Groß-Gerau

Spreizgerät bei Feuerwehr gestohlen – Polizei ermittelt

Rüsselsheim (ots) – Ein hydraulisches Spreizgerät hatten bislang unbekannte Kriminelle in der Nacht von Donnerstag (17.8.) auf Freitag (18.8.) im Visier. Hierzu näherten sie sich dem Feuerwehrgelände in der Mönchbruchstraße und schlugen daraufhin die Fensterscheibe der Fahrzeughalle ein.

Nachdem sie sich gewaltsamen Zutritt zu dieser verschafft hatten, entwendeten die Diebe aus einem Einsatzfahrzeug das hydraulische Spreizgerät im Wert von mehreren Tausend Euro. Anschließend suchten sie mitsamt dem Diebesgut unerkannt das Weite.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 06142/696-0 beim Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim zu melden.

Nach räuberischem Diebstahl – Polizei nimmt 46-Jährigen fest

Groß-Gerau (ots) – Am Freitagabend 18.08. gegen 17.00 Uhr, entwendete ein Mann in einem Supermarkt im Helvetiapark zunächst diverse Waren im Wert von über 100 Euro und verstaute sie in seinem Rucksack. Der 46-Jährige konnte bei der Tat beobachtet werden. Als er daraufhin durch eine Marktmitarbeiterin festgehalten wurde, schubste er sie und befreite sich aus ihrem Griff.

Die Frau wurde hierbei leicht verletzt. Durch einen weiteren Mitarbeiter konnte ihm der Rucksack entrissen werden und der Verdächtige flüchtete aus dem Markt.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung konnte der Flüchtige noch in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. An einem geparkten Auto hatte er weiteres mutmaßliches Diebesgut aus einem Elektrofachmarkt im Wert von über 600 Euro abgelegt und in einem weiteren Rücksack fanden sich noch gestohlene Waren aus zwei anderen Märkten im Wert von rund 150 Euro.

Außerdem entdeckten die Ordnungshüter hier noch kleine Mengen Drogen und Drogenutensilien, wie Crack-Pfeifen. Den 46-Jährigen erwarten nun Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls, Ladendiebstahls sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Opferstock im Visier von Kriminellen

Gernsheim (ots) – Auf den Opferstock in der Sankt Magdalenen Kirche in der Magdalenenstraße hatten es Kriminelle am Freitag (18.08.), in der Zeit zwischen 8.45 und 12.15 Uhr, abgesehen.

Die Unbekannten betraten die Kirche durch die unverschlossene Eingangstür und versuchten den Opferstock von der Wand zu lösen. Dies gelang ihnen nicht. Die ungebetenen Kirchenbesucher beschädigten beim Verlassen des Gotteshauses anschließend zudem die Tür des Seiteneingangs.

Insgesamt entstand durch die Tat nach ersten Schätzungen ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gernsheim unter der Rufnummer 06258/9343-0.

Dieselkraftstoff von Firmengelände gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Groß-Gerau (ots) – Auf mehrere Tausend Liter Dieselkraftstoff hatten es Kriminelle am vergangenen Wochenende abgesehen. Zwischen 17.15 Uhr am Freitag (18.8.) und 8 Uhr am Sonntagmorgen (20.8.) verschafften sich die bislang unbekannten Täter gewaltsamen Zugang auf ein Firmengelände in der Münchener Straße.

Dort entwendeten sie aus mehreren Transportern über 2.000 Liter Dieselkraftstoff. Im Anschluss flüchteten sie mitsamt ihrer Beute.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 06152/1750 bei der Polizei in Groß-Gerau zu melden.

Verdacht der Hehlerei

Mörfelden-Walldorf (ots) – Zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen stoppten am Sonntagabend (20.08.) auf der A 5 einen 48 Jahre alten Autofahrer aus Nordrhein-Westfalen.

Eine Überprüfung des Mann ergab, dass er bereits mehrfach wegen gewerbsmäßigen Ladendiebstahls polizeilich in Erscheinung getreten war. Im Auto entdeckten die Ordnungshüter anschließend unter anderem fast 200 Packungen Edel-Lachs, über 60 Rinder Filet- und Entrecote Steaks, 25 Portionen King Prawns sowie zahlreiche Flaschen mit Spirituosen. Insgesamt ergab sich ein Warenwert von über 3000 Euro.

