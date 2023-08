Ludwigshafen-Oppau (ots) – Ein 23-Jähriger wurde am Donnerstag 24.08.2023 gegen 18 Uhr, von drei jungen Männern in der Bad-Aussee-Straße angesprochen. Das Trio kündigt an, dass sie ihn schlagen werden. Diese Androhung nahm der 23-Jährige nicht ernst und lachte. Die Drei schlugen daraufhin mehrfach auf ihn ein.

Dem Angegriffenen wurden mehrere Zähne ausgeschlagen. Als der 23-Jährige weglaufen wollte, verfolgten ihn die Angreifer. Erst als 2 Zeugen auf die Situation aufmerksam wurden und dem Mann zur Hilfe kommen wollten, flüchtete das Trio.

Die alarmierten Polizeikräfte konnten die Angreifer (16, 17 und 18 Jahre alt) bei der Fahndung kontrollieren. Die beiden Jugendlichen wurden im Anschluss an die Kontrolle an ihre Eltern überstellt. Alle Angreifer müssen sich nun wegen Gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung verantworten.