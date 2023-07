Pedelec beim Abbiegen übersehen

Am 27.07.2023 gegen 08:47 Uhr befuhr eine 54-Jährige mit ihrem Pkw die Bahnhofstraße aus Richtung Postplatz kommend in Fahrtrichtung Wormser Landstraße. Zur gleichen Zeit befuhr eine 28-jährige Frau mit ihrem Pedelec den rechten Radweg der Bahnhofstraße aus Richtung Wormser Landstraße kommend in Fahrtrichtung Postplatz. Die PKW-Fahrerin wollte nach links auf einen Parkplatz abbiegen und übersah dabei die Pedelec-Fahrerin. Diese fuhr ungebremst in die Beifahrerseite des PKW und stürzte zu Boden. Sie zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1.300 EUR.

Einbruch in Gaststätte

In der Zeit vom 26.07.2023, 23:30 Uhr bis 27.07.2023, 08:55 Uhr hebelten unbekannte Täter die Tür einer Gaststätte in der Kurt-Schumacher-Straße auf und gelangten so ins Innere. Dort wurden Schränke geöffnet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand konnte kein Diebesgut festgestellt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Wem sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kurt-Schumacher-Straße aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter der Telefonnummer 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.