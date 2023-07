Landau (ots) – Nach einem sexuellen Übergriff auf eine 32-jährige Frau in der Nacht auf Samstag 15.07.2023 gegen 04:30 Uhr, sucht die Polizei nach Zeugen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge hielt sich die junge Frau in einem Hauseingang gegenüber einer Landauer Diskothek in der Xylanderstraße auf, als sie von einer bislang unbekannten männlichen Person unsittlich berührt wurde. Die Frau forderte die Person lautstark auf dies zu unterlassen.

Ein namentlich bekannter Zeuge wurde auf die Szene aufmerksam, woraufhin er den Täter ansprach und die Polizei verständigte. Noch vor Eintreffen der Polizei konnte sich der Täter unerkannt vom Tatort entfernen.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 180 cm groß und zwischen 25-30 Jahre alt. Er hatte dunkle, zerzauste Haare, einen 5 Tage-Bart, war normal gebaut und hatte einen dunklen Teint. Er trug ein weißes T-Shirt und eine kurze Hose. Zudem hatte er große Kopfhörer um den Hals.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 06341-287-0 mit der Kriminalinspektion Landau, oder einer anderen Polizeidienststelle, in Verbindung zu setzen. Hinweise auch per E-Mail unter kilandau.k2@polizei.rlp.de an die Polizei möglich.