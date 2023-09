Zeugenaufruf nach Verkehrsgefährdung auf der B39

Speyer/Haßloch (ots) – Am 07.09.2023 gegen 16:30 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer einen in Schlangenlinien fahrenden PKW auf der Holidayparkstraße in Richtung Aumühle. Das Fahrzeug (grauer Ford) überfuhr mehrfach die Mittellinie, so dass entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Im Einmündungsbereich Aumühle/B39 kam das Fahrzeug zum Stehen, da der Fahrzeugführer aufgrund des dortigen Verkehrsaufkommens nicht abbiegen konnte. An dieser Einmündung ist jedoch kein Halten von Fahrzeugen vorgesehen. Deshalb mussten die vorbeifahrenden Autos in beide Fahrtrichtungen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Die eingesetzten Beamten konnten den 58-jährigen Fahrzeugführer im Bereich Lingenfeld Süd kontrollieren. Hierbei stellten sie fest, dass der 58-Jährige aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes nicht in der Lage war, das Fahrzeug zu führen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Zeugen oder gefährdete Fahrzeugführer werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

Schulwegkontrollen nach den Ferien

Speyer und Umland (ots) – In der ersten Schulwoche führte die Polizeiinspektion Speyer vor Schulbeginn Verkehrskontrollen u.a. an den Schulen in Heiligenstein, Dudenhofen, Mechtersheim, Berghausen, Otterstadt und an Speyerer Schulen durch.

Dabei wurden 3 Verwarnungen ausgesprochen und eine Vielzahl an verkehrserzieherischen Gesprächen mit Kindern und Eltern geführt. Ein Augenmerk wurde speziell auf das Thema „Elterntaxi“ gelegt und entsprechende Flyer verteilt.

Fünf Tipps zum Thema „Elterntaxi“

Reflektieren Sie Ihr Bring- und Abholverhalten und begrenzen Sie die Fahrten zur Schule auf das Notwendigste.

Organisieren Sie vor Ort Kindergruppen, damit Ihr Kind den Schulweg nicht alleine bewältigen muss.

Sprechen Sie die Schulleitung Ihrer Schule an. Diese kann Sie mit Beratung und sicheren Alternativen zum Elterntaxi unterstützen.

Benutzen Sie, wenn vorhanden, die ausgewiesenen Bring- und Abholzonen. Auch kurze Haltezeiten im Bereich der Schule bergen Gefahren für Ihre und andere Kinder. Kinder vergessen beim Anblick der Eltern oft die Verkehrsregeln.

Seien Sie auch in Ihrer Freizeit ein Vorbild für Ihre Kinder und für Andere. Verhalten Sie sich verkehrsgerecht.

Weitere Informationen erhalten Sie im Schulwegheft für Eltern und Kinder „Sicher zur Schule“.

Dieses finden Sie auf: www.verkehrssicherheit-rlp.de

Für einen sicheren Schulweg gelten folgende Hinweise: