Körperverletzung zwischen 2 Autofahren

Karlsruhe (ots) – Wohl aufgrund gegenseitiger Provokationen kam es am Dienstagnachmittag in der Karlsruher Innenstadt zu einem Handgemenge zwischen 2 Autofahrern. Ein 23-Jähriger Mini-Fahrer und ein 26-Jähriger Taxifahrer befuhren die Schlossunterführung in Richtung Kronenplatz. Aufgrund bislang unbekannter Ursachen hatten sich die beiden Männer offenbar

gegenseitig provoziert, indem sie sich überholten und danach abbremsten.

Als die beiden Fahrzeuge an der Kreuzung zur Kaiserstraße halten mussten, habe der Minifahrer sein Fahrzeug verlassen, sei über die Beifahrerseite in das Taxi des 26-Jährigen eingestiegen und habe diesen ins Gesicht geschlagen. Der Taxifahrer hätte angefangen sich zu wehren und dabei wohl seinen Fuß von der Bremse gelöst, weshalb das Taxi anfing nach vorne zu rollen.

Das Mercedes-Taxi touchierte zuerst ein davorhaltendes Auto und danach die Linksabbiegerampel. Nach dem Unfall habe sich die Auseinandersetzung auf der Straße fortgesetzt. Die hinzugerufene Polizei konnte die Streithähne schließlich trennen.

Die jungen Männer müssen sich nun wegen mehrerer Anzeigen, unter anderem wegen gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr und Körperverletzung, verantworten. Der entstandene Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge etwa 4.000 Euro.

Verfolgungsfahrt auf der A 5 endet mit mehreren Verkehrsunfällen

Karlsruhe (ots) – Eine 48-Jährige Pkw-Fahrerin flüchtete am Montagmittag vor einer Polizeikontrolle und lieferte sich anschließen auf der Bundesautobahn 5 eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Dabei verursachte sie mehrere Verkehrsunfälle.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Streife des Polizeireviers Bühl gegen 12:30 Uhr auf der A5 bei Achern auf einen grauen VW-Polo aufmerksam. Als die Fahrerin einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, beschleunigte diese ihr Fahrzeug und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Karlsruhe davon.

Nahe der Anschlussstelle Karlsruhe-Süd streifte die Polo-Fahrerin drei Fahrzeuge. Infolgedessen verlor sie offenbar die Kontrolle über ihr Fahrzeug, sodass dieses ins Schlingern geriet und zur Seite kippte. Die Fahrerin musste im Anschluss von den Beamten aus ihrem Fahrzeug befreit werden.

Es entstand ein Sachschaden ins bislang noch unbekannter Höhe. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Weshalb die Fahrerin sich der Kontrolle entzog, ist derzeit Gegenstand der verkehrspolizeilichen Ermittlungen.

Sie muss nun u.a. mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.

Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr

Karlsruhe (ots) – Eine 55-Jährige überquerte am gestrigen Dienstag (15.08.2023) die Gleise am Hauptbahnhof Karlsruhe und zwang dadurch einen herannahenden Zug zu einer Schnellbremsung. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll die 55-Jährige gegen 21:00 Uhr die

Bahngleise an einem für Fahrgäste gesperrten Bereich überquert haben, um so auf den gegenüberliegenden Bahnsteig zu gelangen.

Der Lokführer eines anfahrenden InterCityExpress erkannte die Dame in den Gleisen und leitete umgehend eine Schnellbremsung ein. Die deutsche Staatsangehörige konnte den Gleisbereich noch rechtzeitig unverletzt verlassen. Sie muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr rechnen.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Selbst bei einer sofort eingeleiteten Notbremsung kommen Züge erst nach mehreren hundert Metern

zum Halt. Bahngleise dürfen nur an den hierfür bestimmten Stellen, wie z.B. Über- oder Unterführungen, überquert werden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Festnahme am Karlsruher Hauptbahnhof

Karlsruhe (ots) – Ein wegen sexueller Belästigung mit Haftbefehl gesuchter Mann ist von der Bundespolizei am Hauptbahnhof Karlsruhe gefasst worden. Am frühen Mittwoch 16.08.2023 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den deutschen Staatsangehörigen im Karlsruher Hauptbahnhof. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl zu

vollstrecken war.

Wegen sexueller Belästigung verurteilte ein Gericht den Mann zu einer Geldstrafe von über 450 Euro. Der Gesuchte konnte gegenüber der Bundespolizei die Summe nicht aufbringen. Nach der Festnahme erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt. Dort verbüßt er eine 30-tägige Ersatzfreiheitsstrafe

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Kreis Karlsruhe

Mann verursacht mehrere Unfälle, fährt in Schaufenster einer Bäckerei und flüchtet

Weingarten (ots) – Ein bislang unbekannter Mann verursachte am frühen Mittwochmorgen in Weingarten mit einem offenbar entwendeten Pkw mehrere Verkehrsunfälle und fuhr in das Schaufenster einer Bäckerei. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher vom Unfallort.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der noch unbekannte Tatverdächtige in den frühen Morgenstunden auf der Bahnhofstraße in Weingarten in östliche Richtung. Nahe der Einmündung der Ringstraße streifte er offenbar einen in einer Parktasche abgestellten Pkw. Kurz darauf schob er auf Höhe eines Supermarktes zwei quer zur Fahrbahn geparkte Fahrzeuge ineinander.

Anschließend setzte er seine Fahrt in Richtung Ortsmitte fort. Gegen 05:05 Uhr kam der Autofahrer wohl von der Fahrbahn ab und fuhr durch die Glasfront einer Bäckerei, wo er

schließlich im Verkaufsraum zum Stehen kam. Durch die Wucht des Aufpralls lösten die Airbags des Nissan aus. Der Fahrer stieg daraufhin aus dem Geländewagen aus und ergriff zu Fuß die Flucht in Richtung Bruchsaler Straße.

Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige nicht mehr festgestellt werden. Erste Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug in der Nacht in Vaihingen/Enz entwendet worden war.

Zum Zeitpunkt der Kollision befand sich eine Mitarbeiterin im hinteren Teil der

Bäckerei-Filiale. Diese blieb glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen sowie am Gebäude beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 100.000 Euro. Der Geländewagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Bei dem Unfallfahrer soll es sich laut Angaben einer Zeugin um einen etwas 30 Jahre alten und circa 180 cm großen schlanken Mann mit dunklen Haaren gehandelt haben. Er sei schwarz gekleidet gewesen und habe eine Jogginghose sowie eine dunkle Kappe getragen.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, denen der schwarze Nissan X-Trail aufgefallen ist, sich unter Tel: 0721 94484-0 zu melden.

Zudem sucht die Polizei nach möglichen weiteren geschädigten Fahrzeughaltern sowie Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Mannes möglicherweise gefährdet wurden.