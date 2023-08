36-Jähriger nach Hausfriedensbruch in Psychiatrie verbracht

Die Polizei Eschwege ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 00. 45 Uhr zur Gemeinschaftsunterkunft in der Stresemannstraße in Eschwege gerufen worden, nachdem dort von mehreren Bewohnern ein Mann gemeldet worden war, der im Gebäude massiv und lautstark gegen Wände und Türen schlagen würde.

Der Mann, bei dem es sich um einen 36-Jährigen aus Eschwege handelt, hatte sich widerrechtlich zu der Gemeinschaftsunterkunft Zutritt verschafft und wirkte auf die vor Ort entsandten Beamten der Polizei Eschwege äußerst verwirrt und aggressiv, so dass der 36-Jährige vorläufig festgenommen und in der weiteren Folge dann der Psychiatrie in Eschwege zugeführt werden musste.

Strafrechtliche Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch wurden aufgenommen.

Rollerfahrer ohne gültige Versicherung steht unter Drogeneinfluss

Die Beamten der Polizei Eschwege haben heute einen 18-Jährigen aus Sontra mit seinem E-Scooter zur Kontrolle angehalten. Aufgefallen war ihnen der junge Mann gegen 12.25 Uhr, wo er mit besagtem Fahrzeug mit einem grünen und daher abgelaufenen Versicherungskennzeichen auf der Niederhoner Straße stadtauswärts unterwegs war.

Im Rahmen der Kontrolle bemerkten die Beamten Auffälligkeiten, die auf den Konsum von Drogen hindeuteten. Ein durchgeführter Urintest verlief in der Folge dann positiv hinsichtlich der Substanzen THC und Amphetamin. Zudem fanden die Beamten bei ihm eine geringe Menge Cannabis auf und stellten die Substanz entsprechend sicher.

Dem 18-Jährigen wurde die Weiterfahrt daraufhin untersagt und er musste sich im Krankenhaus eine Blutprobe unterziehen. Gegen den 18-Jährigen laufen nun Ermittlungen wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, sowie wegen des Besitzes und Erwerbs der verbotenen Substanzen. Dazu kommen noch die verkehrsrechtlichen Verstöße, da der Mann mit einem ungültigen Versicherungskennzeichen unterwegs war.

Zwei Parkrempler – Schaden 1500 Euro und 3700 Euro

Ein 81-jähriger Autofahrer aus Wehretal hat am Mittwoch gegen 11.40 Uhr in der Schillerstraße beim Ausparken das geparkte Auto eines 34-Jährigen aus Eschwege touchiert. Dabei kam es zu Beschädigungen am Auto des Verursachers in Höhe von 500 Euro und an dem anderen Wagen in Höhe von 1000 Euro. Am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr wieder fuhr Ähnliches auch einer 57-jährigen Autofahrerin aus Eschwege. Die Frau wollte in der Humboldtstraße in Fahrtrichtung Boyneburger Straße am rechten Fahrbahnrand auf einem seitlichen Parkstreifen einparken und touchierte dabei ebenfalls einen dort stehenden Pkw. Auf den Wagen der Verursacherin entfällt ein Schaden von 2500 Euro, der andere Pkw wurde mit 1200 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Auseinandersetzung zwischen 2 stark alkoholisierten Männer

Polizei und Rettungsdienst sind von Zeugen gestern Abend um kurz vor 21.00 Uhr über zwei alkoholisierte Männer verständigt worden, von denen einer auch verletzt sei und bluten würde. An der beschriebenen Örtlichkeit, einer Radwegverbindung von der Heubergstraße zur Kasseler Straße, wurden ein 47-Jähriger und ein 39-Jähriger, beide aus Eschwege, angetroffen.

Der 39-Jährige blutete im Gesicht und wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Wie sich im Rahmen der weiteren Ermittlungen herausstellte, war es zwischen beiden Männern offenbar in stark alkoholisiertem Zustand (47-Jähriger = 2,94 Promille / 39-Jähriger = 4,15 Promille) zu einer Auseinandersetzung gekommen, in Folge dessen der 39-Jährige ins Gesicht geschlagen wurde.

Zudem gab der 39-Jährige an, dass ihm Geld fehlen würde. Die Polizei hat in dem Fall strafrechtliche Ermittlungen gegen den 47-Jährigen aufgenommen, sucht aber noch weitere Zeugen, die zur Aufklärung der genauen Tatumstände beitragen können.

Hinweise an die Polizei Eschwege unter 05651/925-0.

