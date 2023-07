Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Kassierer beim Bezahlen ausgetrickst, Bad Homburg, Louisenstraße, 08.07.2023, 16.20 Uhr

(pl)Am Samstagnachmittag haben zwei Betrüger den Kassierer eines Elektrogeschäftes in der Louisenstraße in Bad Homburg ausgetrickst und nicht den vollen Preis für die erworbene Ware bezahlt. Das Duo erschien gegen 16.20 Uhr mit einer Spielkonsole und Kopfhörern an der Kasse. Während des anschließenden Bezahlvorgangs gelang es den Tätern, einen Teil des zuvor ausgehändigten Geldes unbemerkt verschwinden zu lassen. Ohne den Betrug bemerkt zu haben, beendete der Kassierer den Bezahlvorgang und die beiden Täter verließen mit der Ware das Geschäft in Richtung Rathausplatz. Einer der beiden Männer soll ca. 30-40 Jahre alt gewesen sein und eine untersetzte Statur, schwarze Haare sowie einen schwarzen Kinnbart gehabt haben. Getragen habe er ein rotes T-Shirt mit Aufschrift „Hugo“, eine silberne Halskette, eine silberne Sonnenbrille und eine blaue Armschiene. Der Komplize wurde als 25-35 Jahre alt, mit einer normalen Statur, schwarzen Haaren und einem schwarzen Vollbart beschrieben. Er sei mit einem weißen T-Shirt mit dunklem Logo auf der Brust und einer silbernen Sonnenbrille bekleidet gewesen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter (06172) 120-0 Hinweise entgegen.

Schulgebäude mit Farbe beschmiert,

Königstein, Schneidhain, Rossertstraße, 06.07.2023, 17.00 Uhr bis 07.07.2023, 07.30 Uhr

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen in der Rossertstraße in Königstein-Schneidhain die Fassade eines Schulgebäudes mit Graffiti besprüht. Der durch die Farbschmierereien angerichtete Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Telefonnummer (06174) 9266-0 entgegen.

Betrügerei auf Verkaufsportalen im Internet, Königstein, 25.06.2023

(da)Betrüger haben es weiterhin auf Ihre Bankdaten abgesehen. Mittlerweile kommt es vermehrt zu Vorfällen, bei denen die Betrüger sich Verkaufsportale oder Tauschbörsen im Internet zunutze machen. So auch in den vergangenen Tagen in Königstein. Hier bot ein 36-Jähriger auf einer Verkaufsplattform eine Tasche zum Verkauf an. Nun meldeten sich die Betrüger bei ihm und täuschten ein Kaufinteresse vor. Das Vorgehen ist mittlerweile auf vielen Portalen das Gleiche. Die vermeintlichen Interessenten schicken der Verkäuferin bzw. dem Verkäufer eine Mail mit einem Link. Dieser Link leitet Sie nun zu einem vermeintlichen Internetauftritt Ihrer Bank oder des Verkaufsportals weiter. Tatsächlich ist es aber eine verfälschte, täuschendecht wirkende sogenannte „Phishing“-Seite, über die die Betrüger an Ihre Bankdaten gelangen wollen. Sind die Kreditkartendaten oder gar Zugangsdaten zum Online Banking eingegeben, haben die Betrüger leichtes Spiel und Zugriff auf Ihr Erspartes. So auch im konkreten Fall in Königstein. Hier hoben die Betrüger in mehreren Abbuchungen über 700EUR vom Konto des Betrogenen ab. Die Polizei rät hier ausdrücklich, niemals Zugriffsdaten oder Daten Ihrer Kreditkarten auf solchen verlinkten Internetseiten einzugeben. Nutzen Sie immer die Ihnen vertrauten Möglichkeiten Ihres Geldinstituts bzw. Bezahldienstes oder die offiziellen Bezahlmöglichkeiten der Verkaufsportale.

