Gießen: Polizei unterstützt Ordnungsamt bei Räumung – 71-Jähriger musste mit auf die Wache

Das Ordnungsamt benötigte am Freitagvormittag die Unterstützung der Polizei, da der Betroffene einer Zwangsräumung diese massiv störte. Nach ersten Erkenntnissen soll der 71-jährige Mann aus Gießen die Angestellten des Räumungsunternehmens mit dem Stock gedroht und verjagt haben. Als die Mitarbeiter den Senior aufforderten, den Stock wegzulegen, versuchte er diese mit dem Stock zu schlagen. Die Ordnungsamtkräfte setzten Pfefferspray ein und nahmen den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Eine Untersuchung durch eine Besatzung eines Rettungswagens lehnte der Senior ab. Anschließend kam der 71-jährige solange mit auf die Polizeiwache, bis die Räumung abgeschlossen war. Gegen ihn leiteten die Polizisten ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ein.

Gießen: E-Bike aus Gartenhütte entwendet

Aus einer Gartenhütte in der Gothaer Straße in Wieseck entwendete ein Unbekannter ein E-Bike des Herstellers Pedelec. Der Dieb brach den Schuppen zwischen 12.00 Uhr am Dienstag (18.07.23) und 11.50 Uhr am Sonntag (30.07.23) auf. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum verdächtigen Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise auf den Verbleib des etwa 2.500 Euro teuren schwarzen Bikes geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 064177006-3755 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Lack zerkratzt

Im Anneröder Weg zerkratzte ein Unbekannter den Lack eines BMW. Der schwarze X5 stand dort zwischen 23.30 Uhr am Freitag (28.07.23) und 10.00 Uhr am Samstag (29.07.23). Hinweise zum Verursacher des Lackschadens nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Tür beschädigt

Ein unbekannter Mann trat am Samstag (29.07.23) gegen 02.10 Uhr, nachdem er eine Gaststätte in der Marburger Straße verließ, gegen das Glas der Eingangstür. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 zu melden.

Gießen: Erst Rucksack geklaut und mit Karte im Discounter bezahlt

Nachdem ein 35-jähriger Mann in einem Discounter mehrmals mit einer gestohlenen EC-Karte Waren bezahlte, nahm ihn die Polizei fest. Offenbar hatte der 35-jährige die Karten zuvor aus einem Transporter gestohlen.

Nach ersten Erkenntnissen war der Mitarbeiter eines Onlineversandhändlers am Freitagnachmittag mit einem Transporter unterwegs, als ihn ein Unbekannter nach einer Zigarette fragte. Sie unterhielten sich kurz und der Mitarbeiter lieferte anschließend Pakete aus. Der Unbekannte nutzte vermutlich die Gelegenheit und griff durch das offenstehende Fenster nach dem Rucksack inklusive Bankkarten sowie Bargeld in dreistelliger Höhe. Erst zum Ende seiner Schicht bemerkte der Transporterfahrer den Diebstahl und erstattete Anzeige bei der Polizei. Gegen 21.00 Uhr rief der Mitarbeiter einer Discounterfiliale an und teilte mit, dass ein Mann mehrfach mit einer fremden EC-Karte Waren bezahlte. Der Sicherheitsdienst hielt den mittlerweile aggressiv gewordenen Mann bis zum Eintreffen einer Streife dort fest. Die Beamten stellten dann fest, dass die zuvor abgegebene Personenbeschreibung des Transporterfahrers mit dem Aussehen des Festgenommenen übereinstimmte. Die Ordnungshüter stellten die EC-Karte und das Bargeld sicher und händigten dies nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft an den Bestohlenen wieder aus. Der alkoholisierte 35-Jährige kam mit auf die Polizeiwache und konnte seinen Rausch in einer Zelle ausschlafen. Gegen den Mann leiteten die Polizisten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls und des Betruges ein.

Gießen: PKW-Aufbrüche

Zwischen Samstag und Sonntag brachen Unbekannte zwei Fahrzeuge auf. Im Alten Wetzlarer Weg geriet am Samstag zwischen 13.00 und 13.45 Uhr ein weißer VW UP in den Fokus von Dieben und stahlen daraus Schlüssel, Bargeld, Tabak und eine Sonnenbrille. Ein Surface sowie Zubehör ließ ein Unbekannter zwischen 23.20 Uhr am Samstag (29.07.23) und 21.10 Uhr am Sonntag (30.07.23) in der Lonystraße aus einem weißen Fiat mitgehen. Das Auto, an dem eine Scheibe eingeschlagen wurde, stand in einer Tiefgarage. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: E-Scooter gestohlen

In der Schlachthofstraße stahlen Unbekannte am Sonntag (30.07.23) zwischen 17.10 und 22.50 Uhr einen E-Scooter. Das Zweirad des Herstellers Segway stand dort in der Nähe eines Restaurants. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Gartenhütte aufgebrochen

Auf ein Stromaggregat hatte es ein Einbrecher im Inselweg in Wieseck abgesehen. Der Unbekannte brach zwischen Donnerstag der vorletzten Woche (20.0.23) und 13.30 Uhr eine Gartenhütte auf und stahl daraus ein Stromaggregat des Herstellers HONDA. Hinweise zum Dieb oder zum Verbleib des Aggregats nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Unfallflucht im Parkhaus

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte am Samstag im Parkhaus der Galerie Neustädter Tor vermutlich bei einem Ein- oder Ausparkmanöver einen schwarzen BMW. Das Auto stand dort zwischen 15.30 Uhr. Hinweise zum Verursacher des etwa 1.000 Euro teuren Sachschadens an der linken hinteren Beifahrertür nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Linden: Unfallflucht in der Schulstraße

Einen 7.000 Euro hohen Schaden beklagt der Besitzer eines Alfa Romeo, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen das Auto in der Schulstraße in Leihgestern fuhr. Zeugen, die den Unfall zwischen 22.30 Uhr am Mittwoch (26.07.23) 08.00 Uhr am Donnerstag (27.07.23) beobachteten, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 zu melden.

Wettenberg: Zwei Leichtverletzte nach Unfall

Zwei Leichtverletzte und 37.000 Euro Sachschäden waren die Folge eines Verkehrsunfalles auf der Landstraße 3047. Am Freitag (28.07.2023) gegen 19.50 Uhr war ein 28-Jähriger aus dem Lahn-Dill Kreis mit seinem VW von Wettenberg in Richtung Heuchelheim unterwegs. In einer Kurve brach das Fahrzeug auf der regennassen Fahrbahn aus und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er dann mit dem entgegenkommenden VW eines 43-Jährigen aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf zusammen. Beide Fahrer erlitten Verletzungen und kamen mit Rettungsfahrzeugen in verschiedene Kliniken.

Pohlheim: Fußgängerampel angefahren und geflüchtet

Nachdem ein unbekannter LKW-Fahrer gegen eine Fußgängerampel in der Ludwigstraße fuhr, sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Der Unbekannte war am Freitag gegen 12.15 Uhr in der Ludwigstraße unterwegs und wollte in die Grüninger Straße einbiegen. Dabei stieß er mit einer Fußgängerampel zusammen. Anstatt sich um den Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro zu kümmern, fuhr er anschließend einfach weiter. Wer hat den Unfall ebenfalls beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Linden: Reifen zerstochen – Zeugenaufruf

Ein unbekannter Mann zerstach am Sonntag (30.07.23) gegen 06.30 Uhr in der Kirchstraße in Leihgestern die vier Reifen eines roten Polo. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Der Unbekannte soll etwa 1,80 Meter groß und kraftig sein. Er hat dunkle Haare, einen Bart und hatte eine Brille auf. Er trug eine schwarz-weiß-karierte kurze Hose und ein T-Shirt. Zudem soll der Mann ein Messer dabei gehabt haben. Wer kann Hinweise auf die Identität des Mannes geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.