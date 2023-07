Bad Endbach – Bustausch nach Scheibenschaden – Polizei sucht Zeugen

Was passierte genau, als der Bus der Linie 383 am Sonntag, 30. Juli, gegen 14.45 Uhr, auf DEM Weg von Schlierbach nach Marburg auf der Landstraße in Bad Endbach unter der Eisenbahnbücke (dem Viadukt) durchfuhr? Dieser Frage geht gerade die Polizei Biedenkopf auf den Grund und sucht nach Zeugen. Die Polizei weiß, dass sich zu der genannten Zeit Fahrgäste im Bus befanden, allerdings stehen weder die Anzahl noch die Personalien dieser Fahrgäste fest. Für die weiteren Ermittlungen sind alle Fahrgäste wichtige Zeugen. Sie werden daher gebeten, sich mit der Polizei Biedenkopf in Verbindung zu setzen.

Nach den Angaben des Fahrers hörte er einen Schlag und es prallte etwas gegen die Windschutzscheibe seines Busses, als er unter der Brücke durchfuhr. Der Fahrer stellte danach einen Schaden fest, fuhr zum Betriebshof, tauschte den Bus und informierte den Chef. Der Chef wiederum fand danach unter der Brücke zwei Steine, die er dem Schaden an der Busscheibe zuordnete. Ob der Schaden (nach ersten Schätzungen etwa 3000 Euro) tatsächlich durch den Einschlag von einem oder beiden Steinen entstand, steht allerdings nicht fest. Bislang liegen der Polizei keine Hinweise auf die Sichtung von Personen auf der Brücke zur Zeit des Schadenseintritts vor. Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Stadtallendorf – Auseinandersetzung in der Moselstraße

Derzeit ermittelt die Polizei Stadtallendorf nach einer Auseinandersetzung zwischen einem 44 Jahre alten Mann kroatischer und einer 40 Jahre alten Frau ukrainischer Herkunft. Beide erlitten bei dem Streit in der Moselstraße am Sonntag, 30. Juli, gegen 18.55 Uhr Verletzungen, konnten das Krankenhaus nach der Wundversorgung aber wieder verlassen. Die Polizei übergab die 40Jährige später in die ärztliche Obhut eines psychiatrischen Krankenhauses.

Cappel – Schwer verletzt durch Hundebisse – Polizei bittet um Hinweise

Ein 82 Jahre alter Mann erlitt am Sonntag, 30. Juli, gegen 09 Uhr erhebliche Verletzungen durch Hundebisse. Der Mann konnte mit größter Mühe den Hundeangriff letztlich abwehren, sich nach Hause schleppen und von dort einen Rettungswagen rufen. Die Ärzte im Krankenhaus nähten und versorgten die erheblichen Bissverletzungen an den unteren Extremitäten. Der 82Jährige ging nach eigenen Angaben im Cappeler Feld nahe dem Steinmühlenweg spazieren, als ein Schäferhund großer beigefarbiger Hund mit kurzem Fell und ohne Geschirr oder Halsband in unvermittelt angriff. Einen potentiellen Hundehalter hatte der Mann nicht gesehen. Wer war am Sonntagmorgen noch im Cappeler Feld? Wer hat den Vorfall gesehen? Wer kann Angaben zu dem beschriebenen Hund und/oder dessen Besitzer machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Unfallhergang nach Auffahrunfall nicht klar – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht zur endgültigen Klärung eines Unfallhergangs nach Zeugen. Der Unfall ereignete sich bereits am Freitag, 07. Juli, gegen 23.10 Uhr. Unfallort war der Wilhelmsplatz zwischen der Universitätsstraße und der Schwanallee. Dort kam es zur Kollision zwischen einem offenbar wartenden schwarzen Audi Q 3 und einem ebenfalls schwarzen Renault Megane. Durch den Unfall entstand bei einem Gesamtschaden von mindestens 17.000 Euro an dem Megane ein wirtschaftlicher Totalschaden. Fest steht bisher lediglich, dass der Meganefahrer, ein 18 Jahre junger Mann über die Universitätsstraße kam und über den Wilhelmsplatz weiter in die Schwanallee wollte. Sein Fahrzeug prallte hinten in den an der Ampel stehenden Audi. Durch die beim Unfall auslösenden Airbags erlitten er und sein 16jähriger Mitfahrer leichtere Verletzungen. Die beiden Insassen im Q 3 blieben unverletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die etwas zur Fahrweise des 18jährigen Fahrers des schwarzen Megane sagen können? Wem ist das Fahrzeug kurz vorher in der Unistraße aufgefallen? Wer kann Angaben zur Fahrweise kurz vor dem Unfall machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Einbrüche und Einbruchsversuche

