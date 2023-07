Haßloch: Leisböhlglühen am 14. Oktober 2023 in der Weinlage “Haßlocher Leisböhl“

Haßloch – Vor 13 Jahren, im März 2010, fand in der Weinlage “Haßlocher Leisböhl“ das erste und bislang einzige „Leisböhlglühen“ statt. Das Event wurde damals mit Begeisterung angenommen und blieb bis heute in guter Erinnerung. Der Verein „Leisböhler WeinKultur Haßloch e.V.“ wird am Samstag, 14.10.2023, ab 16:00 Uhr dieses Event wieder aufleben lassen.

Die Weinlage wird sich bei Dämmerung in ein Lichtermeer verwandeln. An den Weinständen der Leisböhlwinzer Braun/Meckenheim, Grundhof/Meckenheim, Weinland Meckenheim sowie Weinland Königsbach-Neustadt können die verschiedensten Weine, verkostet und erworben werden.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Natürlich kann auch eine Weinschorle oder alkoholfreies getrunken werden.

Umrahmt wird das Programm von Live-Musik.

Tickets sind im Online-Shop auf der Internetseite des Vereins www.weinkultur-hassloch.de ab sofort erhältlich. Der Ticketpreis inkl. einem hochwertigen Weinglas und 4 Weinproben an den Weinständen beträgt 12€. Es stehen 600 Tickets zur Verfügung.