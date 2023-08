Kontrolle Durchfahrtsverbot

Germersheim (ots) – Bei einer Kontrolle des Durchfahrtverbots in der Straße „Am Hirschgraben“ in Lingenfeld ergaben sich am 23.08.2023 innerhalb des Kontrollzeitraums insgesamt sieben Verstöße. Die Autofahrer wurden gebührenpflichtig verwarnt.

Schwerer Verkehrsunfall mit Motorrad

Wörth (ots) – Am Mittwoch Abend gegen 23:35h ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Wörth in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Höhe der Esso-Tankstelle. Ein 54-jähriger PKW Fahrer aus Wörth wollte nach links auf das Tankstellengelände abbiegen und übersah hierbei einen entgegenkommenden 63-jährigen Motorradfahrer.

Der Motorradfahrer fuhr ungebremst in die rechte Seite des abbiegenden PKW. Er und seine 61-jährige Sozia wurden über das Fahrzeug geschleudert und blieben schwer verletzt auf der Straße liegen. Sie wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der PKW Fahrer blieb unverletzt.

Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt. Hinweise auf Substanzmissbrauch liegen derzeit nicht vor.

Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 18.000 Euro belaufen.

Gasbrenner löst Schwelbrand aus

Kandel (ots) – Bei Unkrautvernichtungsarbeiten mittels Gasbrenner entfachte sich am Mittwochmorgen gegen 08:45h ein Schwelbrand an einer Fahrradladesäule am Bahnhof in Kandel. Die mit Unkraut umringte Bodenplatte der Ladesäule bestand aus brennbarem Material, sodass die sich fortarbeitende Glut auf der Bodenplatte die Kabel im Inneren der Ladesäule beschädigte.

Die freiwillige Feuerwehr konnte den Schwelbrand schnell löschen. Die Ladesäule wurde von den Pfalzwerken vom Netz genommen. Der Sachschaden dürfte sich im niedrigen 4-stelligen Bereich befinden.

Verkehrskontrollen

Kandel (ots) – Kontrolliert hat die Polizei am Mittwoch zwischen 10h und 11h im Bereich von Kandel. Insgesamt ergaben sich drei Verwarnungen wegen Nichtbeachten eines STOP-Schildes, zwei Verwarnungen von LKW-Fahrern, die ohne Notlage in einer Nothaltebucht auf der A65 standen und zwei Mängelberichte.

PKW-Aufbruch

Germersheim (ots) – Am Donnerstagmorgen schlug im Ahornweg in Rülzheim eine bislang unbekannte Täterschaft die Scheibe der Beifahrertür an einem geparkten PKW ein. Es wurde eine Brieftasche entwendet.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274-9580 oder unter E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.