Marburg – Einbruch in Gaststätte gescheitert

In der Nacht zum Sonntag, 20. Juli, scheiterte gegen 04 Uhr ein Einbruch in eine Gaststätte in der Schwanallee. Entsprechende Aufbruchspuren sicherte die Kriminalpolizei sowohl an der Haupteingangstür als auch an einem Fenster auf der Rückseite des Gebäudes. Der oder die Täter verzichteten aus unbekannten Gründen auf ein weiteres Vorgehen. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Kein Eindringen – keine Beute

Entsprechende ‚Hebelmarken an der Tür und die offensichtliche Manipulation am Türschloss deuten auf einen versuchten Einbruch in ein Haus in der Stadtwaldstraße hin. Nach den Spuren schaffte es der Täter jedoch nicht in das Haus hineinzukommen. Wer hat zur mutmaßlichen Tatzeit zwischen 19.30 Uhr am Freitag und 13.45 Uhr am folgenden Samstag, 29. Juli, in der Stadtwaldstraße Beobachtungen gemacht, die mit dem Einbruchsversuch zusammenhängen könnten? Sachdienliche Hinweise auch in diesem Fall bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Cappel – Am helllichten Tag – Einbruch in der Forsthausstraße

Durch ein aufgebrochenes Fenster auf der Gebäuderückseite, drang ein Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Forsthausstraße ein. Derzeit ist über eine etwaige Beute noch nichts bekannt. Die Tatzeit war am Freitag, 28. Juli, zwischen 13.390 und 15.15 Uhr. Wer hat in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen in der Forsthausstraße gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.



Positive Drogen- oder Alkotests

Stadtallendorf

Die Polizei Stadtallendorf musste am Freitag und Samstag (28/29. Juli) Blutproben veranlassen und Weiterfahrten unterbinden, weil die jeweiligen Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln fuhren. Am Freitag, gegen 21.55 Uhr, hatte der Drogentest eines 33 Jahre alten Mannes aus dem Ruhrpott auf THC reagiert. Satte 2,33 Promille zeigte der Alkotest eines 35 Jahre alten Autofahrers an, den die Polizei am Samstag um 02.50 Uhr angehalten und kontrolliert hatte. Wie sich herausstellte besitzt der in der Gemeinde Amöneburg lebenden Mann keinen gültigen Führerschein.

Gladenbach

Bei der Kontrolle eines Autos am Samstag, 29. Juli, um 21.20 Uhr in Gladenbach stellte sich heraus, dass der 55 Jahre alte Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Der Alkotest zeigte 1,47 Promille. Die Polizei stellte den Führerschein des in der Gemeinde Gladenbach lebenden Mannes sicher und entließ ihn nach der erforderlichen Blutprobe, die ein Arzt entnahm.

Marburg

Nachdem der Drogentest den Einfluss von Amphetaminen anzeigte gab der 31 Jahre alte Autofahrer den zwei Tage zurückliegenden Konsum von „Speed“ zu. Die Polizei Marburg beendete die Autofahrt mit der Kontrolle am Sonntag, 30. Juli, um 20.20 Uhr, in der Cappeler Straße. Die Begegnung mit der Polizei endete nach der Entnahme der Blutprobe durch einen Arzt.



