12-jähriger zu schnell unterwegs

Im Rahmen der allgemeinen Streifentätigkeit fiel Polizeibeamten der Polizeiinspektion Schifferstadt am Donnerstagmittag ein E-Roller auf, der mit zwei offensichtlich Kindern besetzt die Waldseer Straße befuhr. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle konnte festgestellt werden, dass es sich um einen 12- und 9-jährigen handelte. Da die Geschwindigkeit des Rollers circa 40 km/h betrug und dieser keinen Versicherungsschutz hatte, wird nun gegen die Erziehungsberechtigte des 12-jährigen wegen mehrerer verkehrsrechtlichen Vergehen ermittelt. E-Roller mit einer Geschwindigkeit bis zum 20 km/h darf man in Deutschland ab 14 Jahren fahren. Eine Fahrerlaubnis ist in diesem Falle nicht notwendig. Wir der Roller auf öffentlichen Straßen genutzt, muss dieser über einen entsprechenden Versicherungsschutz verfügen.

Einbruch in Wohnhaus – Zeugen gesucht

Am Donnerstag (27.07.2023), zwischen 07:30 und 17:00 Uhr, brachen bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Drosselstraße in Schifferstadt ein und entwendeten Wertgegenstände. Der Gesamtschaden beläuft sich auf knapp 10.000 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder im Tatzeitraum im Bereich der Drosselstraße verdächtige Personen wahrgenommen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.