Männer geraten in Gaststätte in Streit – Polizei nimmt Ermittlungen auf

In einer Gaststätte in der „Langen Reihe“ in Bad Sooden-Allendorf sind am Mittwochabend zwei Männer in Streit geraten, der dann in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Die Polizei wurde verständigt, nachdem gegen 22.45 Uhr ein 53-Jähriger und ein 56-Jähriger, beide aus Bad Sooden-Allendorf, im Thekenbereich der Gaststätte verbal aneinander gerieten.

In der Folge soll der 56-Jährige seinem Kontrahenten dann ins Gesicht geschlagen und in den Daumen gebissen haben, größere Verletzungen trug der 53-Jährige dabei aber nicht davon. Die Polizei hat Ermittlungen gegen den 56-Jährigen wegen Körperverletzung aufgenommen. Beide Männer waren nicht unerheblich alkoholisiert. (56-Jähriger = 3,25 Promille / 53-Jähriger = 2,5 Promille).

Sachbeschädigung an Baufahrzeugen – Polizei sucht Zeugen

In der Lohstraße in Oberrieden haben Unbekannte mittels Steinen die Scheiben von mehreren Baufahrzeugen eingeworfen, u.a. bei einem blauen Lkw Mitsubishi Canter bei dem ein Sachschaden von 1000 Euro entstand. Ereignet hat sich der Vorfall zwischen Mittwochnachmittag 17.00 Uhr und Donnerstag 06.30 Uhr.

Ebenfalls zwei Baufahrzeuge mittels Steinwürfen beschädigt wurden auch in Wanfried in einer Baustelle in der Straße „Auf dem Mäuerchen“. Hier wird der Schaden auf 800 Euro beziffert. Der Tatzeitraum liegt hier zwischen Mittwoch 14.30 Uhr und Donnerstag 07.00 Uhr.

Hinweise in den Fällen an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Wildunfall

Heute Morgen entstand am Auto eines 60-Jährigen aus Waldkappel Sachschaden in noch unbekannter Höhe, nachdem er auf der L 3334 zwischen Waldkappel und Bischhausen mit einem Reh kollidierte. Der Unfall ereignete sich gegen 05.46 Uhr, das Reh lief nach dem Aufprall in unbekannte Richtung davon.

Polizei Sontra

Hausbewohner kurzzeitig wegen Gasaustritt evakuiert

In der Schulstraße in Sontra ist am Donnerstag bei Bauarbeiten gegen 13.15 Uhr durch einen Baggerfahrer eine Gasleitung beschädigt worden. Daraufhin sind Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst sowie der zuständige Strom-/Gasversorger vor Ort gefahren, um sich eine Bild des Ausmaßes zu machen und ggfs. geeignete Maßnahmen treffen zu können.

Die Gasleitung konnte nach nur geringem Gasaustritt unmittelbar durch den Gasversorger wieder provisorisch geschlossen werden, so dass es zu keinem weiteren Gasaustritt kam. Seitens der Feuerwehr wurde dann ein Absperrbereich festgelegt, der durch die vor Ort befindlichen Einsatzkräfte von Personen-und Fahrzeugverkehr freigehalten wurde.

Die Bewohner der in dem Bereich befindlichen Wohnhäuser, zum Zeitpunkt des Vorfalls 8 Personen, wurden für die Dauer der Arbeiten vorsorglich evakuiert.

In der Folge konnte die defekte Gasleitung seitens des Gasversorgers komplett aus dem Versorgungsnetz genommen werden. Nach einer entsprechenden Freimessung konnten die Bewohner gegen 14.20 Uhr wieder in ihre Häuser zurück und die Evakuierung konnte aufgehoben werden. Personen oder Sachgüter kamen nicht zu Schaden.

Der Reparaturschaden an der Gasleitung beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 5000 Euro. Wegen des Vorfalls ist seitens der Polizei zuständigkeitshalber auch das Amt für Arbeitsschutz in Kenntnis gesetzt worden.

Einbruch, Sachbeschädigung – Polizei sucht Zeugen

In der Fuldaer Straße in Sontra sind unbekannte Täter in ein leer stehendes Wohnhaus eingebrochen. Die Täter sind offenbar vom hinteren Bereich des Gartens auf das Gelände gelangt und beschädigten anschließend eine Fensterscheibe im ersten OG.

Auf diesem Weg verschafften sich die Täter dann Zutritt in das Haus, wo die Unbekannten 3 Graffitis an die Wände eines Raumes im zweiten Stock, sowie ein weiteres Graffiti auf einen Schrank im selben Raum aufgemalt haben.

Zudem sind u.a. mindestens 4 Seitenverkleidungen von antiken Krafträdern, sowie eine Kettensäge der Marke Stihl entwendet worden.

Festgestellt wurde der Vorfall am Mittwoch gegen 14.00 Uhr, die Tatzeit kann allerdings bis zum 31.07. zurückreichen. Hinweise an die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0.

