Bergstrasse

Wald-Michelbach: Abgelenkt und bestohlen worden / Polizei sucht Zeugen nach vollendetem Trickdiebstahl

Wald-Michelbach (ots) – Eine bislang unbekannte Kriminelle trieb am Donnerstag

(20.7.) in einem Nagelstudio in der Ludwigstraße, nahe des NKD

Bekleidungsgeschäftes, ihr Unwesen. Gegen 13.45 Uhr gestikulierte die Frau mit

einem Zettel in der Hand vor der 41-jährigen Ladenbesitzerin und verwickelte

diese unmittelbar in ein Gespräch. Hierbei redete sie mutmaßlich in bulgarischer

Sprache und übergab den Zettel an die Geschädigte. Im Anschluss lief sie auf

einen Arbeitsplatz zu, an dem die Handtasche der Inhaberin abgelegt war. Die

Täterin nutzte offenbar einen Moment der Ablenkung, indem sie den in der

Handtasche befindlichen Portemonnaie unberechtigt an sich nahm und in Richtung

der Michelstraße flüchtete. Der Diebstahl wurde kurze Zeit später durch die

Geschädigte bemerkt. In der Geldbörse befand sich Bargeld in Höhe von etwa

Hundert-Euro sowie unter anderem der Führerschein und eine Versichertenkarte der

Geschädigten.

Zur Beschreibung der Tatverdächtigen sind folgende Details bekannt: Die Täterin

wurde zwischen 30 und 40 Jahre alt und auf eine Größe von etwa 1,70 Meter

geschätzt. Ihre Körperstatur wurde als sehr schlank wahrgenommen. Sie hatte

dunkle Haare, die zu einem Dutt zusammengebunden waren. Bekleidet war sie mit

einem weißen Shirt mit dünnen schwarzen Streifen sowie einer hellen Jeans.

Das Kommissariat 21/22 von der Heppenheimer Kriminalpolizei ist mit den

Ermittlungen betraut und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer

06252/706-0 entgegen.

Bensheim: Wertgegenstände aus Fahrzeug gestohlen / Polizei sucht Zeugen

Bensheim (ots) – Kriminelle machten sich im Zeitraum zwischen Dienstagabend

(18.7.) und Mittwochmorgen (19.7.) in der Hagenstraße an einem abgestellten

Volkswagen zu schaffen. Der Tatzeitraum kann durch die Geschädigte von 18.40 bis

7.00 Uhr eingegrenzt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die

Täter auf bislang unbekannte Weise Zutritt in das Fahrzeuginnere und ließen dort

eine schwarze Tasche sowie mehrere Bücher mitgehen. Im Anschluss flüchteten die

Diebe mit ihrer Beute unerkannt. Der verursachte Schaden wird derzeit auf

mehrere Tausend Euro geschätzt.

Die zuständige Kriminalpolizei in Heppenheim (K 21/22) hat die Ermittlungen

übernommen und sucht Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen

gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich

unter der Rufnummer 06252/706-0 bei den Beamtinnen und Beamten zu melden.

Viernheim: Täter machen Beute mit Betrug auf WhatsApp

Viernheim (ots) – Immer wieder versuchen Kriminelle mit einer Betrugsmasche,

Menschen um ihr Vermögen zu bringen. Dabei erhalten die Opfer eine Nachricht

über den Messengerdienst „Whats-App“ von einer fremden Rufnummer. Die Täter

geben sich als Kind der Personen aus und kontaktieren diese beispielsweise mit

den Worten „Mama, mein Handy ist kaputt, das ist meine neue Nummer..“.

Anschließend wird eine finanzielle Notlage vorgetäuscht, um Geld von den

potenziellen Opfern überwiesen zu bekommen.

Mit dieser perfiden Masche meldeten sich die Unbekannten am Mittwoch (19.7.) bei

einer Frau in Viernheim. Gegen 13.45 Uhr erschien die Nachricht auf dem

Handydisplay. Rasch kamen Geldforderungen ins Spiel. Im Glauben, es handele sich

um ihr richtiges Kind, überwies die 80-Jährige nach bisherigen Erkenntnissen

Geldbeträge in Höhe von etwa Tausend Euro. Der Betrug flog wenige Zeit später

auf.

