Unfall zwischen Linienbus und Straßenbahn in Frankfurt-Friedberger Landstraße – sechs Personen verletzt

Am Mittwoch 19.7.2023 gegen 9:40 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall zwischen einem Linienbus und einer Straßenbahn im Bereich der Friedberger Landstraße / Dortelweiler Straße.

Durch den Aufprall sind in den Fahrzeugen mehrere Personen gestürzt und verletzten sich. Durch die Einheiten des Rettungsdienstes sowie der ersten Feuerwehrkräfte vor Ort, koordiniert durch die Einsatzleitung Rettungsdienst mit „Organisatorischem Leiter Rettungsdienst“ und „Leitendem Notarzt“ wurden alle Passagiere der Fahrzeuge medizinisch gesichtet und betreut.

Insgesamt wurden durch den Rettungsdienst zwei mittelschwer verletze Personen und vier leicht verletzte Personen medizinisch versorgt und in Kliniken transportiert.

Durch den Aufprall liefen Betriebsstoffe wie Kühlmittel und Öle aus den Fahrzeugen aus, welche auf dem abfallenden Gelände zu einer Verschmutzung von ca. 400 Meter Länge führten. Diese Betriebsstoffe wurden von der Feuerwehr aufgenommen und eine Reinigung des Bereiches war erforderlich.

Da beide Fahrzeuge stark beschädigt waren und die Straßenbahn mit einem Drehgestell aus den Schienen gesprungen ist, wurden technische Maßnahmen vorbereitet um die Fahrzeuge aus dem Bereich wieder zu entfernen.

Mittels des technischen Gerätes der beiden „Rüstwagen Schiene“ wurde die Straßenbahn hydraulisch angehoben und seitlich verschoben. Damit konnte das Drehgestell wieder auf die Schienen eingegleist werden. die technischen Einsatzmöglichkeiten bei Hilfeleistungen mit Scheinenfahrzeugen sind hier dargestellt: https://feuerwehr-frankfurt.de/technik/ruest-und-geraetewagen/rw-schiene

Während der Einsatzmaßnahmen kam es im Bereich der Friedberger Warte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Gegen 12:15 Uhr waren die Arbeiten der Einsatzkräfte der Feuerwehr beendet.

Für diesen Einsatz wurden vom Rettungsdienst 16 Einsatzkräfte mit neun Fahrzeugen aktiv. Die Feuerwehr war mit 28 Einsatzkräften und zehn Fahrzeugen tätig.

Frankfurt – Nordend: Straßenbahn prallt auf Bus

Frankfurt (ots) – (dr) Heute Morgen (19.07.2023) kam es auf der Friedberger

Landstraße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt

wurden. Eine Straßenbahn stieß mit einem Linienbus zusammen.

Der Unfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine

31-jährige Frau mit einem Bus der Linie 30 den Mittelstreifen (für Bus/

-Schienenverkehr) der Friedberger Landstraße stadtauswärts in Richtung

Friedberger Warte. Dahinter fuhr ein 30-jähriger Mann mit einer Straßenbahn der

Linie 18.

In Höhe der Dorterweiler Straße kam der Bus an der Haltelinie zum Stehen. Aus

bislang unbekannten Gründen fuhr der 30-Jährige mit der Straßenbahn auf den Bus

auf. Beide Fahrer sowie mehrere Fahrgäste wurden bei dem Zusammenstoß verletzt.

Zwei Personen wurden bereits vor Ort wieder entlassen. Vier leicht verletzte

Personen sowie zwei mittelschwer verletzte Personen kamen in umliegende

Kliniken.

Der Bus wurde am Heck beschädigt, die Straßenbahn im vorderen Bereich. Der

entstandene Sachschaden dürfte nach derzeitigen Erkenntnissen im hohen

fünfstelligen Bereich liegen.

Für die Dauer der Maßnahmen an der Unfallstelle musste die Friedberger

Landstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts ab der Gießener Straße und in

Fahrtrichtung stadteinwärts ab der Homburger Landstraße gesperrt werden. Der

Verkehr stadteinwärts konnte gegen 10.25 Uhr und stadtauswärts gegen 10.45 Uhr

wieder freigegeben werden.

Die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen dauern an.

