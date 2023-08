Frankfurt: Behördenübergreifende Kontrollmaßnahmen

Frankfurt (ots) – (lo) Gestern Nachmittag (29. August 2023) fand in den

Stadtteilen Rödelheim, Eschersheim und Preungesheim eine behördenübergreifende

Kontrollmaßnahme unter Beteiligung der Frankfurter Polizei, des Hauptzollamtes

Frankfurt, der Stadtpolizei, der Lebensmittelkontrolleure sowie der

Steuerfahndung des Finanzamtes Frankfurt am Main statt.

In verschiedenen Gastronomiebetrieben, Internetcafés, Kiosken, Wettbüros und

Bars unter anderem in der Radilostraße, Eschersheimer Landstraße und in der

Homburger Landstraße wurden durch die eingesetzten Behörden gewerbe-, steuer-,

lebensmittel- und zollrechtliche Kontrollen durchgeführt.

Im Einzelnen konnten eine Vielzahl von Verstößen gegen die Gewerbeordnung,

Verstöße gegen das Lebensmittelrecht, der Verdacht der Manipulation von

Geldspielautomaten und Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz festgestellt werden.

Hervorzuheben ist hierbei, dass in einer Bar ein versteckter Schalter in einer

Wandvorrichtung eingebaut war, der es dem Betreiber ermöglichte, die Software

der Spielautomaten beliebig zu steuern. Dieses Gerät wurde von der

Steuerfahndung sichergestellt.

Neben den zehn Objekten konnten insgesamt 61 Personen, sechs Fahrzeuge einer

Kontrolle unterzogen werden. Zwei Geldspielgeräte und ein Geldwechsler wurden

sichergestellt, eine nicht unerhebliche Menge Oraltabak ohne deutsche

Steuerzeichen (Snus) wurde beschlagnahmt.

In diesem Zusammenhang wurden 30 Strafanzeigen u.a. wegen ausländerrechtlicher

Verstöße und des Verdachts der Schwarzarbeit eingeleitet. Darüber hinaus wurden

32 Ordnungswidrigkeitenverfahren durch die Stadtpolizei, die Steuerfahndung und

den Zoll eingeleitet.

Die Stadt Frankfurt hat in eigener Zuständigkeit eine Gaststätte und eine Bar in

der Radilostraße wegen verschiedener Mängel (fehlende CO-Warngeräte, bauliche

Mängel, etc.) geschlossen.

Frankfurt Ostend: Festnahme von Einbrecherduo

Frankfurt (ots) – (lo) Die Polizei hat gestern Morgen (29.08.2023) ein

Einbrecherduo festgenommen, das zuvor aus einem Autohaus in der Hanauer

Landstraße ein Fahrzeug, diverse Elektronikgeräte und Werkzeug entwendet hatte.

Gegen 06:00 Uhr führte eine Polizeistreife im Bereich der Schielestraße eine

Personenkontrolle eines 54-jährigen Mannes durch, da zuvor ein

Einbruchsdiebstahl in ein Autohaus auf der Hanauer Landstraße gemeldet worden

war. Im Rahmen der Kontrolle fanden die Beamten bei dem Mann mehrere

Spezialwerkzeuge, die dem Autohaus zugeordnet werden konnten. Nach Eröffnung des

Tatvorwurfs teilte der 54-Jährige den Polizeibeamten mit, dass der eigentliche

„Drahtzieher“ des Coups im Autohaus ein anderer gewesen sei, der auch im Besitz

eines aus dem Autohaus gestohlenen Fahrzeugs sei. Nach der Schilderung des

Beschuldigten führte er die eingesetzten Beamten zu seinem Mittäter, welcher

tatsächlich im Besitz eines BMW xdrive war.

Bei der Überprüfung des Fahrzeugs bestätigte sich die Schilderung des

54-Jährigen und damit der Verdacht des Diebstahls. Zudem waren an dem Fahrzeug

bereits Kennzeichen angebracht, die im Verlauf der Ermittlungen einem anderen

Fahrzeug zugeordnet werden konnten. Der eigentliche Besitzer der Kennzeichen

hatte den Verlust seiner Kennzeichen bis dato nicht registriert. Somit konnte

die Polizei auch den zweiten Tatverdächtigen, einen 47-Jährigen, festnehmen.

