Farbe Beige. Zudem hatte er einen Bart und trug eine Sonnenbrille. Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kripo ermittelt wegen des Verdachts des Trickdiebstahls und sucht Zeugen, die den Täter möglicherweise im Vorfeld oder danach beobachten konnten. Alle Hinweise werden an die Beamten unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

Darmstadt-Dieburg

Dieburg: Pedelec aus Gartenhütte gestohlen

Dieburg (ots) – Ein schwarzes Pedelec, abgestellt in einer Gartenhütte in der

Johannes-Brahms-Straße, geriet zwischen Sonntag (10.9.) und Montagnachmittag

(11.9.) in das Visier Krimineller. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang

zu der Gartenlaube und machten sich mit dem Rad auf und davon. Das Kommissariat

43 ermittelt in diesem Fall. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem

Verbleib der Beute werden unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Weiterstadt: Lastwagen entwendet / Wer kann Hinweise zum Verbleib geben?

Weiterstadt (ots) – In der Zeit zwischen Sonntagabend (10.9.), 20 Uhr und Montag

(11.9.), 17.30 Uhr haben Diebe im Fichtenweg einen Lastwagen vom Hersteller Opel

Vivaro entwendet. In dem Fahrzeug waren zudem zahlreiche Werkzeuge verstaut. Das

Kommissariat 21/22 ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt

sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Autos oder zu den Tätern unter der

Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Gross-Gerau

Riedstadt: Maschinen und Baumaterial gestohlen – Zeugen gesucht

Kriminelle hatten es im Stadtteil Wolfskehlen auf Maschinen und Baumaterial im Wert von mehreren Tausend Euro abgesehen. Gegen 10.40 Uhr am Montag (11.9.) bemerkten Zeugen, dass sich die bislang noch unbekannten Täter Zutritt zu dem Anwesen in der Oppenheimer Straße verschafft hatten. mit der Beute suchten sie im Anschluss unerkannt das Weite. Das Kommissariat 21/22 der Kripo in Rüsselsheim hat in diesem Zusammenhang die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe bemerkt haben, sollen sich unter der Rufnummer 06142/696-0 melden.

Ginsheim-Gustavsburg: 33-Jähriger nach Festnahme in Haft

Ein 33-Jähriger wurde nach einem räuberischen Diebstahl in einem Discounter am Montagabend (11.9.) festgenommen und sitzt seitdem hinter Gittern. Kurz vor 19 Uhr verständigten Zeugen über Notruf die Polizei und meldeten einen flüchtigen Tatverdächtigen. Dieser wollte das Geschäft in der Straße „Am alten Fährhaus“ verlassen, als die Diebstahlssicherung Alarm auslöste. Der Täter flüchtete, konnte aber durch einen Mitarbeiter festgehalten werden, wobei eine Vodkaflasche aus seinem Rucksack fiel. Der mutmaßliche Dieb schubste den Zeugen, versuchte ihn zu schlagen und ergriff anschließend mit dem Alkohol die Flucht. Eine sofort alarmierte Streife konnte den beschriebenen Flüchtigen im Rahmen der Fahndung am Mainufer feststellen und festnehmen. Beim Abgleich der Daten des 33 Jahre alten Mannes mit dem polizeilichen Fahndungsbestand stellte sich heraus, dass er wegen Schwarzfahrens durch die Staatsanwaltschaft Limburg per Haftbefehl gesucht wurde. Die geforderte Geldstrafe in Höhe von 950 Euro konnte er nicht aufbringen, weshalb ihn eine Polizeistreife im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt brachte. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte er die Einsatzkräfte mehrmals, was in eine weitere Strafanzeige gegen ihn mündete.

Groß-Gerau: Brand eines Kühllasters

Ein Fahrzeugbrand hat am Montagnachmittag (11.9.) zu einer größeren Rauchentwicklung geführt. Gegen 16 Uhr wurde die Rettungsleitstelle von Zeugen informiert, dass mehrere Lastwagen im Bereich des Wasserwegs brennen würden. Die Rauchentwicklung zog auch in Richtung der nahen Autobahn 67 zwischen Groß-Gerau und Büttelborn. Sofort verständigte Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Flammen schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Durch die Ausbreitung und Hitzeentwicklung wurden auch zwei daneben parkende Fahrzeuge stark in Mitleidenschaft gezogen. Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine Angaben zur Brandursache sowie zur Höhe des Sachschadens getroffen werden. Mit den weiteren Ermittlungen zur Brandursache ist das Kommissariat 10 in Rüsselsheim betraut.

Odenwaldkreis

Erbach: Polizei lädt zur Fahrradregistrierung- und Codierung ein – Voranmeldung nötig

Um Ihr Rad bestmöglich vor Diebstahl zu schützen, bietet die Polizei in Erbach zwei Termine zur Fahrradregistrierung- und Codierung an. Das Serviceangebot findet am Mittwoch (27.9.) und Donnerstag (28.9.) von 10 bis 15 Uhr bei der Polizeistation Erbach in der „Neue Lustgartenstraße“ 7 statt. Anmeldungen werden am Dienstag (19.9.), in der Zeit von 9 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 06062-953-659 entgegengenommen.

Bei der Codierung wird eine Individualnummer in den Rahmen des Fahrrads eingeprägt. Im Zuge der Fahrradregistrierung werden die Rahmennummer sowie weitere vorhandene Individualnummern des Rads in einer polizeilichen Datenbank hinterlegt. Auch Merkmale Ihres Fahrrads wie Hersteller und Modell werden dort vermerkt. Sie erhalten außerdem einen Aufkleber, welcher Kriminellen signalisiert, besser die Hände vom registrierten Rad zu lassen. Im Falle des Diebstahls oder Verlusts kann Ihr Rad durch die zentrale Registrierung und Codierung schnell zugeordnet werden, sobald es gefunden wird.

Für einen Reibungslosen Ablauf bitten wir alle Teilnehmenden, ein gültiges Ausweisdokument, einen Eigentumsnachweis für das Zweirad sowie allen Besitzern eines E-Bikes den dazugehörigen Akkuschlüssel mitzubringen. Ermitteln Sie bitte im Voraus die Rahmennummer des Rades. Diese finden Sie am Fahrrad selbst, vom Händler oder anhand des Kaufvertrages.

Verkehrsunfallflucht

Erbach: Am Montag (11.09.) zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Toyota Verso, der in der Erlenbacher Straße an einer Kinderarztpraxis geparkt war. Etwa 1500 EUR wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeugs kosten, das am vorderen Stoßfänger (rechts) beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer 06062 953-0 entgegen