Vor diesem Hintergrund warnt die Polizei und gibt folgende Verhaltenshinweise:

Kriminelle nutzen die Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft der

Personen aus. Es gelingt ihnen häufig, die Menschen zu täuschen

und dadurch an ihr Vermögen zu gelangen

Personen aus. Es gelingt ihnen häufig, die Menschen zu täuschen und dadurch an ihr Vermögen zu gelangen Lassen Sie sich durch vermeintliche Notlagen und Geldforderungen

nicht unter Druck setzen

nicht unter Druck setzen Wenden Sie sich an Freunde, Bekannte und Familienangehörige und

überprüfen sie, von wem die versendete Nachricht tatsächlich

stammt

überprüfen sie, von wem die versendete Nachricht tatsächlich stammt Wenn Sie von Ihnen bekannte Personen unter einer unbekannten

Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht

automatisch ab und fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person

unter der alten Nummer nach

Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab und fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach Bei geforderten Geldüberweisungen über beispielsweise den

Messengerdienst „WhatsApp“ sollten Sie misstrauisch werden und

diese hinterfragen

Messengerdienst „WhatsApp“ sollten Sie misstrauisch werden und diese hinterfragen Überprüfen Sie Ihre Sicherheitseinstellungen des verwendeten

Nachrichtendienstes

Bei weiteren Fragen rund um das Thema der Betrugsmaschen steht Ihnen die

Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südhessen unter der Rufnummer

06151/969-40444 zur Verfügung.

Darmstadt

Darmstadt: Unbekannte schlagen Autoscheibe ein / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Zwischen Samstagnachmittag (15.7., 15.30 Uhr) und

Donnerstagmittag (20.7., 12.15 Uhr) geriet ein in der Landwehrstraße

abgestellter Ford in den Fokus Krimineller. Das Fahrzeug war hierbei auf einem

öffentlichen Parkplatz abgestellt, der sich in der Nähe der angrenzenden

Kasinostraße befindet. Die Täter zerstörten in der genannten Zeit auf gewaltsame

Weise eine Scheibe des Fahrzeuges. Im Anschluss ließen sie aus bislang

unbekannten Gründen von ihrem Vorhaben ab und traten unerkannt die Flucht an. Ob

aus dem Fahrzeug etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar.

Die Darmstädter Kripo (K 21/22) hat die Ermittlungen übernommen und nimmt

sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Weiterstadt: Auto aufgebockt und Reifen entwendet / Wer hat die Täter bei ihrer Tat beobachtet?

Weiterstadt (ots) – In der Nacht zum Donnerstag (20.7.) trieben Kriminelle in

der Wiesenstraße ihr Unwesen. Ersten Erkenntnissen zufolge bockten die Täter mit

Hilfe mehrerer Steine einen silbernen Ford auf und montierten alle vier Reifen

ab. Anschließend setzen sie ihre Flucht unerkannt fort, bei der sie zum

Abtransport ihrer Beute mutmaßlich ein Fahrzeug benutzt haben. Der verursachte

Schaden beläuft sich nach derzeitigen Erkenntnissen auf mehrere Hundert Euro.

Das 3.Polizeirevier in Darmstadt hat die Ermittlungen übernommen und sucht

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder

sachdienliche Hinweise geben können. Die Beamtinnen und Beamten sind unter der

Rufnummer 06151/969-41310 zu erreichen.

Gross-Gerau

Groß-Gerau: Transporter aufgebrochen

In einen in der Jakob-Urban-Straße abgestellten Transporter drangen Kriminelle am Donnerstagabend (20.7.), im Zeitraum zwischen 18 und 22.55 Uhr, gewaltsam ein. Die Täter entwendeten aus dem Fahrzeug mehrere Werkzeuge im Wert von rund 2.000 Euro und setzten ihre Flucht im Anschluss unerkannt fort. Nach bisherigen Erkenntnissen wird davon ausgegangen, dass die Diebe aufgrund des Umfanges der Beute zum Abtransport ein Fahrzeug benutzt haben.

Sachdienliche Hinweise werden von der zuständigen Kriminalpolizei (K 21/22) in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegengenommen.

Groß-Gerau: Caroline Fernandez ist neue Schutzfrau vor Ort

Polizeioberkommissarin Caroline Fernandez hat am 15. Juni als neue Schutzfrau vor Ort (SvO) die Aufgaben von Polizeihauptkommissar Günter Frey übernommen, der sich in Kürze in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden wird.