Trickbetrüger in Usingen festgenommen, Usingen, B456, Samstag, 08.07.2023, 16:50 Uhr

(da)Dank der Aufmerksamkeit eines Usinger Bürgers konnte am Wochenende ein Trickbetrüger festgenommen werden. Dem 24-Jährigen fiel am Freitag und Samstag ein Mann auf der B456 auf. Im Sinne einer möglichen Notlage hielt der Mann mit seinem PKW an beiden Tagen am Fahrbahnrand der Bundesstraße und winkte vorbeifahrenden PKW zu, um so sie zum Anhalten zu bewegen. Im weiteren Verlauf soll der Mann Anhaltende dann um Bargeld gebeten haben, da sein PKW über kein Benzin mehr verfüge. Nun informierte der 24-jährige Usinger die Polizei. Diese traf den „Hilfesuchenden“ samt „Pannenfahrzeug“ an. Eine Überprüfung seiner Person ergab, dass er bereits einschlägig wegen gleichgelagerter Betrugsdelikte polizeilich bekannt ist. Somit konnte er nicht mit seinem tatsächlich vollfunktionsfähigen PKW davonfahren, sondern wurde festgenommen und zwecks weiterer Maßnahmen zur Polizeistation Usingen gebracht. Es ist eine geläufige Masche, mit dem Fahrzeug eine Panne oder Spritmangel vorzutäuschen und so hilfsbereite Menschen dazu zu bringen, Geld auszuleihen, welches dann natürlich nie zurückgezahlt wird. Daher bittet die Polizei um Kontaktaufnahme, falls der Mann vor Eintreffen der Streife bereits mit der Masche erfolgreich war oder zumindest Fahrzeuge zum Anhalten gebracht hatte. Hinweise werden unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegengenommen.

Meldungen vom Wochenende

+++ Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person +++

Hochtaunuskreis

Unfallort: L3041 zwischen Schmitten-Brombach und Neu-Anspach Unfallzeit: Sonntag, 09.07.2023, 19:08 Uhr

Am Sonntag, den 09.07.2023, kam es gegen 19:08 Uhr auf der L3041 zwischen Schmitten-Brombach und Neu-Anspach zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Ein 54 Jahre alter Bad Homburger befuhr mit einem Fahrrad die L3041 in Richtung Neu-Anspach. Ein 26 Jahre alter Schmittener befuhr mit einem Peugeot die L3041 in gleicher Richtung und beabsichtigte den Radfahrer zu überholen. Beim Überholvorgang kam es aus bislang noch ungeklärten Gründen zu einer Kollision zwischen dem PKW und dem Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer wurde bei dem Verkehrsunfall tödlich verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle.

Die L3041 ist aktuell an der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Ein Gutachter wurde beauftragt den Unfallhergang zu rekonstruieren.

Aufmerksamer Zeuge verhindert Einbruch in Wasserhaus: Täterfestnahme

Tatzeit: Samstag, 08.07.2023, 19:00 Uhr

Tatort: 61462 Königstein, Bangertweg

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete zwei männliche Personen, die versuchten, die Tür zu einem Wasserhochbehälter aufzubrechen. Als die Täter den Zeugen bemerkten, flüchteten sie zunächst. Der Zeuge nahm die Verfolgung auf und setzte einen Notruf ab. Während einer der Täter vom Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden konnte, nahm wenig später eine weitere Streife den zweiten Täter fest. Da es sich bei den Tätern um Jugendliche handelte, wurden die Eltern verständigt, welche sie nach den polizeilichen Maßnahmen von der Polizeistation abholten. Was die Beiden in dem Hochbehälter vorhatten, verrieten sie der Polizei allerdings nicht.

Mehrfacher Diebstahl von Kies eines Grabes

Tatzeitraum: Dienstag, 28.02.2023 bis Freitag, 07.07.2023 Tatort: 61476 Kronberg im Taunus, Friedhof Oberhöchstadt

Wiederholt suchten Unbekannte ein Grab des Friedhofs in Oberhöchstadt auf und entwendeten von diesem insgesamt ca. 500 Kg Marmorkies im Wert von über 340 Euro. Die Polizei bitte mögliche Zeugen, sich bei der Polizeistation Königstein zu melden: 06174 / 92660.

Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer

Unfallzeitzeitpunkt: Samstag, 08.07.2023, 11:32 Uhr Unfallort: Frankfurter Straße, 61476 Kronberg im Taunus

Der Unfallverursacher befuhr mit seinem Mercedes die Frankfurter Straße in Richtung Hainstraße. Kurz vor dem Berliner Platz wollte der 44-Jährige Pkw-Fahrer wenden und übersah dabei einen entgegenkommenden Motorroller. Der 29-jährige Rollerfahrer konnte nicht mehr ausweichen, stieß mit dem Mercedes zusammen und stürzte zu Boden. Durch die alarmierte Rettungswagenbesatzung wurde der Rollerfahrer erstversorgt und mit Verdacht einer Armfraktur ins Krankenhaus transportiert. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 5500 Euro.

Straftaten:

Schwere Körperverletzung auf der Stierstädter Kerb

Oberursel-Stierstadt, Platanenstraße, Festplatz Samstag, 08.07.2023, 01:31 Uhr

Am frühen Samstagmorgen entbrannte auf der Stierstädter Kerb in Oberursel ein Streit zwischen mehreren Beteiligten. Im Rahmen dieses Streits zog ein 17-Jähriger eine Reizstoffwaffe und schoss dem 25-Jährigen Geschädigten aus kurzer Distanz in das Gesicht. Der Geschädigte erlitt hierbei erhebliche Verletzungen am Auge.

Der Schütze flüchtete fußläufig und konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich festgenommen werden.

Raub

Oberursel-Stierstadt, Kurmainzer Straße

Donnerstag, 06.07.2023 23:00 Uhr

Am späten Donnerstagabend lief die Geschädigte auf dem Fußweg vom S-Bahnhof Weißkirchen/Steinbach kommend in Richtung Steinbach. Von hinten näherten sich zwei männliche, ca. 1,90m große Personen, die der Geschädigten ihr Mobiltelefon aus der Hand, sowie die um den Körper getragene Umhängetasche entrissen. Beide Personen flüchteten anschließend fußläufig in Richtung Steinbach.

Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Personen, die im genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06172 / 120 – 0 zu melden.

Sachbeschädigung durch Feuer

Oberursel-Bommersheim, Karl-Herrmann-Flach-Straße 52, Außenstelle der Feldbergschule Samstag, 08.07.2023, 21:21 Uhr

Drei unbekannte Täter setzten vermutlich mittels eines Brandbeschleunigers einen, neben dem Schulgebäude der Außenstelle der Feldbergschule stehenden, Rasenmäher in Brand. Durch das Feuer wurden der Rasenmäher zerstört und die Gebäudefassade in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 20.000EUR geschätzt.

Ein Zeuge konnte die drei flüchtigen Personen beobachten. Während sich zwei fußläufig vom Tatort entfernten, sei der dritte, ca. 22-24 Jahre alte Tatverdächtige auf einem Lastenfahrrad mit vorne angebautem Korb davongeradelt. Nähere Täterbeschreibungen liegen aktuell nicht vor.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Oberursel, Zimmersmühlenweg

Samstag, 08.07.2023, 01:05 Uhr

Am frühen Samstagmorgen fiel einer Streife der Polizeistation Oberursel ein PKW auf, der augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr und hierbei teilweise in den Gegenverkehr geriet. Das Fahrzeug wurde einer Kontrolle unterzogen. Der 23-Jährige Oberurseler Fahrzeugführer war wahrnehmbar alkoholisiert, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,71 Promille. Der Fahrzeugführer wurde auf die Polizeistation nach Oberursel verbracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Oberursel, Am Urseler Weg

Donnerstag, 06.07.2023 16:00 Uhr bis Freitag, 07.07.2023, 08:45 Uhr

Im oben genannten Zeitraum wurde das am Fahrbahnrand abgestellte Fahrzeug des Anzeigenerstatters durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt, der Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern.

Hinweise bezüglich des Unfalls werden an die Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171 6240-0 erbeten.