Marburg – Graffiti in der Oberstadt

Aufgrund der Tatorte und der aufgesprühten Worte, Bezeichnungen und Parolen liegt den Sachbeschädigungen durch Graffiti offenbar eine politische Motivation zugrunde. Aus diesem Grund hat der Staatsschutz der Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Das Besprühen von Hausnummern, Eingangsschildern und Wänden von insgesamt sechs Verbindungshäusern Marburger Studenten sowie von einem Radlader und einem PKW erfolgte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 28. Juli. Der Gesamtschaden steht noch nicht fest, dürfte aber sicherlich vierstellig sein. Der oder die Täter benutzten unterschiedliche Farben, u.a. grün und orange. Tatorte waren in der Lutherstraße und der Sybelstraße sowie im Gisonenweg und Hainweg. Derzeit geht die Polizei von bislang neun Fällen der Sachbeschädigung durch Graffiti aus. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Schulwand beschmiert

Die Polizei Marburg ermittelt nach einer mutmaßlich homophob motivierten Sachbeschädigung durch Graffiti und bittet um sachdienliche Hinweise. Tatort der Farbschmiererei war die Wand rechts neben dem Haupteingang eines Gymnasiums in der Leopold-Lucas-Straße. Festgestellt wurden die Symbole und Schriftzüge am Sonntag, 30. Juli, um 13.15 Uhr. Über den beleidigenden Schriftzügen hatten der oder die Täter auch noch ein falsch gezeichnetes Hakenkreuz hinterlassen. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Graffiti an der Wand

Mit roter Farbe schrieben noch unbekannte Täter zwei offenbar politisch motovierte Worte neben den Eingang in eine Gaststätte auf die Wand eines Mehrfamilienhauses in der Gisselberger Straße. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. die Tat war zwischen der Nacht zum Mittwoch 26. Juli und 00.35 Uhr am Freitag 28. Juli. Sachdienliche Hinweise bitte ebenfalls an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Fronhausen – Erst hilflos, dann aggressiv -Betrunkener greift Rettungsdienst und Polizei an

Ein über 70 Jahre alter und erheblich alkoholisierter Mann lag am Samstag, 29. Juli, gegen 21.35 Uhr, nach einem Sturz zunächst hilflos auf der Straße. Während der Versorgung durch den herbeigerufenen Rettungsdienst änderte sich der Zustand des Mannes hin zu aggressivem Verhalten. Er schlug und trat nach den Rettungssanitätern und versuchte später die wegen des renitenten Verhaltens benachrichtigte Polizei zu beißen. Der Mann traf weder die Rettungssanitäter noch verletzte er die Polizei. Der Polizei blieb letztlich nichts übrig, als den durch den mutmaßlich alkoholbedingten Sturz unverletzt gebliebenen Mann nach der Untersuchung im Krankenhaus in der Ausnüchterungszelle übernachten zu lassen. Er muss sich demnächst wegen des tätlichen Angriffs auf den Rettungsdienst und die Polizei verantworten.

Einbrüche, Diebstahl, Betrug – Haftbefehl gegen 53Jährigen

Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft Marburg und der Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Landkreis Marburg-Biedenkopf

Die Staatsanwaltschaft Marburg und die Kriminalpolizei Marburg führen mehrere Ermittlungsverfahren gegen einen polizeibekannten 53 Jahre alten Mann. Die Ermittler beschuldigen ihn, zwischen Mitte Juni und Anfang Juli 2023 u.a. mehrere Einbrüche, Diebstähle, Tankbetrüge sowie Urkundenfälschungen begangen zu haben und außerdem ohne Fahrerlaubnis PKW gefahren zu sein. Die Tatorte verteilen sich auf den Ostkreis und Marburg.

