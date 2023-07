Main-Taunus: Die Polizei-News

Fahrradcodieraktion in Eschborn – Jetzt anmelden!

Hofheim (ots)

Fahrradcodieraktion in Eschborn – Jetzt anmelden! Eschborn, Hauptstraße 300 Samstag, 15.07.2023 11:00 bis 17:00 Uhr

Die Polizei bietet in Kooperation mit dem Präventionsrat der Stadt Eschborn am Samstag, dem 15.07.2023 zwischen 11 und 17 Uhr auf dem Gelände der Polizeistation Eschborn, Hauptstraße 300, Fahrradcodierungen an.

Das Angebot ist kostenlos. Für das Fahrrad muss lediglich ein Kaufbeleg oder sonstiger Eigentumsnachweis vorgelegt werden. Bei der Codierung wird eine Nummer in den Rahmen des Fahrrades eingeschlagen. Das Codieren von Carbonrahmen oder anderen speziellen Rahmen (beispielsweise Leichtbaurahmen) ist daher aufgrund der Materialeigenschaften leider nicht möglich.

Ziel der gemeinsamen Aktion von Präventionsrat und Polizei ist es, Fahrraddiebstählen vorzubeugen. Ein codiertes Fahrrad ist für Diebe unattraktiv. Sollte es nach einem Diebstahl aufgefunden werden, ist eine schnelle Zuordnung zu dem rechtmäßigen Eigentümer oder der Eigentümerin möglich.

Aus organisatorischen Gründen ist eine vorherige Anmeldung per E-Mail an Pst.Eschborn.PPWH@polizei.hessen.de mit dem Betreff „Fahrradcodierung 15.07.“ notwendig. Sie erhalten dann die notwendigen Formulare sowie eine genaue Terminzuweisung. Aufgrund der begrenzten Kapazitäten werden die Termine in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben. Anmeldeschluss ist der 14.07.2023!

Love-Scamming – Liebe ausgenutzt & um Erspartes betrogen, Main-Taunus-Kreis, 03.07.2023

(da)In den letzten Wochen wurde eine 73-jährige Frau aus dem Main-Taunus-Kreis Opfer sogenannten „Love-Scammings“. „Love-Scamming“ oder auch „Romance-Scamming“ genannt bezeichnet eine spezielle Betrugsform im Internet. Die Betrüger suchen auf Dating-Portalen oder sozialen Netzwerken nach potentiellen Opfern. Diese werden dann mit Liebesbekundungen oder anderer Aufmerksamkeit überhäuft, um so ein vertrauensvolles Verhältnis aufzubauen. Hierbei beschreiben sich die Betrüger meist als selbstlose Charaktere, die über einen entsprechenden Wohlstand verfügen. Ihr Ziel ist es jedoch ausschließlich, den kontaktierten Personen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Die Masche kann hierbei ein kurzfristiger, aber absehbarer finanzieller Engpass sein oder aber Geld für eine lebensnotwendige Operation. Im Falle einer Unterstützung würden sich die Chatpartner natürlich im Nachgang erkenntlich zeigen.

Ähnlich erging es nun der 73-Jährigen. Diese wurde im Februar auf einer Online-Jobbörse von einem vermeintlichen Ölhändler aus den USA angeschrieben. Über mehrere Monate baute der „US-Amerikaner“ eine intime Beziehung zu der Frau aus dem Main-Taunus-Kreis auf. Da er in seinem Beruf beständig auf Reisen sei, bat er nun seine Anvertraute, eine Überweisung in Höhe von knapp 50.000$ zu tätigen. Auf diese Überweisung sei er beruflich angewiesen, damit seine Ölfirma weiter Geschäfte machen könne. Ihm selbst sei die Transaktion nicht möglich, da er sich auf einer Bohrinsel in der Nordsee mit schlechtem Handy- und Internetempfang befände. Hierzu schickte er seiner Anvertrauten einen QR Code, mithilfe dessen sie den genannten Betrag von ihrem eigenen Konto an ein Bitcoin-Konto sendete. Nachdem die Überweisung getätigt worden war, brach der vermeintliche Ölhändler und Liebespartner den Kontakt zur 73-Jährigen ab.

Die Polizei rät, kein Geld an Menschen zu überweisen, die man nie persönlich kennengelernt oder gesehen hat. Gerade im Internet ist besondere Vorsicht geboten, da dort Betrüger die Gutgläubigkeit ihrer Mitmenschen ausnutzen und viel Geld verdienen wollen.

Sollten Sie Fragen zu aktuellen Betrugsmaschen haben, wenden Sie sich an das Sachgebiet Prävention der Polizeidirektion Main-Taunus (praevention-pdmt.ppwh@polizei.hessen.de) oder für eine telefonische Beratung unter (06192) 2079-231 an den Polizeilichen Berater Polizeioberkommissar Jürgen Seewald.