Frankfurt – Innenstadt: Rucksack aus Transporter gestohlen – Zeuge gesucht

Frankfurt (ots) – (dr) Am Samstag, den 15.07.2023, kam es in der Freßgass‘ zu

einem Diebstahl aus einem Mercedes Sprinter, bei dem ein 24-jähriger Mann einen

Rucksack erbeutete.

Der weiße Transporter stand gegen 8.30 Uhr in Höhe der „Großen Bockenheimer

Straße 25“, als sich der Täter auf die Beifahrerseite begab und unbemerkt einen

Rucksack aus dem Fahrzeuginnenraum entwendete.

Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein „älterer Mann mit Hut“ in der Nähe und

informierte den Geschädigten, welcher den Täter festhalten konnte. Die

hinzugerufene Polizei nahm den 24-jährigen Dieb fest. Der ältere Herr hatte sich

jedoch zwischenzeitlich wieder entfernt.

Der bislang unbekannte Zeuge wird gebeten, sich mit der Frankfurter

Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 52199 in Verbindung zu setzen.

Taschendieb im Frankfurter Hauptbahnhof festgenommen

Frankfurt am Main (ots) – Zivilfahnder der Bundespolizei haben am Dienstag einen

26-jährigen algerischen Staatsangehörigen festgenommen. Dieser hatte gegen 13

Uhr im Frankfurter Hauptbahnhof einer 72-jährigen Reisenden das Portemonnaie aus

der Einkaufstasche gestohlen. Die Beamten hatten den 26-Jährigen bereits über

einen längeren Zeitraum im Hauptbahnhof beobachtet, wie er offenbar nach

geeigneten Opfern Ausschau hielt. Als er in der Haupthalle des Hauptbahnhofes

das Portemonnaie aus der Einkaufstasche zog, wurde er wenig später von den

Beamten gestellt und festgenommen. Die ältere Dame hatte den Diebstahl nicht

bemerkt und war sichtlich erstaunt, als die Beamten ihr das Portemonnaie mit 200

Euro und ihren persönlichen Dokumenten wieder aushändigten.

Der Täter wurde zur Wache gebracht wo festgestellt wurde, dass er sich unerlaubt

im Bundesgebiet aufhält. Nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen

Diebstahls und des unerlaubten Aufenthaltes verblieb er im Gewahrsam und wird

heute dem Haftrichter vorgeführt.

Automatenaufbruch am Bahnhof Steinheim – Bundespolizei sucht Zeugen

Steinheim/Main-Kinzig-Kreis (ots) – Unbekannte Täter haben am Bahnhof Steinheim

einen Süßwarenautomaten aufgebrochen, die Geldkassette entwendet und einen

erheblich beschädigten Automaten zurückgelassen. Am Dienstagmorgen ging gegen 6

Uhr die Meldung eines Lokführers bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am

Main ein, dass am Bahnhof Steinheim ein Automat aufgebrochen wurde. Eine Streife

der Bundespolizei stellte am Tatort fest, dass die Täter die Automatentür mit

brachialer Gewalt aufgebrochen hatten, um sich so Zugriff auf die Geldkassette

zu verschaffen. Spuren die am Tatort gesichert werden konnten, müssen nun

ausgewertet werden. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden, es

ist jedoch davon auszugehen, dass der Schaden am Automaten höher sein wird als

das gestohlenen Bargeld. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen

des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet und sucht hierzu nach

Zeugen. Sachdienliche Hinweise können unter der Telefonnummer 069/130 145 1103

der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden.

Frankfurt – Sachsenhausen: Einbruch in Kraftfahrzeug

Frankfurt (ots) – (dr) Polizeibeamte haben in der Nacht zu Mittwoch (19.07.2023)

in Sachsenhausen einen 29 Jahre alten Mann festgenommen, der bei einem Einbruch

in ein Fahrzeug beobachtet werden konnte.

Der 29-jährige Beschuldigte begab sich gegen 04:00 Uhr in die Dürerstraße zu

einem abgestellten Fahrzeug. Dort drückte er ein auf der Beifahrerseite leicht

geöffnetes Fenster etwas nach unten und konnte so die Tür öffnen. Aus dem

Fahrzeuginnenraum entnahm er ein Mobiltelefon sowie eine Handtasche und

entfernte sich mit der Beute von dem Fahrzeug.

