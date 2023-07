Neustadt: Flächenbrände

Neustadt an der Weinstraße – Kurz vor 20:30 Uhr am Donnerstagabend, 06.07.2023, rückte die Stadtmitte 1 (Löschzug 1, Löschgruppe Haardt) zu einem Brandeinsatz in die Adolf-Kolping-Straße aus. Vor dem Speyerbach brannte eine Fläche von ca. einem halben Quadratmeter, welche schnell abgelöscht wurde.

Eine weitere Brandstelle befand sich zwischen dem Reh- und Speyerbach. Hier stand eine Fläche von ca. zwanzig Quadratmeter in Brand. Während der Löschmaßnahmen wurden der Feuerwehr zwei weitere Brandstellen in der Umgebung gemeldet. In der Merowingerstraße brannten Papierwertstoffe in einem 1100 Liter Müllbehälter und in der parallel verlaufenden Roßlaufstraße brannte ebenfalls ein Müllbehälter. Die Brände konnten von der Feuerwehr zügig abgelöscht werden. Während den Löschmaßnahmen bemerkten die Einsatzkräfte eine Qualmentwicklung gegenüber dem Tierheim. Hier hatte ein Wohnungsloser ein Feuer zum Zubereiten seines Essens entzündet. Aufgrund der anhaltenden Wetterlage löschte die Feuerwehr den Kleinbrand umgehend ab. Eine weitere Brandstelle in der Adolf-Kolping-Straße Richtung Bundesstraße 39 bestätigte sich zum Glück nicht. Alle Brände scheinen vermutlich vorsätzlich herbeigeführt worden sein.

In dem einstündigen Einsatz standen 22 Einsatzkräfte mit sieben Fahrzeugen und eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei.

Ein weiterer Flächenbrand groß wurde der Einsatzzentrale der Feuerwehr Neustadt gegen 21:30 Uhr an der Landstraße 519 von Neustadt-Mußbach Richtung Meckenheim gemeldet. Zusätzlich zu den alarmierten Einsatzkräften des Ausrückebereich Neustadt-Nord (Löschzug Mußbach, Löschgruppe Gimmeldinegn und Königsbach) eilten die auf der Rückfahrt befindlichen Kräfte der Stadtmitte 1 zu der neuen Einsatzstelle. Die anrückenden Einsatzkräfte konnten auf Sicht anfahren, da ihnen eine Rauichsäule den Weg zeigte. In der Linkskurve kurz vor der Ortseinfahrt von Meckenheim brannte auf einem rund 200 Quadratmeter großen Gartengrundstück gelagerte Stroh- und Heuballen. Da sich die Einsatzstelle auf Meckenheimer Gemarkung befand, ließ der Einsatzleiter die Feuerwehr Meckenheim über die Feuerwehreinsatzzentrale nachalarmieren. Mit sieben handgeführten Strahlrohren konnte der Brand unter Kontrolle und ein weiteres ausbreiten verhindert werden. Die Wasserversorgung stellten die Wehren über einen Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen aus Meckenheim sicher. Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich aufwendig. Hierfür mussten die Ballen auseinandergezogen und immer wieder abgelöscht werden. Dazu setzte die Feuerwehr Netzmittel ein, damit das Löschwasser besser eindringen kann. Diese Nachlöscharbeiten zogen sich bis nach 23:30 Uhr hin. Für die Dauer des Feuerwehreinsatzes musste die Landstraße komplett für den Fahrzeugverkehr gesperrt bleiben. Während des laufenden Einsatzes meldete eine Passantin, dass ca. 100 Meter von der Einsatzstelle entfernt sich eine weitere Brandstelle befindet. Ein freies Löschfahrzeug fuhr umgehend die Örtlichkeit an. Vor Ort kokelte ein von einer Ladung verlorener Strohrundballen vor sich hin. Der Kleinbrand konnte mit dem mitgeführten Löschwasser in kurzer Zeit abgelöscht werden. Zur Brandursache und des entstandenen Sachschadens können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Im Einsatz standen die Feuerwehr Meckenheim sowie die Feuerwehr Neustadt mit insgesamt 55 Einsatzkräften und 15 Einsatzfahrzeugen zusammen mit einer Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Haßloch.

Information der Polizei:

Neustadt an der Weinstraße – Am 06.07.2023 gegen 20:36 Uhr wurde hiesiger Dienststelle durch mehrere Passanten gemeldet, dass es in der Adolf-Kolping-Straße, in der Merowingerstraße, sowie in der Roßlaufstraße in 67433 Neustadt/W. brennen würde. Hierbei haben teils kleinere Grünflächen, sowie Mülleimer und abgestellte Plastikmüllsäcke in Brand gestanden. Die Brände konnte allesamt durch die hinzugezogene Feuerwehr schnell gelöscht werden. Ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude und Waldbereiche konnte ausgeschlossen werden. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten durch Beamte der hiesigen Dienststelle letztlich zwei männliche, sowie eine weibliche Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme konnte eruiert werden, dass die Tatverdächtigen die Grünflächen, sowie die Müllbehälter und den Plastikmüll mittels Feuerzeugen angezündet haben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in der hiesigen Dienststelle wurden die Personen entlassen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Neustadt/W. in Verbindung zu setzen.