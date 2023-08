Bundespolizei nimmt gewerbsmäßigen Betrüger fest

Mannheim (ots) – Ein wegen mehrfachen gewerbsmäßigen Betruges mit Haftbefehl gesuchter Mann ist von der Bundespolizei am Hauptbahnhof Mannheim festgenommen worden. Am Dienstagabend (15. August 2023) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den deutschen Staatsangehörigen im Mannheimer Hauptbahnhof. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl zu vollstrecken war.

Wegen mehrfachen gewerbsmäßigen Betruges verurteilte ein Gericht den Mann zu einer

Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 2 Monaten. Der 33-Jährige wurde in die nächst gelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

48-Jähriger ohne Führerschein Auto gefahren undUnfall gebaut – Radfahrerin verletzt

Mannheim (ots) – Am Dienstag gegen 15:30 Uhr fuhr ein 48-Jähriger Peugeot-Fahrer die innerstädtischen Quadrate aus Richtung E 4 kommend in Fahrtrichtung D 4 entlang. Hierbei übersah er eine vorfahrtsberechtigte 48-jährige Radfahrerin, welche zwischen D 4 und E 4 in Richtung Paradeplatz entlang fuhr.

Die Frau wurde vom Fahrzeug des Mannes aufgeladen und über die Motorhaube abgewiesen. Die

Radfahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme offenbarte der 48-Jährige den Polizeibeamten, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei.

Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ebenso wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf knapp unter 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie der fahrlässigen Körperverletzung.

Seniorin bestohlen – Zeugenaufruf

Mannheim (ots) – Am Dienstagvormittag, um 10:20, wurde eine 89-Jährige Opfer eines Trickdiebstahls. Zwei bislang unbekannte Frauen verwickelten die Seniorin an der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe des Exerzierplatzes in ein Gespräch. Im Verlauf des Gespräches entwendeten die Frauen der älteren Dame die Geldbörse aus dem Rollator.

Die Dame stellte dies jedoch erst fest als sie zu Hause ankam und verständigte die Polizei. Zur Beschreibung der Frauen konnte die Dame keine Angaben machen. Das Polizeirevier Käfertal hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Täterinnen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Käfertal, unter Tel.: 0621/71849-0, zu melden

Pkw fährt in Leitplanke

B38/Mannheim (ots) – Am Dienstag 15.08.2023 gegen 09:30 Uhr, kam es auf der B38 in der Havellandstraße zu einem Unfall. Hierbei fuhr eine 23-jährige Ford-Fahrerin in eine Leitplanke und kam dort schließlich zum Stehen. Nach bisherigen Unfallermittlungen fuhr die 23-Jährige zunächst die Havellandstraße entlang, um anschließend auf die B 38 aufzufahren.

Hierbei verriss die Ford-Fahrerin aus bislang unbekannten Gründen das Lenkrad nach links

und prallte gegen die Leitplanke. Die Leitplanke wurde über eine Länge von 10 Metern beschädigt.

Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Durch den Rettungsdienst wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Das ebenfalls beschädigte Fahrzeug verlor Betriebsflüssigkeiten und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Gesamtschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.