Offenbar rechnete er nicht damit, dass ihn Zivilfahnder beobachteten, die prompt

Unterstützung herbeiriefen und den Mann schließlich festnahmen. Bei der Absuche

des Nahbereichs fanden die Beamten auch das Diebesgut auf. Der 29 Jahre alte

Mann kam in die Haftzellen des Polizeipräsidiums.

Frankfurt – Innenstadt: Randalierer auf der Zeil

Frankfurt (ots) – (di) Gestern Abend (18. Juli 2023) zog ein Randalierer auf der

Zeil die Aufmerksamkeit der Passantinnen und Passanten sowie der Polizei auf

sich. Der aggressive Mann warf mit Gegenständen um sich und griff Polizisten an.

Er wurde in Gewahrsam genommen.

Der 39-Jährige fiel zunächst gegen 21:00 Uhr dadurch auf, dass er oberkörperfrei

mit Steinen und Flaschen im Bereich der Konstablerwache um sich warf.

Hinzugerufene Polizisten gingen auf den Störer zu und wollten ihn kontrollieren.

Doch auch dabei behielt der 39-Jähre seine aggressive Haltung bei und ging mit

erhobenen Fäusten auf die Beamten los. Er wurde zu Boden gebracht, wobei er

Widerstand leistete und zwei Polizisten leicht verletzte. Dies begleitete er

zudem mit wüsten Beleidigungen und Beschimpfungen.

Warum der 39-Jährige ein derartiges Verhalten an den Tag legte, lässt sich nur

vermuten. Bei ihm wurde noch eine geringe Menge Haschisch aufgefunden. Er wurde

zur Verhinderung weiterer Straftaten und Ausnüchterung polizeilich in Gewahrsam

genommen. Im Gewahrsam wurde ebenfalls eine Blutentnahme durchgeführt. Der

Beschuldigte steht nämlich zudem im Verdacht unter Drogeneinfluss ein Fahrrad

geführt zu haben, obwohl er hierzu nicht mehr sicher in der Lage war. Ihn

erwarten nun Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs, Beleidigung, unerlaubtem

BTM-Besitz sowie Trunkenheit im Straßenverkehr.

Frankfurt – A661: Vollsperrung auf der A661

Frankfurt (ots) – (di) Ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen sorgte am

gestrigen Mittag (18. Juli 2023) für eine zeitweise Vollsperrung der A661 und

Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Autobahn. Zwei Personen wurden verletzt und

zwei PKW mussten abgeschleppt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 43-jähriger Fahrer eines VW Passat die

Zufahrtsspur der Anschlussstelle Oberursel, um auf die A661 in Richtung

Egelsbach aufzufahren. Der VW-Fahrer wechselte dann in einem Zug von der

Autobahnauffahrt über den rechten Fahrstreifen auf die linke Fahrspur. Hierbei

übersah er offenbar einen von hinten herannahenden Audi SQ5. Der Der Audi-Fahrer

konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr mit einem deutlichen

Geschwindigkeitsüberschuss auf den VW auf.

Durch die Kollision gerieten beide Fahrzeuge ins Schleudern, wobei der VW gegen

einen auf gleicher Höhe fahrenden Kleinbus und anschließend in die

Mittelleitplanke prallte. Alle drei beteiligten Fahrzeuge kamen dann auf der

Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer des VW und der Fahrer des Audis wurden leicht

verletzt. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt

werden. Der Fahrer des Kleinbusses blieb unverletzt.

Die Autobahn sowie die Anschlussstelle Oberursel waren für die Dauer der

Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten circa 45 Minuten voll gesperrt, was zu

erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen führte.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Raubdelikt

Frankfurt (ots) – (di) Gestern (18. Juli 2023) überfielen zwei Täter frühmorgens

einen 26-Jährigen und beraubten ihn seiner Habseligkeiten. Ein Täter wurde

festgenommen, der zweite konnte unerkannt entkommen.

Der 26-jährige Geschädigte war in den frühen Morgenstunden zu Fuß auf der

Taunusstraße unterwegs, als er von zwei ihm unbekannten Männern angesprochen

wurde. Die zwei Männer schlugen zunächst auf den Geschädigten ein und setzten

mit Fußtritten nach. Als der 26-Jährige am Boden lag, stahlen sie ihm Bargeld

und sein Mobiltelefon. Mit den erbeuteten Gegenständen flüchteten sie vom

Tatort.

