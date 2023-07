Kaiserslautern – Besucher der Gartenschau Kaiserslautern genießen am Samstag, 22. Juli 2023 ab 18.00 Uhr, das italienische „La dolce Vita“ mit musikalischen und kulinarischen Leckerbissen.

Italienische Delikatessen haben die Gebrüder Kraus aus Otterberg, die Gastronomie Kaiserberg und die mobile Pizzeria von Da Giuseppe im Gepäck: Steinpilz-Ravioli mit brauner Butter, Nudeln aus dem Parmesanlaib und original italienische Pizza entführen den Gaumen nach Italien. Die Weinbar und Vinothek Cuvée serviert dazu ausgewählte italienische Weine wie Lugana und Pinot Grigio, oder Limoncello Spritz, sowie Bier von Peroni.

Die italienisch-internationale Musikgruppe Senza Limiti verwöhnt die Ohren dabei auch musikalisch: Melancholie trifft auf Dolce Vita oder Spaghetti mit einem schönen Vino rosso. So oder ähnlich interpretieren Senza Limiti die Welt der Musik. Eines der auffälligsten Merkmale dieser Band, sind die einzigartigen Charakteren, die den Pop und Rock wieder zum Leben erwecken. Bekannte Songs wie „Azzurro“ von Adriano Celentano oder „Serenata Rap“ von Jovanotti aber auch internationale Hits wie „Long train running“ und „Sex on Fire“ kleidet die Band in ein neues Gewand. Durch ihren Enthusiasmus an der Musik und ein stetig wachsendes Repertoire stellen die Band-Mitglieder eines sicher: der Spaß steht immer im Vordergrund. Entertainment ist für Senza Limiti schon fast eine Selbstverständlichkeit. Und das macht diese Band so einzigartig.