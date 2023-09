Raub in der Nottingham-Anlage – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte raubten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Mann in der Karlsruher Nottingham-Anlage aus. Zeugen meldeten gegen 02:50 Uhr eine Schlägerei in der Parkanlage. Die erste vor Ort geeilte Polizeistreife fand einen verletzten 33-Jährigen auf dem Platz neben dem Sandkorn Theater.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der Geschädigte von einer 5-köpfigen Männergruppe auf Englisch angesprochen, als er auf den dortigen Mauern saß. Weil er ihnen seine Umhängetasche nicht aushändigen wollte, griffen ihn 2 der fünf Männer an. Die Täter schlugen und traten ihn wiederholt und entwendeten schließlich sein Mobiltelefon und Bargeld.

Anschließend flüchteten alle 5 durch die Nottingham-Anlage in Richtung Sophienstraße. Der Geschädigte wurde durch die Täter schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Täterbeschreibung:

Die 2 Schläger waren dunkelhäutig und sprachen Englisch. Einer war 180 cm groß, der andere etwa 165cm. Der Kleinere trug eine weiße Hose und der größere ein schwarzes Stirnband.

Die 3 Beisteher waren hellhäutig.

Hinweise zur Tat oder den geflüchteten Tätern nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 666-5555 entgegen.

Raub am Badischen Staatstheater – Zwei Tatverdächtige in Haft

Karlsruhe (ots) – Polizeibeamte nahmen am Donnerstag 07.09.2023 zwei Tatverdächtige vorläufig fest, die im Verdacht stehen, zuvor einen Mann ausgeraubt zu haben. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge ruhte sich der 53-jährige Geschädigte unter einem Baum auf dem Hermann-Levi-Platz beim Badischen Staatstheater aus, als sich ihm gegen 19:20 Uhr 2 Männer näherten und ihn aufforderten, sein Mobiltelefon auszuhändigen.

Nachdem der Geschädigte dies verweigerte, soll ihm einer der Täter in das Gesicht geschlagen und hierdurch leicht verletzt haben. Nach weiteren Drohungen sollen die beiden Täter dem 53-Jährigen das Mobiltelefon aus der Hand genommen und sich in Richtung Mendelssohnplatz entfernt haben.

Vom Geschädigten alarmierte Polizeibeamte konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen zwei Tatverdächtige, auf die die Täterbeschreibung passte, kurze Zeit später vor dem Scheck-In Center beim Mendelssohnplatz vorläufig festnehmen.

Die beiden 49 Jahre und 50 Jahre alten Beschuldigten wurden am Freitagmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem Haftrichter vorgeführt, der jeweils Haftbefehl erließ.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Karlsruhe und der Staatsanwaltschaft Karlsruhe geführt.

Pkw kollidieren im Kreuzungsbereich – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Nach einem Zusammenstoß zweier Pkw in der Karlsruher Innenstadt am Donnerstagnachmittag ist der genaue Unfallhergang bislang unklar, weshalb die Polizei nach möglichen Zeugen sucht. Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 13:25 Uhr an der Kreuzung Reinhold-Frank-Straße und Kaiserallee.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein schwarzer Jeep auf der Reinhold-Frank-Str. in Richtung Süden, während ein grauer Nissan auf der Kaiserallee in Richtung Innenstadt fuhr. Als der Nissan-Fahrer offenbar nach rechts in die Reinhold-Frank-Str. abbog, kam es zur Kollision mit dem die Kaiserallee querenden Jeep. Dabei entstand ein

Sachschaden von ungefähr 5.000 Euro. Die Vorfahrt an der Kreuzung war zum Unfallzeitpunkt per Ampelschaltung geregelt, weshalb einer der beteiligten Pkw mutmaßlich bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich einfuhr.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter 0721 666-3311 in Verbindung zu setzen.