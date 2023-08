Dillenburg-Niederscheld: Lkw-Fahrer touchiert Leitplanke und flieht –

Acht demolierte Leitplankenfelder und mindestens vier verbogene Pfosten, dass ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls gestern Morgen auf der Landstraße zwischen Ober- und Niederscheld. Gegen 11.50 Uhr war der Fahrer eines Lkw mit Anhänger in Richtung Niederscheld unterwegs. Kurz nach der Einmündung nach Eibach kam der Zug aus bisher nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitplanke. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallfahrer in Richtung Niederscheld davon. An der Leitplanke blieb rote Farbe des Lkw zurück. Der Unfallfluchtermittler der Dillenburger Polizei sucht nun Zeugen und fragt: Wer hat den Zusammenstoß gestern zwischen Ober- und Niederscheld beobachtet? Wer kann Angaben zum Unfallfahrer oder zu dem roten Laster machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Solms-Oberndorf: Radfahrerin stürzt –

Mit Verdacht auf Prellungen und mit Schürfwunden brachte eine Rettungswagenbesatzung gestern Nachmittag eine gestürzte Radfahrerin ins Wetzlarer Krankenhaus. Die 45-jährige Mountainbikefahrerin war gegen 13.00 Uhr auf dem Gehweg der Braunfelser Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Dort verlor sie die Kontrolle über ihr Bike und stürzte zu Boden. Die Braunfelserin klagte über Schmerzen in der Schulter und an einer Hand.