Mit Caroline Fernandez übernimmt eine erfahrene Schutzfrau die Belange der Bürgerinnen und Bürger in Groß-Gerau, Büttelborn, Riedstadt, Nauheim und Trebur. Das neue Zuständigkeitsgebiet ist für die 45-jährige Polizeioberkommissarin allerdings kein Neuland. Als Streifenbeamtin war sie bereits von 1998 bis 2020 in Groß-Gerau eingesetzt. In den letzten Jahren versah sie bei der Polizeistation Griesheim ihren Dienst.

Die neue Schutzfrau vor Ort wird ihre Aufgaben nun gemeinsam mit ihrer Kollegin, Polizeihauptkommissarin Katja Vagi – Mager, die schon seit 2018 als Schutzfrau vor Ort in der Region fungiert, übernehmen. Caroline Fernandez lebt mit ihrem Mann, ihren drei Kindern und dem Familienhund in Leeheim.

Die Schutzfrauen und Schutzmänner zeigen Präsenz und sind für die Bürgerinnen und Bürger in ihren Zuständigkeitsbereichen direkte Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner. Durch die täglichen Begegnungen auf der Straße, die Vernetzung mit örtlichen Vereinen und Institutionen wie Schulen und Kindergärten sowie die Teilnahme an lokalen Veranstaltungen, sind die Schutzleute vor Ort ein wichtiges Bindeglied zwischen der Bevölkerung und der Polizei.

In Hinsicht auf die polizeiliche Kriminalprävention in den Bereichen der Gewaltprävention, des Jugendschutzes, der Förderung von Medienkompetenz und mit Blickrichtung auf Straftaten zum Nachteil älterer Menschen sind die SvO beratend tätig und unterstützen bei der Vermittlung spezieller Hilfsangebote.

Die beiden Schutzfrauen sind zu den üblichen Bürozeiten unter den Rufnummern 06152/175-22 (Frau Fernandez) und 06152/175-19 (Frau Vagi-Mager) sowie per Mail über: svo-gross-gerau-pst.ppsh@polizei.hessen.de erreichbar. Für die Aufnahme einer Strafanzeige steht ihnen darüber hinaus jederzeit die Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152-175-0 zur Verfügung. In Notfällen wählen Sie bitte die Notrufnummer 110.

Verkehrsunfallflucht am 19.07.2023 – Farmstraße 101 in 64546 Mörfelden-Walldorf OT: Walldorf

Durch einen unbekannten Fahrzeugführer wurde am 19.07.2023 in der Zeit von 11:10 Uhr bis 11:25 Uhr ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug auf dem Parkplatz des Einkaufszentrum in der Farmstraße 101 in 64546 Mörfelden-Walldorf beschädigt. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105-40060 entgegen.

Odenwaldkreis

Eberbach: Schlägerei zwischen zwei Männern – Zeugenaufruf

Eberbach (ots) – Am Donnerstagabend, um 19:30 Uhr, kam es vor einer Lokalität in

der Bahnhofstraße zu einer Schlägerei, in dessen Verlauf ein 48-Jähriger von

einem bislang unbekannten Mann am Hals gepackt und gewürgt worden sein soll.

Vorausgegangen waren Streitigkeiten, nachdem der unter dem Tisch liegende Hund

eines Beteiligten getreten worden sein soll bzw. dieser nach einem Beteiligten

geschnappt haben soll.

Die verständigten Polizeibeamten trafen die Kontrahenten jedoch nicht mehr an.

Um 22:50 Uhr erschien dann ein Beteiligter der Auseinandersetzung auf dem

Polizeirevier Eberbach um Anzeige zu erstatten. Er hatte sich zunächst in

ärztliche Behandlung begeben, nachdem er leicht verletzt worden war.

Die Ermittlungen zu dem anderen unbekannten Mann wurden durch das Polizeirevier

Eberbach eingeleitet.

Der Mann wird folgendermaßen beschrieben:

48-55 Jahre alt, – 170 cm groß, – Glatze mit ca. 5 cm breitem

rot-orangenem Irokesenschnitt, – War bekleidet mit T-Shirt und

Shorts.

Zeugen, die Angaben zu der Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten,

sich bei dem Polizeirevier Eberbach unter Tel.: 06271/92100 zu melden.