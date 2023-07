Garage aufgebohrt und Motorrad entwendet, Bad Camberg, Hohenfeldstraße, Donnerstag, 06.07.2023, 21:00 Uhr bis Freitag, 07.07.2023, 16:00 Uhr

(fh)In der Hohenfeldstraße in Bad Camberg wurde vergangene Woche eine Garage aufgebrochen und ein hochwertiges Motorrad gestohlen. Am Freitagmorgen musste ein Bewohner eines dortigen Mehrfamilienhauses feststellen, dass Unbekannte zwischen Donnerstag- und Freitagnachmittag seine Garage aufgebohrt und eine darin aufbewahrte KTM-Maschine entwendet hatten. An dem orange / weißen Zweirad im Wert von knapp 4.000 Euro war vor der Tat das amtliche Kennzeichen „LM-JM 58“ angebracht gewesen.

Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt und nimmt Hinweise zu dem Diebstahl unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Opferstock aufgebrochen,

Dornburg, Blasiusberg, Sonntag, 02.07.2023, 10:00 Uhr bis Samstag, 08.07.2023, 09:00 Uhr

(he)Im Verlauf der vergangenen Woche brachen Unbekannte in Dornburg in der St.Blasiuskapelle den Opferstock auf und verursachten einen Gesamtschaden von mehreren hundert Euro. Nachdem bereits am Freitagnachmittag festgestellt worden war, dass man versucht hatte den Opferstock aufzubrechen, stellte man dann am Samstagmorgen gegen 09:00 Uhr fest, dass es dem oder den Tätern nun gelungen war. Im Zeitraum von Freitag, 07.07.2023, 17:20 Uhr bis zum darauffolgenden Morgen wurde der Opferstock nun tatsächlich gewaltsam geöffnet und die darin befindlichen Spenden gestohlen. Die Polizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06431) 9140-0 um Hinweise.

E-Scooter gestohlen,

Diez, Industriestraße, Freitag, 07.07.2023, 12:00 Uhr bis 12:30 Uhr

(he)Am Freitagmittag wurde in der Industriestraße in Diez ein E-Roller im Wert von circa 600 Euro entwendet. Der Roller war im Bereich eines Firmengeländes abgestellt und wurde um 12:00 Uhr noch gesehen. Gegen 12:30 Uhr war er dann verschwunden. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Limburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06431) 9140-0 um Hinweise zu dem Diebstahl.

Einbrecher klettern auf Fensterbank von Klinikgebäude, Weilmünster, Weilstraße, Montag, 10.07.2023, 04:20 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag haben Unbekannte versucht, in ein ehemaliges Bürogebäude einer Klinik in Weilmünster einzubrechen. Gegen 04:20 Uhr kletterten die Täter auf eine Fensterbank eines Nebengebäudes in der Weilstraße, schoben dann einen Rollladen nach oben und schlugen die dahinterliegende Scheibe mit einem Stein ein. So gelang es ihnen das Fenster zu öffnen, nicht aber in das Klinikgebäude einzusteigen. Hier machte ihnen offenbar die Alarmanlage einen Strich durch die Rechnung, welche auslöste und den oder die Einbrecher so in die Flucht schlug. Am Fenster entstand ein Sachschaden von knapp 750 Euro.

Die Kriminalpolizei in Limburg erbittet Hinweise zum Einbruch unter der Telefonnummer (06431) 9140-0.

Wohnungseinbrecher unterwegs,

Hadamar, Hammelburg, Freitag, 30.06.2023, bis Freitag, 07.07.2023,

(fh)In den vergangenen Woche haben sich Einbrecher an einem Wohnhaus in Hadamar zu schaffen gemacht. Während der Abwesenheit der Hausbewohner zwischen dem 30.06. und dem 07.07.2023 betraten der oder die Täter das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Straße „Hammelburg“ und versuchten die Eingangstür aufzubrechen. Der Versuch schlug fehl, sodass die Einbrecher unverrichteter Dinge die Flucht antraten. Den Sachschaden an der Tür schätzt die Polizei auf knapp 500 Euro.

Die Kriminalpolizei in Limburg erbittet Hinweise zum Einbruch unter der Telefonnummer (06431) 9140-0.

Poller fährt hoch – Autofahrerin leicht verletzt, Weilburg, Marktstraße, Samstag, 08.07.2023, 14:30 Uhr

(fh)Am Wochenende ist eine Autofahrerin mit einem hochfahrenden Poller vor der Weilburger Altstadt zusammengestoßen und hat sich dabei leicht verletzt. Gegen 14:30 Uhr fuhr ein Anwohner in die Markststraße ein, nachdem er zuvor einen dort installierten Poller mit einer Fernbedienung heruntergefahren hatte. Kurz darauf bog eine 77 Jahre alte Frau aus Mengerskirchen von der Mauerstraße in die Marktstraße und beabsichtigte auch durch die nun offene Durchfahrt in Richtung Markplatz zu fahren. Just in diesem Moment fuhr der Poller wieder nach oben, sodass die Frau mit ihrem Fiat 500 gegen diesen Stieß. Hierbei wurde der Pkw im Bereich der Fahrzeugfront stark in Mitleidenschaft gezogen und die Mengerskirchenerin leicht verletzt. Eine Behandlung war vor Ort nicht von Nöten. Eine 78-jährige Beifahrerin blieb unverletzt. Der Sachschaden an dem nicht mehr fahrbereiten Pkw wird auf knapp 7.000 Euro geschätzt.

