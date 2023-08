Spaziergang endet in einem versuchten Raubüberfall

Frankfurt-Westend (ots)-(lo) – In der Nacht von Sonntag 20.08.2023 auf Montag 21.08.2023 versuchte ein 41-jähriger Mann ein Pärchen zu berauben. Es kam zur Festnahme des Mannes. Nach bisherigen Erkenntnissen begab sich ein Pärchen im Alter von 25 und 29 Jahren mit einem flüchtig bekannten 41-jährigen Mann in eine Grünanlage in der Westendstraße.

Obwohl man sich nicht näher kannte ging der Spaziergang über die Westendstraße in Richtung Savignystraße weiter, wo die Stimmung kippte. Zunächst kam es zwischen den Beteiligten zu Wortgefechten, bis der 41-Jährige seinen 29-jährigen Begleiter mit mehreren Schlägen, Fußtritten und einem Biss zu Boden brachte, dort weiter auf ihn eintrat und anschließend versuchte, ihm seine schwarze Leder-Umhängetasche samt Inhalt im Wert von ca. 400 Euro zu entreißen.

Dem Geschädigten gelang es, seine Umhängetasche zu behalten und zusammen mit seiner 25-jährigen Gefährtin in Richtung eines nahe gelegenen Hotels zu flüchten. Der Täter nahm unvermittelt die Verfolgung auf. Die streitenden Parteien konnten erst durch das Hotelpersonal getrennt werden.

Die bereits alarmierte Polizei nahm den prügelnden Mann fest und brachte ihn in die Gewahrsamszelle des Polizeipräsidiums. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen und wurde von den Einsatzkräften erstversorgt.

Fahrraddiebe auf frischer Tat erwischt

Frankfurt-Gallus (ots)-(dr) – Zwei 25 und 26 Jahre Männer waren Sonntag 20.08.2023 im Gallus auf Diebestour und hatten es auf ein Herren- und ein Damenrad abgesehen. Ein aufmerksamer Zeuge wurde ihnen allerdings zum Verhängnis. Gegen 21:35 Uhr schlugen die beiden Männer mit einer Akku-Flex in der Ludwigstraße auf.

Schließlich machten sie sich ans Werk und trennten mit dem Gerät die Schlösser von zwei gesicherten Fahrrädern. Das Duo versuchte dann mit den Rädern loszufahren, wobei einer der Männer an dem Damenrad scheiterte und letztlich die Beine in die Hand nehmen musste.

Zu ihrem Pech bemerkte ein außer Dienst befindlicher Polizeibeamter die agierenden Diebe und führte seine Kollegen telefonisch an sie heran. Kurz darauf klickten bei den zwei 25- und

26-Jährigen die Handschellen. Die wohnsitzlosen Männer kamen nach der Festnahme in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Sie sollen heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Raub auf Friedhof

Frankfurt-Eckenheim (ots)-(th) – Am Sonntagabend 20.08.2023 kam es auf dem Hauptfriedhof zum Raub einer Goldkette. Der Täter konnte unerkannt flüchten. Gegen 20.45 Uhr befuhr die 63-jährige Geschädigte mit ihrem Fahrrad langsam einen Weg auf dem Hauptfriedhof. Ein unbekannter Mann kam ihr entgegen.

Als sich die beiden auf gleicher Höhe befanden, riss der Unbekannte der 63-Jährigen die

Goldkette vom Hals und flüchtete in ein Gebüsch. Die Frau blieb unverletzt.

Die umgehend eingeleitete Umstellung und Absuche des Friedhofsgeländes durch die

alarmierte Polizei führte nicht zum Auffinden des Tatverdächtigen.

Dieser kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, 30 bis 40 Jahre alt, ca. 170 cm groß, athletische Figur, schwarze kurze Haare; bekleidet mit einer Basecap, einem weißen T-Shirt, einer kurzen schwarzen Hose, trug einen schwarzen Rucksack.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Tatverdächtigen und/oder dem Tatablauf machen können, werden gebeten, sich mit dem Fachkommissariat unter der Tel: 069/755-51499 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

