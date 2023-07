Streitigkeiten führten zu Polizeieinsatz

Ludwigshafen-Mitte (ots) – In der Nacht zum 17.07.2023 gegen 00:40 Uhr, wurde der Polizei per Notruf eine Auseinandersetzung zwischen 4 Personen vor einer Gaststätte der Ludwigsstraße gemeldet. Vor Ort konnten die alarmierten Polizeikräfte einen 36-Jährigen antreffen, der angab dass er von mehreren Personen geschlagen und getreten wurde.

Der 36-Jährige hatte zuvor in der Gaststätte ein Hausverbot ausgesprochen bekommen, da er dort Drogen konsumieren wollte. Er kam jedoch nochmal zurück, da er seine Hausschlüssel verloren hatte. Die Gaststättenbetreiberin hatte ihren 16-jährigen Sohn zur Hilfe gerufen.

Der Sohn verständigte wiederum 2 Freunde im Alter von 14- und 16-Jahren. Zusammen griffen sie dann den 36-Jährigen an, als er zur Gaststätte zurück kehrte. Die Täter flüchteten zu Fuß nach der Tat.

Polizeibeamte konnten die Angreifer in der Nähe kontrollieren. Der 36-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt. Ein Krankenwagen brachte ihn in ein Krankenhaus. In der Gaststätte konnte eine geringe Menge Kokain sichergestellt werden, welche dem 36-Jährigen gehören soll.

Gegen ihn wird wegen des Verdachtes eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Die jugendlichen Angreifer wurden an ihre erziehungsberechtigen überstellt. Gegen sie wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Prügel wegen Drogen

Ludwigshafen (ots) – Am 16.07.2023 gegen 05:30 Uhr, meldeten Zeugen eine Schlägerei zwischen mehreren Jugendlichen am Berliner Platz. Einige Täter wären bereits in Richtung Rhein geflüchtet. Die alarmierten Polizeikräfte konnten 3 Heranwachsende im Alter von 18 (2x) und 19 Jahren verfolgen und kontrollieren.

Die Täter sollen zuvor eine 22-Jährige nach Drogen gefragt haben, als sie dies verneinte, kam es zum Streitgespräch. Im späteren Verlauf wurde die 22-Jährige durch die Täter und das Wegtreten der Beine zu Boden gebracht und auf sie eingetreten.

Die 22-Jährige wurde leicht verletzt.

Bei der Kontrolle der Täter konnten die Polizeikräfte bei einem 18- und beim 19-Jährigen eine geringe Menge Marihuana sicherstellen. Die Angreifer erhielten einen Platzverweis und müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung und zwei von ihnen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Gleich zwei Auseinandersetzungen

Ludwigshafen-Mitte (ots) … gab es am 16.07.2023 zwischen 19:25-20 Uhr auf einem Kinderspielplatz in der Bürgermeister-Kutterer-Straße. Über Notruf wurde der Polizei gegen 19:25 Uhr eine Körperverletzung gemeldet. Die Örtlichkeit wurde deshalb durch mehrere Polizeikräfte angefahren. Die Situation war trotz gut besuchtem Spielplatz ruhig.

Nach kurzer Zeit meldete sich ein 13-Jähriger welcher angab, von 4 jungen Männern beschuldigten worden zu sein, eine Tiefgarage in der Dammstraße verunreinigt zu haben, was er nicht noch einmal machen solle. Drei der jungen Männer im Alter von 17, 19 und 17 Jahren schlugen ihm anschließend nacheinander mit der flachen Hand ins Gesicht.

Der 13-Jährige wurde nach Klärung des Sachverhalts seiner Mutter übergeben. Die Männer, die zuvor einer Personenkontrolle unterzogen wurden, erhielten einen Platzverweis.

Noch bevor die Männer dem Platzverweis nachkommen konnten, erschien die 46-jährige Mutter einer 10-Jährigen an der Örtlichkeit, riss die Beifahrertür des Autos der 4 jungen Männer auf und beschuldigte diese lautstark, ihre Tochter verbal angegangen zu haben.

Um eine körperliche Auseinandersetzung zu verhindern, mussten Polizeikräfte die Mutter gleich 2x vom Auto entfernen, hierbei fiel die Frau zu Boden und verletzte sich leicht. Die 10-Jährige gab an, mit einem der Männer in ein Streitgespräch geraten zu sein, woraufhin sie weinend zur ihrer Mutter ging.

Da sich die Mutter kaum beruhigen ließ, wurde ihr auch ein Platzverweis erteilt.

Mehrere Verstöße bei Rollerkontrollen

Ludwigshafen-Oppau (ots) – In der Nacht auf Montag 17.07.2023 kontrollierten Polizeikräfte gegen 23 Uhr in der Bürgermeister-Trupp-Straße den 24-jährigen Fahrer eines Rollers. Der Mann war zuvor aufgefallen, da an seinem Roller kein Versicherungskennzeichen angebracht war und sein Sozius keinen Helm trug.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Roller nicht versichert ist und der 24-Jährige nicht über die nötige Fahrerlaubnis verfügt. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Gegen den 23-jährigen Sozius wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen die Helmpflicht eingeleitet.

Gegen 01:40 Uhr wurde ein 19-jähriger Fahrer eines E-Scooters in der Rohrlachstraße kontrolliert. Im Zuge der Kontrolle räumte der Teenager den Konsum von Cannabis ein. Er wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall auf der B9 in der Rushhour

Feuerwehr Ludwigshafen (ots)-(BS) – Am 17.07.2023 um 15:44 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall auf die B9 gerufen. Die Einsatzstelle befand sich auf der B9, in Fahrtrichtung Speyer, zwischen dem „Autobahnkreuz Oggersheim“ und dem „Autobahndreieck Ludwigshafen“. Beim Eintreffen fand die Feuerwehr einen Verkehrsunfall vor, bei dem insgesamt 3 Pkw und ein Lkw beteiligt waren.

Eine Person wurde durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr aus ihrem Pkw mit Hilfe hydraulischem Rettungsgerät befreit und dem Rettungsdienst übergeben. 3 Personen, darunter die von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreite Person, wurden nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Während der Einsatzmaßnahmen wurde die B9 zeitweise voll gesperrt, so dass es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 27 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Ruchheim, der Rettungsdienst mit 4 Fahrzeugen und einem Rettungshubschrauber, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst und der Leitende Notarzt sowie die Polizei.