Keine Beute für falsche Handwerker,

Hochheim, Montag, 03.07.2023, 16:00 Uhr

(da)Am Montag scheiterten unseriöse Handwerker bei ihrem Versuch, einer 73-jährigen Hochheimerin das Geld aus der Tasche zu ziehen. Gegen 16:00 Uhr klingelten sie bei der Seniorin und boten an, die Regenrinne an ihrem Wohnhaus für 300EUR zu erneuern. Obwohl sich die 73-Jährige zu keinem Zeitpunkt mit dem an der Haustür unterbreiteten Angebot einverstanden zeigte, machten sich die Arbeiter direkt ans Werk. Nachdem sie mit ihren Arbeiten angefangen hatten, forderten sie nun aber bis zu 9.000EUR und setzten die Hausbewohnerin unter Druck, sie zum nächsten Geldautomaten zu begleiten, damit die „Rechnung“ direkt beglichen werden könne. Anstatt zu zahlen, rief diese jedoch die Polizei, was die Handwerker von ihrem Plan abbrachte und sie in einem Fahrzeug mit französischen Kennzeichen flüchteten.

Haustürgeschäfte bergen häufig diverse Risiken. Vermeintliche Schnäppchen locken potentielle Kundinnen und Kunden, die jedoch im Nachgang feststellen müssen, dass die versprochene Arbeit nicht sachgemäß oder gar nicht geleistet wurde und wenn zu einem sehr viel höheren Preis als vereinbart. Prüfen Sie vor möglichen Arbeiten das Unternehmen eingehend. Holen Sie sich verschiedene Angebote ein und halten Sie sämtliche Vereinbarungen vertraglich fest und ganz wichtig, lassen Sie sich nicht unter Druck setzen!

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter (06196) 2073-0 entgegen.

Im Supermarkt angerempelt und Armbanduhr gestohlen, Bad Soden, Hasselstraße, Montag 03.07.2023, 11:15 Uhr

(da)Am Montag erbeuteten Trickdiebe die Armbanduhr eines Mannes in Bad Soden. Der 85-Jährige befand sich gegen 11:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hasselstraße, als er von einer ihm unbekannten Frau vermeintlich versehentlich angerempelt wurde. Diese entschuldigte sich mehrfach bei ihm und ergriff auch vordergründig im Sinne einer entschuldigenden Geste das Handgelenk des Mannes. Anschließend entfernte sich die Frau in Richtung der Königsteiner Straße. Leider zu spät fiel dem 85-Jährigen auf, dass seine Armbanduhr vom besagten Handgelenk verschwunden war. Die Diebin konnte im Nachgang als 22-30 Jahre und 1,60-1,65m beschrieben werden. Sie soll schulterlange schwarze Haare sowie große braune Augen gehabt haben und mit einer schwarzen Hose und schwarzem Oberteil bekleidet gewesen sein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter (06196) 2073-0 entgegen.

Zwei Diebstähle von Baustellen in Eschborn, Eschborn, Unterortstraße & Frankfurter Straße, festgestellt am 03.07.2023, 07:00 Uhr

(da)In Eschborn wurden in den vergangenen Tagen Baumaschinen bzw. -materialien von zwei Baustellen gestohlen. In der Unterortstraße entwendeten die Diebe eine Kabelrolle samt 1.000m Kupferseil in einem Wert von 10.000EUR von einer Baustelle auf einem Feldweg. In der Frankfurter Straße gelangten die Unbekannten in den Rohbau eines mehrstöckigen Gebäudes und stahlen hier eine Verputzmaschine im Wert von ca. 25.000EUR. In beiden Fällen kann sich die Tat auch bereits am zurückliegenden Wochenende ereignet haben. Ob die Taten in einem Zusammenhang stehen, bedarf noch weiterer Ermittlungen. Hierzu bittet die Polizei nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Aufgrund des Gewichts und der Größe des Stehlguts ist es wahrscheinlich, dass dieses mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde. Ihre Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter (06196) 9695-0 entgegen.

Auf Schulweg geschlagen,

Hattersheim, Hölderlinring, Montag, 03.07.2023, 11:30 Uhr

(da)Am Montag ist ein Junge auf dem Nachhauseweg von der Schule von einem Unbekannten geschlagen worden. Gegen 11:30 Uhr befand sich der 13-Jährige auf dem Hölderlinring, als ihm eine dunkelgekleidete, vermummte Person entgegentrat und unvermittelt mehrfach auf ihn einschlug. Danach flüchtete der Aggressor zu Fuß in unbekannte Richtung. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen Jungen im Alter von 14-16 Jahren gehandelt haben. Dieser sei auffällig groß und von normaler Statur gewesen. Bekleidet sei er mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose gewesen. Das Gesicht habe er mittels einer Sturmmaske verdeckt. Eine Zeugin konnte im Anschluss an die Tat beobachten, wie sich der Vermummte in Begleitung eines weiteren Jugendlichen in einem Gebüsch umzog und danach anstatt der dunklen Bekleidung ein dunkelblaues Poloshirt, eine helle Jeans sowie weiße Sneaker trug. Die Polizeistation Hofheim ist nun mit den Ermittlungen betraut und nimmt unter (06192) 2079-0 Hinweise entgegen.