Aufgrund der Täterbeschreibung gelang es den Polizisten einen der Täter kurze

Zeit später in der Taunusstraße zu identifizieren. Der 35-jährige Wohnsitzlose

wurde festgenommen und in die Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert. Er

soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Das Raubgut konnte indes nicht

aufgefunden werden. Der zweite Täter, der nicht näher beschrieben werden konnte,

entkam.

Frankfurt – Bockenheim: Autos bei Mülltonnenbrand beschädigt

Frankfurt (ots) – (dr) In der Nacht zu Mittwoch (19.07.2023) kam es in der

Zeppelinallee zu einem Mülltonnenbrand, bei dem zudem zwei Fahrzeuge und eine

Garage beschädigt wurden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Gegen 0.50 Uhr ging beim Notruf eine Meldung über eine brennende Mülltonne ein,

sodass umgehend die Feuerwehr und mehrere Polizeistreifen zu der genannten

Örtlichkeit nach Bockenheim verlegten. Angekommen in der Zeppelinallee stellten

die Beamten einen Brand vor einer Garage fest, der bereits auf einen Pkw

überschlug. Neben diesem befand sich eine bereits ausgebrannte Mülltonne.

Eintreffende Feuerwehrkräfte löschten im weiteren Verlauf das in Vollbrand

stehende Fahrzeug. Durch die Hitzeentwicklung wurden jedoch noch ein weiterer

angrenzender Pkw, eine Hecke sowie die Garage in Mitleidenschaft gezogen.

Glücklicherweise kamen keine Personen zu Schaden. Der bei dem Brand entstandene

Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Das Brandkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur

Brandursache aufgenommen.

Frankfurt – Sachsenhausen: Fahrraddiebe festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Gestern Abend (18. Juli 2023) beobachteten Zeugen zwei

Fahrraddiebe, die sich in der Großen Rittergasse an einem Fahrradschloss zu

schaffen machten. Die Polizei nahm beide Täter fest.

Offenbar nutzten die zwei 35 und 51 Jahre alten Männer einen Sattel als

Hebelwerkzeug, um das Schloss des Rades zu knacken. Jedoch scheiterten sie bei

ihrem Vorhaben. Ein Zeuge behielt das Duo weiter im Blick und verständigte die

Polizei. Die in der Folge von dem aufmerksamen Mitteiler herangeführten Beamten

nahmen die beiden Männer fest und verbrachten sie auf ein Polizeirevier. Nach

Frankfurt am Main (ots)

Am Mittwochmorgen 19.7.2023 gegen 6:50 Uhr gab es mehrere Notrufe aus Frankfurt Ginnheim. Rauch und Hilferufe sollten aus einer Wohnung im vierten Obergeschoss dringen. Die Zentrale Leitstelle der Feuerwehr Frankfurt alarmierte die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst umgehend vor Ort. Durch Nachbarn wurden vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte erste Rettungsmaßnahmen eingeleitet und Personen aus der Wohnung bereits in Sicherheit gebracht. Die ersten Einsatzkräfte bestätigten die dunkle Rauchentwicklung. Aufgrund der vermuteten Personen in der Wohnung gingen drei Trupps der Feuerwehr unter schwerem Atemschutz zur Menschenrettung in die Brandwohnung im vierten Obergeschoss vor. Gleichzeitig wurden die Löschmaßnahmen mit einem Rohr eingeleitet und eine Ausbreitung des Feuers auf andere Hausteile verhindert. Aus der Brandwohnung verletzte sich eine erwachsene Person schwer, zwei Kinder erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung. Zwei helfende Nachbarn erlitten ebenso eine leichte Rauchgasvergiftung. Alle fünf Personen wurden durch den Rettungsdienst behandelt und für die weitere Versorgung in Kliniken gebracht. Der Brand in der Wohnung konnte schnell gelöscht werden, jedoch ist die Wohnung ausgebrannt. Die umliegenden Wohnungen wurden auf eine Rauchausbreitung kontrolliert. Feuerwehr und Rettungsdienst waren für den zweistündigen Einsatz mit ca. 50 Einsatzkräften tätig.

n sie auf ein Polizeirevier. Nach

Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten sie wieder auf

freien Fuß. Sie müssen sich nun wegen des versuchten Fahrraddiebstahls

verantworten.