Der 48-Jährige konnte den Polizisten weder einen Kaufbeleg für die Waren vorlegen, noch den Lebensmittelmarkt benennen, wo er die Sachen gekauft haben wollte. Er verwickelte sich hierbei mehr und mehr in Widersprüche. Die Polizei stellte daraufhin alles sicher. Zudem besteht der Verdacht, dass der Wagenlenker keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Er wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Den Mann erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die Polizei prüft nun weiterhin, ob die sichergestellten Waren Diebstahlsdelikten zuzuordnen sind. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Baumaschine aus Transporter gestohlen

Groß-Gerau (ots) – Eine Baumaschine im Wert von mehreren hundert Euro wurde vermutlich in der Nacht zum Samstag (19.08.) aus dem Innenraum eines in der Steinstraße geparkten Transporters gestohlen.

Die Täter verschafften sich zuvor gewaltsam über eine Scheibe Zugang in das Fahrzeug. Wegen des Aufbruchs hat die Kriminalpolizei (K 21/22) die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen melden sich bitte in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960.

Auto im Visier Krimineller – Zeugen gesucht

Rüsselsheim (ots) – Ein VW, der in der Pommernstraße in Haßloch parkte, ist in der Nacht zum Montag (21.08.), von Kriminellen auf bislang nicht bekannte Weise geöffnet und nach Wertgegenständen durchsucht worden. Nachdem sich die Täter Zugang zum Innenraum verschafft hatten, ließen sie eine Geldbörse samt Inhalt mitgehen.

Die Kripo in Rüsselsheim (K 21/22) ermittelt und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Alles Sachdienliche wird an die Beamten, erreichbar unter der Rufnummer 06142/6960, erbeten.

Darmstadt

Polizei ermittelt nach mehreren Kellereinbrüchen

Darmstadt-Bessungen (ots) – Zu einer Reihe von Kellereinbrüchen kam es in der vergangenen Woche in Darmstadt und Bessungen. Dabei verschafften sich bislang unbekannte Kriminelle im Zeitraum von Dienstag (15.8.) bis Samstag (19.8.) gewaltsamen Zugriff zu insgesamt drei Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses im Daimlerweg. Ob und wie umfangreich die Täter Beute machten, ist bislang noch unbekannt.

In der Bessunger Einsteinstraße kam es zwischen Donnerstag (17.8.) und Freitag (18.8.) zu einem weiteren Kellereinbruch, bei dem die unbekannten Diebe verschiedene Kleidungsstücke im Wert von mehreren Hundert Euro entwendeten.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel: 06151/969-0 bei der Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Ungebetene Gäste auf Grundstücke – Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen gesucht

Babenhausen (ots) – Am frühen Sonntagmorgen 20.8.2023 hatten zwei noch unbekannte

Täter offenbar nichts Gutes im Sinn. Gegen 3.30 Uhr betraten sie zwei benachbarte Grundstücke in der Nelkenstraße. Dort versuchten sie sich ersten Erkenntnissen zufolge, Zugang zu einem Einfamilienhaus sowie einem Gartenschuppen, zu verschaffen. Aus noch nicht bekannten Gründen ließen sie von ihrem kriminellen Vorhaben ab und flüchteten.

Zu ihrer Personenbeschreibung ist Folgendes bekannt: Beide waren von schlanker Statur und wurden auf ein Alter zwischen 20 und 30 Jahre geschätzt. Zum Zeitpunkt der Tat trugen sie helle Kapuzenpullover sowie jeweils eine helle, beziehungsweise dunkle Hose. Einer der Täter hatte einen Kinnbart und trug Sneakers der Marke „Nike“.

Sein Begleiter führte einen Rucksack mit sich.

Das Kommissariat 21/22 ermittelt und sucht Zeugen. Wer die Täter beobachten konnte oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, die der Aufklärung dienlich sind, meldet sich bei den Ermittlern unter Rufnummer 06151/9690.

Kreis Bergstraße

Kriminelle flüchten mit Kleinkraftrad – Zeugenaufruf

Bürstadt (ots) – Kriminelle entwendeten in der Nacht zum Montag (21.08.) ein

Kleinkraftrad in der Gartenstraße. Die Diebe flüchteten anschließend unbemerkt

mit dem Bike. Es handelt sich dabei um ein Modell der Marke Explorer mit dem

Kennzeichen 321 VBG.

Das Kommissariat 21/22 in Heppenheim nimmt Hinweise zu dem Verbleib des Bikes

sowie zu den Tätern unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen.

