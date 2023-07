Main-Taunus: Die Polizei-News

Tödlicher Verkehrsunfall in Sulzbach (Taunus)

Hofheim (ots)

Ort: Gemarkung Sulzbach (Taunus), Verlängerung der Jahnstraße Zeit: Donnerstag, den 20.07.2023, 17:30 Uhr

Eine 64 Jahre alte Fahrradfahrerin aus Sulzbach (Taunus) wurde am heutigen Donnerstag Nachmittag bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt. Die Verstorbene war in Begleitung ihres Ehemanns sowie zwei weiteren Fahrradfahrern. Gemeinsam befuhr man einen Feldweg der Gemarkung Sulzbach (Taunus). Einen sich von hinten nähernden Traktor mit Anhänger wollte man das Überholen ermöglichen und fuhr hierzu an den rechten Fahrbahnrand des betonierten Feldwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte die Radfahrerin und kollidierte mit dem Anhänger, wodurch sie massive Verletzungen im Oberkörper- und Kopfbereich erlitt. Umgehend eingeleitete Rettungs- und Reanimationsmaßnahmen durch hinzugerufene Rettungskräfte blieben erfolglos. Die Fahrradfahrerin verstirbt noch an der Unfallstelle. Bei einem vor Ort durchgeführten Atemalkoholtest zeigten sich beim 64-jährigen Fahrer des Traktors keinerlei Auffälligkeiten.

Ein Gutachter wurde beauftragt den Unfallhergang zu rekonstruieren.

Trickdiebinnen in Hofheim festgenommen, Hofheim, Chinonplatz, Donnerstag, 20.07.2023, 15:00 Uhr

(da)Zwei Diebinnen sind am Donnerstag in Hofheim festgenommen worden. Die beiden Frauen im Alter von 17 und 19 Jahren waren gegen 15:00 Uhr zusammen mit einer weiteren bislang unbekannten Frau in der Hofheimer Innenstadt auf Beutetour. In einem dortigen Einkaufszentrum suchten sie zunächst ein Einzelhandelsgeschäft auf und steckten diverse Getränke und Kleidungsstücke in einen mitgeführten Einkaufstrolley. Nachdem ihnen dieser Diebstahl zunächst gelungen war, suchte das Trio einen in der Nähe befindlichen Kiosk auf. Während eine der Frauen die Angestellte geschickt ablenkte, verstauten die beiden anderen diverse Zigarettenschachteln in einer weiteren Einkaufstasche. Der Diebstahl war in diesem Fall jedoch nicht von Erfolg gekrönt. Ein Sicherheitsmitarbeiter beobachtete die drei Diebinnen und sprach sie beim Verlassen des Kiosks an. Diese setzten sich zur Wehr, indem sie den Mitarbeiter von sich wegschubsten und nach ihm schlugen. Auf diese Weise gelang es ihnen zunächst zu entkommen. Der Sicherheitsmitarbeiter nahm jedoch die Verfolgung auf und konnte eine der der Frauen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Eine weitere Diebin wurde im Rahmen der polizeilichen Fahndung ebenfalls festgenommen. Nur von der dritten Frau, einer etwa 50-60 Jahre alten Frau mit kräftiger Figur und einer Brille mit großen Gläsern, fehlt bislang jede Spur. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden daher gebeten, sich mit der Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

Vom Fahrrad gestoßen und angespuckt,

Hattersheim, Südring, Mittwoch, 19.07.2023, 21:10 Uhr

(da)Ein 50-jähriger Mann ist am Mittwochabend in Hattersheim zunächst von seinem Fahrrad gestoßen und anschließend mehrfach bespuckt worden. Der Mann war gegen 21:10 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Südring in Richtung Hattersheimer Bahnhof unterwegs. Hier kam es zu einer Auseinandersetzung mit dem Fahrer eines Kleinwagens, der auf besagter Straße einen Linienbus überholen wollte. Im Zuge dieser Auseinandersetzung sei der Fahrradfahrer zu Boden gestoßen und bespuckt worden. Dies sei von mehreren Verkehrsteilnehmern beobachtet worden. Der Fahrer des Kleinwagens konnte im Nachhinein als etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, etwa 35 bis 45 Jahre alt, mit dunklen Haaren und ohne Bart beschrieben werden. Er sei mit einem schwarzen T-Shirt bekleidet gewesen. Sein weiteres Erscheinungsbild ordnete der Geschädigte dem südosteuropäischen Raum zu. In dem besagten Kleinwagen soll sich noch ein etwa fünf Jahre jüngerer Beifahrer befunden haben. Die Polizei bittet nun Zeuginnen und Zeugen, insbesondere die hinzugekommenen Verkehrsteilnehmer und Insassen des Linienbusses, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

Betreuungskraft mit rechten Parolen beschimpft, Kelkheim, Münster, Danziger Straße, Donnerstag, 20.07.2023, 15:15 Uhr

(da)Am Donnerstagnachmittag haben Jugendliche eine Betreuungskraft einer Grundschule in Kelkheim-Münster mit einer rechten Parole beschimpft. Die Betreuerin stellte gegen 15.15 Uhr vier Jugendliche auf dem Gelände der Grundschule in der Danziger Straße fest. Als sie die Jugendlichen ansprach und aufforderte, das Gelände zu verlassen, rief eine Person aus der Gruppe eine rechte Parole in ihre Richtung, bevor sich das Quartett in Richtung der Parkanlage „Sindlinger Wiesen“ entfernte. Die vier Jugendlichen seien männlich und 14 bis 16 Jahre alt gewesen, drei von ihnen dunkel, einer hell gekleidet. Einer der vier sei zudem auffallend dünn, der andere korpulent gewesen. Der korpulente Junge soll auch derjenige gewesen sein, der die Parole gerufen habe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

Einbrecher scheitern an Fensterrahmen, Kelkheim, Münster, Benzstraße, Mittwoch, 19.07.2023, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 20.07.2023, 07:00 Uhr

(da)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag scheiterten Einbrecher beim Versuch, in ein Gewerbeobjekt einzudringen. Dazu versuchten sie ein Fenster des Objektes gewaltsam zu öffnen. Nachdem dies mehrfach misslang, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen. Wenn auch Sie sich vor Einbrüchen schützen wollen und Interesse an einer individuellen Beratung zur Einbruchprävention für Ihr Zuhause oder Ihren Betrieb im Main-Taunus-Kreis haben, können Sie unter der Telefonnummer (06192) 2079-231 einen unverbindlichen und kostenlosen Beratungstermin vereinbaren.

Auffahrunfall in Marxheim,

Hofheim, Marxheim, Rheingaustraße, Donnerstag, 20.07.2023, 14:00 Uhr

(da) Bei einem Auffahrunfall in Hofheim-Marxheim wurde am Donnerstag eine Frau leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen 14 Uhr befuhr ein 53-jähriger Busfahrer mit seinem Linienbus die Rheingaustraße von Hofheim kommend in Richtung A66. An der Einmündung zur Delkenheimer Straße wollte der Linienbus in diese einbiegen und bremste ab. Nach ersten Erkenntnissen bemerkte eine hinter dem Bus fahrende 35-jährige Frau in ihrem Ford Mondeo die Bremsung zu spät und fuhr auf das Heck des Busses auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, sie blieben jedoch fahrbereit. Die 35-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt und musste zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Aktueller Blitzerreport,

(da)Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Main-Taunus-Kreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.