Jugendlicher besprüht Senioren mit Pfefferspray, Flörsheim, Jahnstraße, Montag, 03.07.2023

(da)Am Montag besprühte ein Jugendlicher zwei Senioren in Flörsheim mit Pfefferspray. Gegen 09:20 Uhr wurden zwei Anwohner der Jahnstraße auf zwei Jugendliche aufmerksam, die sich im Eingangsbereich ihres Wohnhauses aufhielten und heimlich rauchten. Als die Jugendlichen angesprochen wurden, entwickelte sich zunächst ein verbaler Disput, im Zuge dessen ein Jugendlicher ein Pfefferspray zückte und dieses gegen die 74- bzw. 82-jährigen Senioren einsetzte. Im Anschluss flüchtete der Jugendliche samt seiner weiblichen Begleitung in Richtung einer nahegelegenen Schule. Bei dem Jugendlichen mit dem Pfefferspray soll es sich um einen ca. 15-16 Jahre alten Jungen gehandelt haben. Dieser wurde als ca. 1,75m groß, mit schmaler Statur, kurzen dunkelblonden Haaren und einem „westeuropäischen Erscheinungsbild“ beschrieben. Bekleidet sei er mit einem hellen Jogginganzug gewesen. Seine weibliche Begleitung sei ebenfalls ca. 15-16 Jahre alt gewesen und ca. 1,60m groß. Sie verfügte nach Angaben der Beteiligten ebenfalls über ein „westeuropäisches Erscheinungsbild“, eine kräftige Statur, dunkelbraune, schulterlange Haare und habe ein dunkelblaues Kleid oder Mantel getragen. Hinweise nimmt die Polizeistation Flörsheim unter (06145) 5476-0 entgegen.

E-Bikes gestohlen,

Bad Soden, Zum Quellenpark, Samstag, 01.07.2023, 19:00 Uhr bis Sonntag, 02.07.2023, 10:00 Uhr

(da)Zwischen Samstagabend und Sonntagfrüh entwendeten Unbekannte zwei E-Bikes in Bad Soden. Die E-Bikes in einem Gesamtwert von über 2.000EUR hatten sich zuvor auf dem Gartengrundstück eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Zum Quellenpark“ befunden und waren eigentlich mittels Faltschlösser gegen Diebstahl gesichert. Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter (06196) 9695-0 entgegen.

Sollten Sie ein Anliegen haben, bei dem Sie sich in Ihrem persönlichen Sicherheitsempfinden gestört fühlen oder wollen sich aktiv in Sicherheitsfragen einbringen, so gibt es hierzu nun das „Sicherheitsportal Hessen“. Sei es eine flackernde Straßenlaterne, unrechtmäßig abgeladenen Sperrmüll, Ihr gestohlenes Fahrrad oder aber auch Hatespeech im Internet, für all diese Anliegen gilt das Sicherheitsportal ab sofort als zentrale Anlaufstelle. Das Portal bündelt – die Meldestelle Hessen gegen Hetze – die Polizeiliche Onlinewache – den kommunalen Mängelmelder in einer Plattform. Somit müssen Sie sich als Bürgerin oder Bürger keinerlei Gedanken über mögliche Zuständigkeiten machen. Unter www.sicherheitsportal.hessen.de sind Sie immer an der richtigen Adresse. Für Notfälle gilt aber weiterhin die 110!

Einbruch in Gartenhütte,

Hofheim, Wallau, Am Wandersmann, 25.06.2023, 20.00 Uhr bis 02.07.2023, 20.55 Uhr

(pl)In einer Gartenkolonie im Bereich der Straße „Am Wandersmann“ in Wallau brachen unbekannte Täter zwischen Sonntag, dem 25.06.2023 und Sonntag, dem 02.07.2023 in eine Gartenhütte ein. Die Täter hebelten ein Fenster der Hütte auf und entwendeten hieraus eine Bohrmaschine im Wert von mehreren Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Unfall mit Schwerverletztem,

Eschborn, Landesstraße 3006, 02.07.2023, 13.35 Uhr

(pl)Beim Zusammenstoß zweier Autos auf der L3006 bei Eschborn wurde am Sonntagnachmittag ein 46-jähriger Fahrzeuginsasse schwer verletzt. Ein 33-jähriger Autofahrer war gegen 13.35 Uhr mit seinem Dacia von Steinbach kommend auf der Landesstraße in Richtung Frankfurt unterwegs und wollte dann nach links in die Straße „In der Wolfsbach“ einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Audi einer entgegenkommenden 55-jährigen Autofahrerin. Ein im Dacia sitzender 46-jähriger Mann musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein weiterer 35-jähriger Insasse erlitt leichte Verletzungen. Die beiden Unfallwagen wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Es wurde ein Gutachter hinzugezogen und die Fahrzeuge sichergestellt. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 in Verbindung zu setzen.