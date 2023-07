Wattenheim: Brand eines LKW auf der A6

Wattenheim (ots) – Am 11.07.2023 um 01:44 Uhr geriet ein LKW mit Anhänger auf der A6 an der Abfahrt Wattenheim in Vollbrand.

Der Fahrer bemerkte sein brennendes Fahrzeug rechtzeitig und konnte sich aus der Fahrerkabine retten. Für die Dauer der Lösch- und Aufräumarbeiten muss die A6 in Fahrtrichtung Kaiserslautern ab der Anschlussstelle Grünstadt weiterhin voll gesperrt bleiben.

Neben der Polizei ist die Autobahnmeisterei Wattenheim sowie starke Kräfte der Feuerwehr aus umliegenden Wehreinheiten im Einsatz.