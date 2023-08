Aktueller Lkw Unfall BAB 4 – Keiner verletzt

Ein mit 8 Tonnen Schokolade beladener Lkw ist am Donnerstagmorgen, gegen 04.10 Uhr, auf der BAB 4, Bad Hersfeld in Richtung Erfurt, zwischen den Anschlussstellen Gerstungen und Wommen zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, überfuhr die Leitplanke und kam mit ca. 25 Felder Leitplanke unter bzw. vor seinem Gespann wieder auf der Fahrbahn zum Stehen.

Der Sattelzug steht nun über die gesamte Fahrbahn, so dass aktuell die Fahrbahn in Richtung Erfurt voll gesperrt ist. Der 28j-ährige Fahrer aus Kirchhain blieb unverletzt. Zur Unfallursache können noch keine gesicherten Angaben gemacht werden.

Der Sachschaden dürfte bei ca. EUR 100.000 liegen.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Flieden. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Donnerstagmorgen (17.08.), gegen 1.10 Uhr, über einen Balkon Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Reinhardstraße. Die Bewohner wurden durch Geräusche auf den Einbrecher aufmerksam. Als dieser sie bemerkte, flüchtete der Langfinger umgehend mit Diebesgut – darunter unter anderem ein Portmonee – im Wert von etwa 200 Euro.

Er wird von den Zeugen wie folgt beschrieben: männlich, circa 20 bis 25 Jahre alt, schlanke Figur. Er trug zum Tatzeitpunkt weiße Sportschuhe sowie graue Bekleidung.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Erdkabel entwendet

Fulda. Unbekannte Täter begaben sich zwischen dem 20. Juni und 15. August auf ein Betriebsgelände in der Weimarer Straße. Dort entwendeten sie auf bislang nicht bekannte Weise Erdkabel im Wert von rund 5.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Schule

Fulda. Auf bislang nicht bekannte Weise verschafften sich Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (16.08.) Zutritt zu einem Schulgebäude in der Abt-Richard-Straße. Dort entwendeten sie diverse Werkzeuge wie beispielsweise Wasserpumpenzangen, Inbusschlüssel und Schraubenzieher sowie Altmetall.

Die Höhe des Diebesgutes und Sachschadens kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beziffert werden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung auf Kinderspielplatz

Neuhof. Zwischen Freitag (11.08.) und Montag (14.08.) beschädigten unbekannte Täter in der Schützenstraße auf einem dortigen Kinderspielplatz eine Wasserpumpe. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen brachen sie die Pumpe gewaltsam auseinander und zerschlugen den Wasserpumphebel in mehrere Teile.

Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro beziffert. Die Polizei hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Neuhof unter der Telefonnummer 06655/ 9688-0 zu wenden.

Verkehrsunfall mit leicht Verletzten

Wildeck. Am Mittwoch (16.08.), gegen 15:50 Uhr, ereignete sich auf der Bundesautobahn 4 zwischen den Anschlussstellen Wildeck-Obersuhl und Wildeck-Hönebach ein Verkehrsunfall mit einem Pkw und einem Lkw. Nach momentanem Kenntnisstand befuhr eine 44-jährige Autofahrerin, gemeinsam mit ihren 51, 14 und 17-jährigen Beifahrern, den linken Fahrstreifen der zweispurigen Autobahn in westliche Fahrtrichtung.

Vor ihr fuhr ein Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen. Aus noch unklarer Ursache stieß die 44-Jährige mit ihrem Fahrzeug gegen das Heck des Lkw.

Bei dem Unfall wurden alle vier Insassen des Pkw leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Abklärung in ein nahe gelegenes Klinikum verbracht.

Der 27 Jahre alte Fahrzeugführer des Sattelzugs blieb unverletzt.

Das Auto war nicht mehr fahrbereit. Auch am Sattelauflieger entstand Schaden. Das Fahrzeuggespann konnte seine Fahrt aber im Anschluss an die Unfallaufnahme, in deren Zusammenhang die Autobahn für rund 20 Minuten vollgesperrt werden musste, wieder fortsetzen.

Der Gesamtsachschaden beträgt nach ersten vorläufigen Schätzungen etwa 30.000 Euro.