Die Festnahme des Beschuldigten gelang einer Streife des Ordnungsamtes der Stadt Marburg am Freitag, 28. Juli, gegen 10.15 Uhr, in der Universitätsstraße, nachdem er zuvor kurzzeitig geflüchtet war. Zuvor soll er ein gestohlenes Auto mit von einem anderen Auto gestohlenen Kennzeichen auf dem Parkplatz des Gesundheitsamtes abgestellt haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg erließ der zuständige Haftrichter des Amtsgerichts Marburg noch am Freitag einen Haftbefehl u.a. wegen des dringenden Tatverdachts des wiederholten Diebstahls in besonders schwerem Fall und den Haftgründen der Flucht- und Wiederholungsgefahr. Der Beschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft.

Insgesamt sind die Ermittlungen insbesondere hinsichtlich weiterer, mutmaßlich durch den Beschuldigten begangener Straftaten noch nicht abgeschlossen.

Weitere Rückfragen und Auskünfte erfolgen ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Marburg unter Tel. 06421 290 222.

Einbruch in Gebrauchtwagenhandel – Fünf Autos gestohlen – Kripo bittet um Mithilfe

Heskem/Schröck

Bei einem Einbruch in den Gebrauchtwagenhandel im Margaritenweg in Heskem erbeuteten die Täter fünf Autos samt den Schlüsseln und Papieren sowie ein Laptop. Eines der gestohlenen Autos, ein grauer Skoda Superb tauchte in der Nacht zum Sonntag, 30. Juli, in Schröck auf. Das Auto stand letztlich offen und verlassen vor der Feuerwehr in Schröck. Die Fahndung nach dem oder den Nutzern blieb trotz des Einsatzes einer Vielzahl von Streifen und des Polizeihubschraubers erfolglos. Der Einbruch war am Samstag, 29. Juli, zwischen 14 Uhr und 23.45 Uhr. Der Skoda fiel gegen 23.45 Uhr in Schröck auf. Von den vier anderen gestohlenen Autos, einem dunkelblauen 2er BMW, einem grauen 3er BMW, einem ebenfalls grauen Mercedes CLA und einem weißen Mercedes C Coupe fehlt bislang jede Spur. Die Kripo Marburg hat die Ermittlungen übernommen, sucht Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Wer hat in der fraglichen Zeit rund um den Gebrauchtwagenhandel im Margaritenweg Beobachtungen gemacht? Wer hat dort mehrere Personen auf dem Gelände bzw. in unmittelbarer Nähe gesehen? Wer hat das Wegfahren der Autos gesehen und kann Angaben zu dem Fahrer oder den Insassen machen? Wem sind im Vorfeld z.B. ein oder mehrere, mit mehreren Personen besetzte Fahrzeuge in Heskem aufgefallen? Wer hat eine größere mutmaßlich ortsfremde Gruppe gesehen? Wer hat wo nach der Tat die beschriebenen Autos gesehen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Nach den bisherigen Ermittlungen dürften höchst wahrscheinlich mehrere Täter agiert haben. Mindestens einer stieg durch ein aufgebrochenes Fenster in einen Bürocontainer des Handels ein und stahl aus einem Aktenschrank die Fahrzeugdokumente und aus einem Schlüsselkasten alle Fahrzeugschlüssel. Derzeit geht die Kripo aufgrund der Gesamtumstände davon aus, dass die Täter mit den Fahrzeugen wegfuhren und diese zumindest nicht vor Ort verluden. Alle Fahrzeuge waren ohne Kennzeichen abgestellt. Da sich an dem wiedergefundenen Skoda jedoch ein Kennzeichen befand, ist es wahrscheinlich, dass die Täter auch an die übrigen Fahrzeuge Kennzeichen montierten. Bei dem am Skoda sichergestellten Kennzeichen handelte es sich um eine sogenannte Dublette. Das tatsächlich für ein anderes Fahrzeug ausgegebene und existente Originalkennzeichen befand sich noch am richtigen Fahrzeug Durch den Einbruch entstand ein Gesamtschaden in sechsstelliger Höhe.