Beide müssen sich nun wegen des Verdachts des Fahrzeugdiebstahls und des

Einbruchsdiebstahls verantworten.

Frankfurt – Westend / Bahnhofsviertel: Räuber geortet und festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Polizeibeamte des 14. Reviers konnten gestern Abend zwei

junge Männer festnehmen, die verdächtigt werden, einen 21-Jährigen im Bereich

der Taunusanlage ausgeraubt zu haben.

Der Geschädigte eines Raubdeliktes erschien am Mittwochabend auf einem

Polizeirevier und meldete, kurz zuvor im Bereich der Taunusanlage überfallen

worden zu sein. Zwei Täter hätten ihm dabei ins Gesicht geschlagen, einer von

ihnen habe ihn sogar mit einem Messer bedroht. Als die Angreifer jedoch die

alarmierte Polizei bemerkt hätten, seien diese in einen weißen SUV gestiegen und

mit den Wertsachen des 21-Jährigen geflüchtet.

Während der Anzeigenaufnahme gelang es, das geraubte Mobiltelefon des

Geschädigten zu orten und mehrere Polizeistreifen an den Standort heranzuführen.

Im Bereich der Habsburger Allee / Arnsberger Straße erfolgte dann die Festnahme

der zwei 19 und 22 Jahre alten Tatverdächtigen. In ihrem Fahrzeug fanden die

Beamten einen Großteil der Beute auf, welche dem Eigentümer ausgehändigt werden

konnte.

Die zwei jungen Männer wurden für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zum

Stehlgut im Wert von 1.200 EUR – Dieb festgenommen

Frankfurt am Main (ots) – Bereits am Freitag, 25. August 2023 wurde einem

18-jährigen Niederländer aus einem abfahrbereiten ICE im Frankfurter

Hauptbahnhof dessen Rucksack samt Inhalt im Wert von knapp 1.200 Euro entwendet.

In dem Rucksack befand sich u.a. ein 800 Euro teurer Laptop der Marke Acer.

Als der Geschädigte den Diebstahl bemerkte, war der Täter bereits flüchtig.

Anhand einer Videoauswertung im Hauptbahnhof konnten jedoch Fahndungsbilder des

Täters gesichert werden.

Bei einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnten Teile des Stehlgutes

aufgefunden werden.

Am Dienstagnachmittag wurde dann auch der Täter durch Zivilbeamte der

Bundespolizei im Hauptbahnhof Frankfurt wiedererkannt und festgenommen.

Der 36-jähirge italienische Dieb ist hinlänglich wegen ähnlich gelagerten Fällen

bekannt und verbüßte erst kürzlich eine dreimonatige Ersatzfreiheitsstrafe. Er

wird heute erneut dem Haftrichter vorgeführt.

den die Polizeibeamten

Rauschgift auf, das sichergestellt wurde. Ein freiwilliger Drogentest bei dem

22-jährigen Fahrer des Pkw schlug zudem positiv auf THC an.

Nach erkennungsdienstlicher Behandlung und einer Blutentnahme bei dem

Autofahrer, setzten die Beamten beide mangels vorliegender Haftgründe wieder auf

freien Fuß. Sie müssen sich neben dem schweren Raub auch wegen des Verstoßes

gegen das Betäubungsmittelgesetz bzw. wegen des Verdachts der Trunkenheit im

Verkehr verantworten.

Frankfurt – Niederursel / Westend: Wahlplakate zerstört

Frankfurt (ots) – (dr) Unbekannte haben gestern Nachmittag (29.08.2023) und in

der Nacht zu Mittwoch (30.08.2023) mehrere Wahlplakate im Stadtgebiet

beschädigt.

Gegen 14:45 Uhr meldete ein Zeuge, dass eine Person in der Eschersheimer

Landstraße Wahlplakate abreißen würde. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen

konnte kein Verdächtiger angetroffen werden. Vor Ort stellte die Polizei

allerdings fünf zerstörte Plakate der Partei „CDU“ fest.