Erneut brennen Paletten am Baumarkt – Kripo ermittelt

Bensheim (ots) – Nachdem am 13. August mehrere Paletten im frei zugänglichen

Lagerbereich eines Baumarktes im Berliner Ring brannten (wir haben berichtet),

wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr am Montagmorgen (21.08.), gegen 6.30 Uhr,

erneut zu einem Brand von Paletten an diesem Baumarkt alarmiert. Der Schaden

beträgt diesmal nach ersten Schätzungen rund 3000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Eine weitere Brandmeldung im Bereich des Parkplatzes des Baumarkts wurde den

Rettungskräften zudem bereits in der Nacht zum vergangenen Dienstag (15.08.),

kurz vor 3.30 Uhr, gemeldet. Der Brand von Dämmmaterial konnte von der Feuerwehr

rasch gelöscht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu den drei Bränden aufgenommen. Wer

sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in

Heppenheim (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

41-Jähriger durch Stich verletzt – Polizei sucht Zeugen

Bürstadt (ots) – Nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Rande der Kerb in Bobstadt in der Nacht zum Samstag (19.08.) gegen 2.00 Uhr, bei der ein 41 Jahre alter Mann im Bereich der Hüfte bzw. am Bauch vermutlich durch einen Stich mit einem Messer verletzt wurde, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Der Vorfall trug sich im Bereich einer Bushaltestelle in der St. Josef-Straße zu. Der 41-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert und musste notärztlich versorgt werden. Seine Verletzung war nicht lebensbedrohlich. Der Täter flüchtete nach der Tat in unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos. Auch die Tatwaffe wurde bislang nicht aufgefunden. Der Flüchtige soll laut Zeugen 1,80 Meter oder größer gewesen sein. Er hat blonde lockige, schulterlange Haare und trug ein weißes Hawaiihemd mit blauen Muster und hellblaue Jeans.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise zum Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Lampertheim (Kommissariat 42) unter der Rufnummer 06206/9440-0 zu melden.

Odenwaldkreis

24-Jähriger attackiert Autofahrer

Bad König (ots) – Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, versuchte ein 24 Jahre alter Mann am frühen Samstagabend (19.08.) gegen 17.00 Uhr, in der Bahnhofstraße vorbeifahrende Fahrzeuge zum Anhalten zu bewegen. Ein 89 Jahre alter Autofahrer stoppte und wurde anschließend von dem 24-Jährigen attackiert. Während dem Handgemenge fuhr das Fahrzeug weiter und prallte mit der Tür gegen eine Straßenlaterne.

Der Autofahrer und seine 85-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Zwei Polizeibeamte, die sich zufällig privat im Bereich des Tatorts befanden, konnten den 24 Jahre alten Angreifer anschließend überwältigen. Aufgrund des heftigen Widerstands des Mannes verletzte sich einer von ihnen leicht.

Der 24-Jährige wurde aufgrund seines Gesundheitszustands in eine psychiatrische Klinik eingeliefert. Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls auf Kraftfahrer, Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und Körperverletzung.

Polizei fahndet nach Rollerdiebstahl

Bad König (ots) – Einen rot-schwarzen Yamaha-Roller, Modell Nitro F1, hatten bislang unbekannte Kriminelle im Verlauf der letzten Woche im Visier. Im Zeitraum zwischen Sonntag (13.8.) und Samstag (19.8.) gelangten die Diebe in die Einfahrt eines Wohnhauses in der Höhenstraße und entwendeten den dort abgestellten und gesicherten Motorroller. Anschließend suchten sie in unbekannte Richtung das Weite.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 06062/953-0 beim Kommissariat 41 der Polizei in Erbach zu melden.

Spendendiebstahl in der Obrunnschlucht – Polizei ermittelt

Höchst (ots) – Auf Spendengelder hatten es bislang unbekannte Kriminelle am vergangenen Wochenende abgesehen. Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend (17.8.) und Sonntagmorgen (20.8.) näherten sich die Unbekannten einer am Märchenpfad Obrunnschlucht befindlichen Spendenbox, brachen diese auf und entnahmen die darin liegenden Spendengelder.

Der entstandene Schaden beläuft sich insgesamt auf über 150 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 06062/953-0 bei der Polizei in Erbach (K41) zu melden.

Sachbeschädigung in Bankfiliale – Polizei nimmt 36-jährigen fest

Reichelsheim (ots) – Einen offenbar stark verwirrten Mann nahm die Polizei am vergangenen Sonntagmorgen (20.8.) in einer Bankfiliale in der Bahnhofstraße fest. Zeugen hatten beobachtet, wie der 36 Jahre alte Mann aus dem Landkreis Bergstraße mithilfe eines Brecheisens die Sicherheitstür sowie einen Kontoauszugsdrucker der Filiale beschädigte. Insgesamt verursachte der Mann einen Schaden von 10.000 Euro.

Die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Erbach konnten den Mann beruhigen und im Anschluss vorläufig festnehmen. Er wurde aufgrund seines gesundheitliches Zustandes in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert.