Meldungen vom Wochenende

Motorradfahrer kollidiert mit Katze

65597 Hünfelden, Landesstraße 3277 von Ohren in Richtung Kirberg, Samstag, 08.07.2023, 11:39 Uhr

Am Samstagmittag ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der L3277 leicht verletzt worden. Der 59-Jährige war mit einer Harley-Davidson unterwegs, als ihm plötzlich eine Katze vor das Motorrad lief und er die Kontrolle verlor und stürzte. Der 59-Jährige musste mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 2.000 EUR.

Diebstahl von elektrischem Krankenfahrstuhl

65551 Limburg-Lindenholzhausen, Am Alten Sportplatz 9, Freitag, 07.07.2023, 21:00 Uhr bis Samstag, 08.07.2023, 07:00 Uhr

Unbekannte entwendeten den silberfarbenen, elektr. Krankenfahrstuhl des Geschädigten, welcher über Nacht zum Laden der Akkus im rückwärtigen Bereich des Seniorenwohnheims im Außenbereich abgestellt war. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Limburg unter der 06431-91400.

Unfallflucht in Elz

65604 Elz, Kreisstraße 346, Niedererbach in Fahrtrichtung Elz, Samstag, 08.07.2023, 15:18 Uhr

Der 59-Jährige Motorradfahrer befuhr die K 346 aus Fahrtrichtung Niedererbach kommend in Fahrtrichtung Elz. Kurz vor dem Forsthaus kam dem Motorradfahrer ein Fahrzeug auf seiner Fahrspur entgegen. Er musste ausweichen und fuhr mit seiner Maschine in den Graben. Dort kam er zu Fall und verletzte sich schwer. Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen blauen PKW gehandelt haben. Er kam seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nach und entfernte sich von der Unfallstelle. Die Ermittlungsgruppe der Limburger Polizei ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Diebstahl von E-Scooter und Kärcher

65594 Runkel-Wirbelau, Lindenstraße 16, Freitag, 07.07.2023, 19:00 Uhr bis Samstag, 08.07.2023, 13:00 Uhr Unbekannte entwendeten einen E-Scooter und einen Kärcher-Hochdruckreiniger aus der unverschlossenen Garage des Geschädigten. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1.000 EURO. Die Polizei in Weilburg ermittelt wegen Diebstahl und erbittet Hinweise unter der Rufnummer 06471/9386-0.

Unfallflucht in Niedershausen

35792 Löhnberg-Niedershausen, Löhnberger Straße 3, So. 09.07.2023, 00:03 Uhr

Der 58-Jährige Fahrzeugführer befuhr mit seinem weißen Audi A4 die Löhnberger Straße in Niedershausen in Richtung Löhnberg. Ausgangs einer Rechtskurve parkte der Unfallverursacher zunächst am rechten Fahrbahnrand. Als er mit seinem Audi fast komplett an dem stehenden Pkw vorbeigefahren war, fuhr der geparkte Pkw plötzlich vom Fahrbahnrand an und touchierte das Fahrzeug an der rechten hinteren Fahrzeugseite. Anschließend fuhr das Fahrzeug noch einmal von hinten auf den Audi auf.

Beide Fahrzeuge hielten anschließend kurz an, bevor der Unfallverursacher sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Die Ermittlungsgruppe der Weilburger Polizei ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht und bittet unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 um Hinweise.

Unfallflucht in Runkel

65594 Runkel, Großmannswiese 2a, Freitag, 07.07.2023, 12:45 Uhr bis 14:00 Uhr

Die Geschädigte hatte ihren grünen Audi A4 ordnungsgemäß auf einem Parkplatz des Rewe-Marktes geparkt. Eine bisher unbekannte Person fuhr mit ihrem Fahrzeug gegen die Beifahrerseite des geparkten Pkws. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1400,-EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431/9140-0 in Verbindung zu setzen.

Gefährliche Körperverletzung in Limburg

65549 Limburg, Grabenstraße 54, Samstag, 08.07.2023, 03:11 Uhr

Mehrere Personen schlugen und traten auf zumindest zwei Geschädigte ein. Nach der Tat flüchteten die Täter und durch eine Zeugin konnte die Fluchtrichtung angegeben werden. Ein Schläger konnte danach durch eine Streife im Nahbereich festgenommen werden. Dieser wurde mit zur Dienststelle genommen und es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die anderen beteiligten Personen befanden sich nicht mehr vor Ort.

Geschädigte, Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431/9140-0 in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht in Hadamar

65589 Hadamar, Neue Chaussee 4, Freitag, 07.07.2023, 23:00 Uhr bis Samstag, 08.07.2023, 02:30 Uhr

Der Geschädigte parkte seinen schwarzen Skoda Fabia in der neuen Chaussee in Höhe der Hausnummer 4. Der Unfallverursacher stieß vermutlich beim Vorbeifahren mit seinem Außenspiegel gegen den Außenspiegel des geparkten Pkw. Der Verursacher kam seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nach und entfernte sich von der Unfallstelle

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431/9140-0 in Verbindung zu setzen