Gegen 0:45 Uhr bemerkte eine Streife im Bereich Thomas-Mann-Straße / Praunheimer

Weg ein brennendes Wahlplakat (Partei „CDU“), das fast vollständig zerstört war.

Ebenso wurde eine Straßenleuchte, an der das Plakat angebracht war, leicht

beschädigt.

In beiden Fällen wurden Strafverfahren wegen Sachbeschädigung gegen unbekannt

eingeleitet.

Frankfurt – Sachsenhausen / Niederrad: Erdgastank bei Unfall beschädigt

Frankfurt (ots) – (dr) Am Dienstag (29.08.2023) kam es in der Kennedyallee an

einer Tankstelle zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Lkw mit einem Erdgastank

beschädigt wurde.

Ein 44 Jahre alter Mann war gegen 19:45 Uhr mit einem Sattelzuggespann auf der

Schwarzwaldstraße in Richtung Kennedyallee (B44) unterwegs. Kurz vor der

Kennedyallee bog der Lkw-Fahrer auf das Gelände einer dortigen Tankstelle ab,

kam jedoch im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab, sodass er einen Grenzstein

touchierte. Dadurch kam es zur Beschädigung am Erdgastank der Zugmaschine, was

zum Gasaustritt führte. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr konnten dies jedoch

schnell beheben.

Die Sattelzugmaschine war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Kennedyallee war zwischen der Niederräder Landstraße und der

Schwarzwaldstraße bis ca. 20:45 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen zum

Unfallgeschehen dauern an.

Liegengebliebener ICE sorgt für Beeinträchtigungen

Maintal- Ost; Maintal; Hanau (ots) – Am frühen Dienstagmorgen wurde die

Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main über einen vermeintlich brennenden ICE

am Bahnhof Maintal- Ost in Kenntnis gesetzt.

Den ersten Ermittlungen zufolge löste sich aufgrund eines Defekts eine Bremse

nicht mehr, lief heiß und in Folge dessen entstand ein Funkenflug sowie eine

leichte Flammenbildung. Das Feuer sprang jedoch zu keinem Zeitpunkt auf den Zug

über oder stellte eine Gefahr für die Umgebung dar.

Der Defekt wurde im Rahmen einer im Betriebsablauf durchgeführten Bremsung

bekannt, wodurch der als Leerfahrt verkehrende Zug kurzzeitig auf dem

Bahnübergang Eichenheege zum Stehen kam. Aufgrund einer zusätzlich aufgetretenen

Störung in der Stromzufuhr war der ICE fortan nicht mehr fahrbereit und

blockierte so den gesamten Straßenverkehr über den Bahnübergang.

Die Beeinträchtigungen sowohl im Bahn- als auch im Straßenverkehr hielten

während der knapp vierstündigen Bergung des ICE an und waren von großen Ausmaß.

Frankfurt – Innenstadt: Leblose Person an Bahnsteig

Frankfurt (ots) – (dr) Am Dienstag, den 29. August 2023, fand ein Passant einen

leblosen Mann an einem Bahnsteig der Hauptwache auf. Seine Identität ist bislang

ungeklärt.

Gegen 13:20 Uhr bemerkte ein Passant, gleichzeitig auch Arzt, an einer runden

Sitzbank an den S-Bahnsteigen der Hauptwache einen leblosen Mann. Er

verständigte daraufhin den Notruf. Mitarbeiter der Bahnsicherheit sowie die

Polizei sperrten in der Folge den Bereich ab. Der aufgefundene Leichnam wurde im

weiteren Verlauf in das Institut für Rechtsmedizin verbracht.

Die Identität des Toten, einem etwa 40- bis 50-jährigen Mann, mutmaßlich

obdachlos, ist bislang noch ungeklärt.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache und den

Umständen des Todes aufgenommen. Konkrete Hinweise auf ein Fremdverschulden

liegen nicht vor. Derzeitige Erkenntnisse deuten auf einen natürlichen Tod hin.

